Kho tri thức

Ngỡ ngàng vùng đất kỳ diệu nằm giữa hai mảng lục địa khổng lồ

Với khung cảnh hùng vĩ, Vườn quốc gia Thingvellir là nơi hội tụ cả giá trị địa chất lẫn văn hóa, ghi dấu những sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước Iceland.

T.B (tổng hợp)
Nơi hai mảng kiến tạo tách rời. Vườn quốc gia Thingvellir nằm trên ranh giới giữa mảng Bắc Mỹ và mảng Á-Âu. Du khách có thể tận mắt thấy các khe nứt địa chất – minh chứng sống động cho sự dịch chuyển chậm nhưng mạnh mẽ của vỏ Trái Đất. Ảnh: Pinterest.
Khe nứt Silfra nổi tiếng. Silfra là khe nứt chứa nước băng tan trong vắt, cho phép du khách lặn giữa hai mảng lục địa. Tầm nhìn dưới nước có thể đạt hơn 100 mét nhờ nguồn nước lọc tự nhiên qua đá núi lửa. Ảnh: Pinterest.
Cảnh quan núi lửa đặc trưng. Khu vực này được hình thành từ hoạt động núi lửa và kiến tạo địa chất kéo dài hàng triệu năm, tạo nên các vách đá bazan, đồng bằng dung nham và thung lũng giãn tách lớn. Ảnh: Pinterest.
Hồ Thingvallavatn lớn nhất Iceland. Nằm trong khu vực Vườn quốc gia, hồ Thingvallavatn là hồ tự nhiên lớn nhất Iceland, nổi tiếng với hệ sinh thái nước ngọt đặc biệt và các loài cá hồi bản địa. Ảnh: Pinterest.
Cái nôi của quốc hội cổ xưa. Năm 930, người Viking đã thành lập Alþingi – một trong những quốc hội lâu đời nhất thế giới – ngay tại Thingvellir. Đây là trung tâm chính trị và pháp lý của Iceland suốt nhiều thế kỷ. Ảnh: Pinterest.
Gắn liền với bản sắc dân tộc Iceland. Thingvellir không chỉ là điểm du lịch mà còn là biểu tượng lịch sử, nơi người Iceland tuyên bố độc lập khỏi Đan Mạch năm 1944. Ảnh: Pinterest.
Một phần của “Vòng tròn vàng”. Thingvellir là điểm dừng quan trọng trong tuyến tham quan nổi tiếng Golden Circle, cùng với các kỳ quan tự nhiên khác của Iceland, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Ảnh: Pinterest.
Di sản Thế giới UNESCO. Năm 2004, Vườn quốc gia Thingvellir được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới nhờ giá trị kết hợp độc đáo giữa cảnh quan thiên nhiên và di sản lịch sử đặc biệt quan trọng đối với Iceland. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
