Cận cảnh những bộ nail “hết hồn” sau chuỗi ngày Tết nấu cơm

Cộng đồng trẻ

Cận cảnh những bộ nail “hết hồn” sau chuỗi ngày Tết nấu cơm

Cận cảnh những bộ nail “hết hồn” sau chuỗi ngày Tết nấu cơm, rửa bát đang được chị em chia sẻ rầm rộ, nhìn thôi cũng đủ thấy nỗi ám ảnh hậu Tết.

Thiên Anh
Mỗi dịp Tết đến, ngoài chuyện sắm quần áo mới hay đổi kiểu tóc, làm một bộ nail thật xinh gần như đã trở thành “thủ tục” làm đẹp quen thuộc của nhiều chị em. Trước Tết, tiệm nail lúc nào cũng đông nghịt, ai cũng muốn đôi tay mình thật nổi bật trong những ngày đầu năm. Thế nhưng, niềm vui ấy thường không kéo dài quá lâu khi tuần lễ Tết lại chính là khoảng thời gian bận rộn nhất trong năm.
Dọn dẹp nhà cửa, gói bánh, nấu nướng, bày biện mâm cỗ, rửa bát liên tục rồi tiếp khách… đôi tay gần như không có lúc nào được nghỉ. Nước, chất tẩy rửa, dầu mỡ bám vào móng mỗi ngày khiến bộ nail từng được nâng niu bỗng nhanh chóng trầy xước, bong sơn, mất form. Sau Tết nhìn lại, không ít chị em chỉ biết thở dài vì bộ móng lung linh cách đó vài ngày giờ đã xuống sắc thấy rõ.
Mới đây, mạng xã hội còn lan truyền loạt hình ảnh “cận cảnh những bộ nail hết hồn” sau Tết. Có bộ móng bám đầy bụi bẩn ở phần keo thừa nơi kẽ móng, nhìn thôi đã khiến nhiều người rùng mình. Phía dưới bài đăng, hàng loạt bình luận xuất hiện với chung một cảm thán: “Trước Tết đẹp bao nhiêu, sau Tết nhìn hết hồn bấy nhiêu”.
Không ít chị em cũng nhanh chóng nhập cuộc, chia sẻ hình ảnh bộ nail của mình sau những ngày tất bật. Người thì bong tróc từng mảng sơn, người thì móng xước mờ, mất hẳn độ bóng. Câu chuyện vui nhưng cũng rất thật này khiến nhiều người bật cười vì quá quen thuộc với cảnh “Tết qua là nail cũng đi theo”.
Nếu trước Tết là “đại hội làm nail” thì sau Tết lại rộ lên “đại hội tháo móng”. Trên mạng xã hội, nhiều chị em đăng ảnh đôi tay ngay sau khi gỡ lớp gel, lớp móng úp. Bề mặt móng lúc này thường xuất hiện những mảng trắng sần, dấu vết rõ rệt của keo và sơn vừa được loại bỏ. Nhìn vào là biết ngay hành trình dưỡng móng sắp bắt đầu để móng khỏe và bóng trở lại.
Thậm chí, có người còn gặp “kiếp nạn” gãy móng ngay sau Tết, nhưng vẫn tự an ủi nhau bằng câu nói quen thuộc: “May mà ăn Tết xong mới gãy”. Dù vậy, đa phần đều thừa nhận rằng sau kỳ nghỉ dài, móng tay yếu đi trông thấy, cần thời gian chăm sóc kỹ lưỡng hơn.
Các chuyên gia làm nail cũng khuyên chị em không nên tự cạy hoặc bóc móng tại nhà, dù là sơn thường, gel hay móng úp. Việc gỡ sai cách dễ làm bong lớp keratin tự nhiên, khiến móng mỏng, sần trắng và dễ gãy hơn. Tốt nhất, hãy đến tiệm để thợ dùng dung dịch chuyên dụng và dụng cụ đúng kỹ thuật, giúp tháo móng an toàn, giữ nền móng khỏe.
Trong dịp Tết, da tay và móng chịu nhiều tác động từ nước và chất tẩy rửa nên càng cần được chăm sóc. Sau khi gỡ móng, chị em nên cho móng nghỉ ít nhất một đến hai tuần, hạn chế sơn lại ngay. Việc dưỡng móng bằng dầu chuyên dụng, kem dưỡng ẩm, kết hợp đeo găng khi rửa bát hay lau dọn sẽ giúp móng phục hồi nhanh hơn.
Chỉ cần kiên nhẫn chăm sóc vài tuần sau Tết, đôi tay sẽ dần lấy lại độ bóng khỏe tự nhiên. Và khi ấy, chị em lại có thể sẵn sàng cho lần làm nail tiếp theo – rút kinh nghiệm hơn sau bài học “hết hồn” của mùa Tết vừa qua.
Hình ảnh bộ nail của nhiều chị em "cái còn, cái mất" sau chuỗi ngày nấu ăn, làm việc nhà dịp Tết.
Thiên Anh
#Chăm sóc móng sau Tết #Ảnh hưởng của sinh hoạt hàng ngày #Nail nghệ thuật độc đáo #Tác động của công việc nhà #Chăm sóc sắc đẹp sau kỳ nghỉ #nail sau Tết

