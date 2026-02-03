Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 4/2: Xử Nữ phất nhanh, lộc về tới tấp

Giải mã

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 4/2, Xử Nữ tận dụng tốt các cơ hội và tài lộc sẽ phất lên, dễ phú quý. Bọ Cạp đào hoa xấu, dễ sinh bất đồng với bạn đời.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hứng thú với những điều mới mẻ là điều tốt, không ngừng học hỏi mới không bị tụt lại phía sau. Sự nghiệp: Nên tích cực tham gia vào những dự án bản thân thấy hứng thú, tham gia càng nhiều càng học hỏi được nhiều điều và tăng thêm kinh nghiệm, yêu cầu cao đối với bản thân một chút không phải là chuyện xấu. Tài lộc: Những dự án bản thân nhìn trúng cần thời gian mới có thể thu được tiền mặt, đừng nóng vội mà cứ từ từ thao tác. Tình cảm: Mối quan hệ thân thiết phát triển thuận lợi, hai người giao lưu tương tác nhiều và nhiệt tình không giảm. Sức khỏe: Cơ thể cơ bản khỏe mạnh, tinh thần khá phấn chấn.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu làm việc có thể phải thiểu số phục tùng đa số, không thể hành sự theo ý muốn của bản thân. Sự nghiệp: Nếu không làm việc giống như những người khác có thể bị cô lập, học cách thỏa hiệp cũng là một loại tự bảo vệ mình, khi cần thiết thì phải làm như vậy mới được. Tài lộc: Những thói quen tiêu dùng không tốt nhất định phải sửa đổi, đừng nên tiếp tục. Tình cảm: Bạn và nửa kia có một số quan điểm không thống nhất, tốt nhất nên cầu đồng tồn dị chứ đừng cãi vã. Sức khỏe: Chú ý kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, cẩn thận sức khỏe.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử có thể gặp được những cộng sự chí đồng đạo hợp, đôi bên cùng học hỏi và tiến bộ sẽ mang lại nhiều lợi ích. Sự nghiệp: Có người đến giúp đỡ thì dù kết quả thế nào cũng nên biết ơn, suy cho cùng người có thể giúp đỡ luôn ít hơn những kẻ gây rối, tìm được cộng sự tốt không hề dễ dàng. Tài lộc: Có thể cân nhắc thực hiện nhiều dự án để phân tán rủi ro thực tế. Tình cảm: Hai người ở bên nhau khá thoải mái vui vẻ, ít khi đề cập đến những chủ đề nặng nề. Sức khỏe: Giữ tâm trạng tốt, bớt nóng nảy là được.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải có quá nhiều việc cần phải làm, cẩn thận kẻo quá vất vả mà tinh lực không lo liệu hết. Sự nghiệp: Phải biết cách từ chối những sắp xếp không hợp lý, cái gì cũng đồng ý mà không nói ra chỉ khiến bản thân liên tục bị tăng thêm áp lực và bóc lột, điều này không tốt cho sự phát triển cá nhân. Tài lộc: Nên cắt giảm những khoản chi tiêu không cần thiết, có những thứ chậm lại một chút rồi hãy mua cũng không vấn đề gì lớn. Tình cảm: Muốn nhận được sự ủng hộ từ bạn đời, nhưng đối phương phải đối phó với quá nhiều người và việc nên không thể quan tâm đến bạn. Sức khỏe: Bớt lao tâm khổ tứ và nghỉ ngơi nhiều hơn là được.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử hy vọng nhận được sự đối xử công bằng, chính trực, không muốn có bất kỳ sự đặc biệt nào. Sự nghiệp: Không muốn bị đối xử khác biệt, việc cấp trên và khách hàng ngó lơ hay quá chú trọng đều khiến bạn không thoải mái, một số người không thể hợp tác làm việc với người khác vì tồn tại rào cản trong giao tiếp. Tài lộc: Giữ cân bằng thu chi, ít tiêu xài bừa bãi là được. Tình cảm: Mối quan hệ thân thiết trôi qua có phần bình lặng, không có nhiều chủ đề hay để trò chuyện. Sức khỏe: Cần nghỉ ngơi thật tốt, sinh hoạt điều độ mới không bị ốm.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ những việc đang làm sắp hoàn thành, tốt nhất là nên kiên trì đến cùng đừng buông lỏng. Sự nghiệp: Tận dụng tốt các loại tài nguyên xung quanh, cố gắng thực hiện dự án thật xuất sắc sẽ giành được sự tin tưởng của cấp trên và khách hàng. Tài lộc: Cứ hành sự theo từng bước đã định là được, có quý nhân trợ giúp, lợi lộc phất lên, việc thu về lợi nhuận lý tưởng không có vấn đề gì lớn. Tình cảm: Khi hai người chung sống, ý kiến của những người xung quanh cũng sẽ ảnh hưởng đến đôi bên, hoàn toàn không để tâm cũng không được. Sức khỏe: Cơ thể khá khỏe mạnh, không có gì khó chịu.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình hành sự đa phần đều theo ý muốn của bản thân, không muốn quá khiên cưỡng theo những người xung quanh. Sự nghiệp: Ít bị ảnh hưởng, bạn muốn thực hiện nhiệm vụ thế nào cứ theo ý mình là được, cấp trên và khách hàng sẽ không can thiệp quá nhiều, chỉ cần kết quả cuối cùng của dự án tốt là được. Tài lộc: Tham vọng không lớn, thu được lợi nhuận thì tốt mà không có cũng có thể chấp nhận. Tình cảm: Bạn và đối phương chung sống thích để lại cho nhau chút không gian riêng tư, bớt can thiệp vào nhau là tốt nhất. Sức khỏe: Vận động gân cốt thích hợp là được.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp làm việc bớt đâm đầu vào ngõ cụt, nghĩ thoáng ra tự nhiên mọi sự sẽ thuận lợi. Sự nghiệp: Trước khi hành sự nên nghe xem tiền bối có kinh nghiệm nhìn nhận và thực hiện thế nào, tránh lặp lại những sai lầm cũ để giảm thiểu sai sót. Tài lộc: Nên chọn những dự án bản thân có thể gánh vác được để bắt tay vào, việc khiên cưỡng không phải là chuyện tốt. Tình cảm: Bạn và bạn đời dễ nảy sinh bất đồng do một số ý kiến khác biệt, tốt nhất nên kiên nhẫn giao tiếp. Sức khỏe: Bổ sung thêm vitamin một cách thích hợp là được.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hành sự có nguyên tắc, ít khi phá vỡ giới hạn cuối cùng để xâm phạm lợi ích của người khác. Sự nghiệp: Không mặn mà với việc lo chuyện bao đồng, vì vậy cũng không thích người khác đánh giá việc mình làm, cảm thấy đôi bên không can thiệp và không hạ bệ nhau là tốt nhất. Tài lộc: Ít tham gia vào những dự án bản thân không gánh vác nổi, lượng sức mà làm mới không xảy ra tổn thất. Tình cảm: Nếu muốn xây dựng quan hệ tốt với nửa kia thì không được quá mạnh mẽ hay quản lý mọi thứ, giữ khoảng cách thích hợp ngược lại sẽ tốt hơn. Sức khỏe: Thể lực dồi dào, không có gì khó chịu.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết sẵn lòng tuân thủ quy tắc, không tùy tiện làm điều gì khiến những người xung quanh không vui. Sự nghiệp: Quý nhân phù trợ tốt, bản thân làm việc thiết thực và đáng tin cậy tự nhiên sẽ thu hút được sự ưu ái của đối phương, ngoài ra việc chú ý phục tùng quản lý của cấp trên cũng là điều vô cùng quan trọng. Tài lộc: Cần tham khảo ý kiến của chuyên gia một cách lý trí, đừng không nghe lời khuyên cáo. Tình cảm: Đối phương có chút hay càm ràm nhưng không có ác ý, những lời khuyên đưa ra thực sự có ích, lắng nghe cũng không tệ. Sức khỏe: Bớt ăn uống quá độ là được.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình hôm nay ở mức ổn, có chút lo âu cũng là chuyện bình thường, đừng phóng đại nó mà hãy kiểm soát tốt cảm xúc. Sự nghiệp: Nơi công sở thực sự có một số người đáng ghét, nếu không thể đối phó với họ thì hãy tránh xa một chút, tránh làm gay gắt mâu thuẫn dẫn đến cãi vã làm ảnh hưởng đến chính sự. Tài lộc: Thực hiện nhiều hơn những dự án chắc chắn, những thứ chưa rõ ràng thì nên quan sát thêm rồi hãy tính. Tình cảm: Mối quan hệ thân thiết hơi thiếu cảm giác an toàn, nên trao đổi tâm sự nhiều hơn thay vì im lặng. Sức khỏe: Nghỉ ngơi thật tốt, bớt suy nghĩ lung tung là được.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư ở mức ổn, bạn cảm thấy những người xung quanh vẫn ủng hộ mình là đa số, trong lòng thấy yên tâm hơn. Sự nghiệp: Nên tự khích lệ bản thân nhiều hơn, bắt đầu từ những mục tiêu nhỏ để xây dựng cảm giác thành tựu, cứ như vậy sẽ nâng cao được sự tự tin và hành sự cũng trở nên đàng hoàng, phóng khoáng hơn. Tài lộc: Nên chọn những dự án nhỏ mà tinh tế để bắt tay vào, đặc biệt là những loại mà người khác đang thực hiện tốt. Tình cảm: Bạn và bạn đời chung sống khá vui vẻ, không có tình trạng tranh chấp xảy ra. Sức khỏe: Vận động gân cốt thích hợp sẽ tốt cho cơ thể.
