5 người Việt trong top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026

Danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 gây chú ý khi xuất hiện 5 cái tên đến từ Việt Nam gây chú ý.

Thiên Anh
Nhan sắc của Lê Huỳnh Thúy Ngân luôn được khán giả nhắc đến như một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Việt. Cô sở hữu vẻ đẹp sắc sảo nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng rất Á Đông.
Điểm đặc biệt trong nhan sắc của Thúy Ngân là thần thái. Khi vào vai những nhân vật cá tính, mạnh mẽ, ánh nhìn của nữ diễn viên trở nên sắc lạnh, đầy nội lực. Nhưng trong đời thường hay những vai diễn nhẹ nhàng, cô lại toát lên vẻ nữ tính, gần gũi và duyên dáng. Sự linh hoạt ấy khiến hình ảnh của cô không bị một màu.
Nhan sắc của Gemini Hùng Huỳnh mang đậm màu sắc của thế hệ nghệ sĩ trẻ: hiện đại, cá tính nhưng vẫn gần gũi. Anh sở hữu gương mặt sáng, đường nét rõ ràng với sống mũi cao, hàm sắc nét và ánh mắt có chiều sâu. Chính ánh nhìn ấy tạo nên sức hút riêng, vừa có chút lạnh lùng, vừa toát lên sự tinh tế.
Điểm nổi bật ở Gemini Hùng Huỳnh là thần thái sân khấu. Khi biểu diễn, anh thể hiện phong cách tự tin, mạnh mẽ, từng biểu cảm đều có sự kiểm soát, giúp tổng thể hình ảnh trở nên cuốn hút. Nhưng trong những khoảnh khắc đời thường, anh lại ghi điểm bằng nụ cười hiền và phong thái nhẹ nhàng.
Nhan sắc của Huyền 2K4 (Lê Thị Khánh Huyền) gây ấn tượng bởi sự trẻ trung và trong trẻo đúng với lứa tuổi. Cô sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, làn da sáng mịn cùng những đường nét thanh tú. Đôi mắt to, trong veo kết hợp với nụ cười tự nhiên giúp Huyền tạo cảm giác gần gũi, dễ mến ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Điểm nổi bật ở Huyền 2k4 là vẻ đẹp nhẹ nhàng, không quá sắc sảo nhưng lại có sức hút riêng. Khi trang điểm nhẹ nhàng, cô toát lên hình ảnh nữ tính, dịu dàng. Còn trong những khoảnh khắc đời thường, nàng người mẫu ghi điểm nhờ sự tươi tắn và năng lượng tích cực của một cô gái trẻ.
Nhan sắc của Ninh Dương Lan Ngọc được nhiều khán giả yêu mến bởi vẻ đẹp vừa ngọt ngào vừa rạng rỡ. Cô sở hữu gương mặt thanh tú với đường nét hài hòa, đôi mắt to giàu cảm xúc và nụ cười tươi sáng đặc trưng.
Điểm cuốn hút ở Ninh Dương Lan Ngọc không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở thần thái linh hoạt. Khi vào vai nhân vật nội tâm, nữ diễn viên có thể thể hiện ánh nhìn sâu lắng, đầy cảm xúc. Còn ngoài đời, cô lại toát lên sự trẻ trung, năng động và gần gũi.
Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn), thường được biết đến với nghệ danh J97, mang nét thư sinh nhưng vẫn có chất riêng nổi bật. Anh sở hữu gương mặt sáng, đường nét hài hòa cùng sống mũi cao và đôi mắt có chiều sâu. Ánh nhìn của Jack thường tạo cảm giác vừa trầm lắng, vừa có chút gì đó suy tư, khiến hình ảnh của anh trở nên cuốn hút theo cách rất riêng.
Điểm đặc biệt trong ngoại hình của Jack là sự pha trộn giữa nét hiền lành và phong thái nghệ sĩ. Khi đứng trên sân khấu, anh toát lên vẻ tự tin, mạnh mẽ. Nhưng trong những khoảnh khắc đời thường, Jack lại ghi điểm nhờ sự giản dị và gần gũi.
#Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 #Người Việt nổi bật #Danh sách đề cử quốc tế #Nổi bật của người Việt #Sự chú ý cộng đồng #người đẹp

