Cách chống nồm ẩm trong nhà đơn giản, không tốn tiền

Bất động sản

Cách chống nồm ẩm trong nhà đơn giản, không tốn tiền

Không cần đến máy móc đắt tiền, gia chủ vẫn có thể hạn chế hiện tượng nồm ẩm hiệu quả với những bí quyết đơn giản, không tốn kém.

Lau nhà bằng khăn khô là cách chống nồm ẩm đơn giản nhất. Khăn khô thấm nước đọng trên nền nhà, tường gạch và các đồ nội thất. Ảnh: Internet
Nhiều người có thói quen mở cửa để lấy gió, tuy nhiên trong ngày nồm, không khí bên ngoài thường ẩm hơn trong nhà. Ảnh: Internet
Do đó, nên đóng kín cửa sổ, cửa ra vào, đặc biệt vào sáng sớm và tối muộn để tránh hơi ẩm tràn vào. Ảnh: Internet
Bật điều hòa ở chế độ “Dry” (hút ẩm) hoặc dùng máy hút ẩm là giải pháp hiệu quả giúp giảm độ ẩm trong không khí, hạn chế sàn nhà đổ mồ hôi. Ảnh: Internet
Đây là biện pháp nhanh nhất khi độ ẩm vượt ngưỡng 80–90%. Ảnh: Internet
Sử dụng vôi sống để hút ẩm là một trong những cách chống ẩm dân gian được nhiều gia đình áp dụng trong mùa nồm. Ảnh: Takara standard
Vôi sống cho vào thùng giấy hoặc thùng gỗ khô, sau đó đặt tại các vị trí dễ tích tụ độ ẩm như góc phòng, cạnh giường, tủ quần áo, chân bàn ghế hoặc sát tường. Ảnh: Dân Việt
Than hoa (than củi, than hoạt tính) có khả năng hút ẩm hiệu quả nhờ cấu trúc mao mạch rỗng như bọt biển. Ảnh: AI
Đây là giải pháp tự nhiên, rẻ tiền, thường được đặt ở góc phòng, tủ quần áo, hoặc nơi ẩm mốc để chống nồm. Ảnh: BBQHome
Đốt nến thơm là phương pháp hút ẩm hiệu quả và làm khô thoáng không gian trong những ngày trời nồm. Sức nóng từ nến giúp làm tăng nhiệt độ, giảm độ ẩm. Ảnh: Dân Việt
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Cách chống nồm ẩm trong nhà #Giải pháp tự nhiên hạn chế ẩm #Sử dụng máy hút ẩm và điều hòa #Phương pháp dân gian chống ẩm #Chống ẩm mùa nồm hiệu quả #nồm ẩm

