Loài vật quý hiếm 'tái xuất' thần kỳ sau 70 năm biến mất

Giải mã

Loài vật quý hiếm 'tái xuất' thần kỳ sau 70 năm biến mất

Những con báo gêpa chào đời từ một trong 8 con báo gêpa được chuyển từ Namibia đến Ấn Độ vào năm 2022 đã thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Tâm Anh (TH)
Vào cuối tháng 3/2023, 4 con báo gêpa con chào đời từ một trong 8 cá thể được chuyển đến Ấn Độ từ Namibia (quốc gia ở miền Nam châu Phi) vào ngày 17/9/2022. Ảnh: @byadavbjp.
Sự chào đời của 4 con báo gêpa con được Bộ trưởng Môi trường Ấn Độ Bhupender Yadav gọi là một sự kiện quan trọng trong lịch sử bảo tồn động vật hoang dã của Ấn Độ. Trong khi đó, Thủ tướng Narendra Modi đã chia sẻ hình ảnh qua tweet và nhận định đó là "Tin tuyệt vời". Ảnh: NDTV.
Tám con báo gêpa đã được chuyển từ Namibia đến Ấn Độ vào năm 2022 như một phần của dự án đầy tham vọng nhằm tái sinh loài động vật quý hiếm này. Ảnh: NatGeo.
Trong số 8 con báo được đưa từ Nam Phi đến Ấn Độ vào 17/9, 5 cá thể đực và 3 con cái. Sau khi tới "ngôi nhà mới" ở Ấn Độ, chúng được cách ly, chăm sóc tại Vườn quốc gia Kuno ở bang miền Trung Ấn Độ, Madhya Pradesh. Công viên Kuno được chọn làm nơi trú ngụ cho các con vật này vì có nhiều con mồi và đồng cỏ. Ảnh: iStock.
Loài báo gêpa được liệt kê trong Sách đỏ của tổ chức Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN, thuộc danh mục các loài bị đe dọa tuyệt chủng trên thế giới. Ảnh: indianexpress.com.
Báo gêpa trước đây từng phân bố nhiều ở các quốc gia châu Phi và châu Á. Tuy nhiên, loài này đã dần biến mất do nạn săn bắn bừa bãi. Ảnh: newindianexpress.com.
Ở Ấn Độ, loài báo gêpa quý hiếm đã bị tuyên bố tuyệt chủng vào năm 1952. Trong những năm qua, giới chức trách và các chuyên gia tại Ấn Độ nỗ lực hồi sinh loài động vật quý hiếm này. Ảnh: Chen Hualin/CC BY-SA 4.0.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (TH)
