12 tên lửa bắn trúng Kiev trong nửa giờ, phòng không Ukraine hụt hơi

Quân sự

12 tên lửa bắn trúng Kiev trong nửa giờ, phòng không Ukraine hụt hơi

12 quả tên lửa của Nga đã đánh trúng vào Kiev trong vòng nửa giờ, Ukraine nêu điểm yếu nghiêm trọng dẫn đến liên tục để lọt tên lửa Nga.

Tiến Minh
Hãng tin nhà nước Ukrinform của Ukraine, cho biết từ tối ngày 21/2 đến rạng sáng ngày 22/2, Quân đội Nga (RFAF) đã phát động một cuộc tấn công đường không quy mô lớn vào lãnh thổ Ukraine. Lực lượng phòng không Ukraine đã đánh chặn hầu hết số UAV tấn công và gần như tất cả các tên lửa hành trình có tốc độ cận âm.
Trong số 297 UAV tấn công, 274 chiếc đã bị đánh chặn. Trong số 18 tên lửa hành trình Kh-101, 2 tên lửa Iskander-K và 4 tên lửa Kh-59/69, chỉ có một tên lửa Kh-101 không bị đánh chặn (chưa rõ liệu quả tên lửa Kh-101 này đã đánh trúng mục tiêu, hay bị rơi do gây nhiễu hoặc trục trặc kỹ thuật?).
Tuy nhiên, trong số 22 tên lửa đạn đạo Iskander-M hoặc tên lửa phòng không S-400 (được chuyển đổi thành tên lửa tấn công mặt đất) và 4 tên lửa siêu thanh Zircon do RFAF phóng, chỉ có 8 và 2 quả bị đánh chặn tương ứng. Các báo cáo cho biết, trong vòng 30 phút vào rạng sáng ngày 22/2, 10 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 2 tên lửa siêu thanh Zircon đã rơi xuống khu vực Kiev.
Hiện vẫn chưa rõ các tên lửa đạn đạo và siêu thanh của Nga đã tấn công mục tiêu nào? Tính đến thời điểm viết bài này, chỉ có hơn 100 ngôi nhà ở khu vực Kiev bị thiệt hại, ảnh hưởng đến nhiều gia đình. Ít nhất 17 thường dân bị thương, trong đó có 4 trẻ em. Con số thương vong có thể sẽ tiếp tục tăng.
Tờ Kyiv Post ước tính rằng các cơ sở năng lượng ở khu vực Kiev, có khả năng tiếp tục bị phá hủy nghiêm trọng trong cuộc không kích này. Theo thông tin tình báo, RFAF biết rằng 95% điện năng của Kiev đã được khôi phục và đã xác định được những cơ sở nào đã được sửa chữa thông qua ảnh vệ tinh và cuộc không kích này có thể là một cuộc tấn công tiếp theo. Ngoài ra, nhà máy thực phẩm ở Mondlitz, Koh Samui, do Mỹ đầu tư, cũng bị tên lửa Nga tấn công, nhưng mức độ thiệt hại vẫn chưa rõ ràng.
Trong đợt không kích này, tỷ lệ xuyên phá của tên lửa đạn đạo Iskander-M và tên lửa siêu thanh Zircon do RFAF phóng đi tương đối cao. Nguyên nhân cụ thể vẫn chưa rõ, nhưng theo các báo cáo công khai trước đó, nhiều khả năng là do hệ thống phòng không Patriot của Ukraine thiếu tên lửa đánh chặn.
RFAF đã phóng hàng chục tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu thanh cùng lúc, khiến hệ thống phòng không Patriot của Ukraine, vốn đang thiếu đạn tên lửa, khó có thể đối phó. Nói cách khác, cuộc "tấn công dồn dập" bằng tên lửa của RFAF nhằm vào Kiev vừa qua đã thành công.
Trang Muchnoy của Ukraine, cho biết lực lượng phòng không của họ đang gặp khó khăn trong việc bổ sung kho tên lửa đánh chặn Patriot, và tình trạng thiếu hụt này có thể kéo dài. Kho tên lửa đánh chặn Patriot của các nước ủng hộ đã gần đạt đến mức nguy hiểm, trong khi Mỹ có năng lực sản xuất hạn chế và không thể nhanh chóng tăng cường, đồng thời còn đối mặt với nguy cơ bị chính quyền Trump cản trở.
Về các cuộc đánh chặn tên lửa đạn đạo và siêu thanh của Nga, tình hình hiện tại không mấy khả quan đối với Ukraine. Tin tốt duy nhất là RFAF đã không phóng phiên bản chính của Iskander-M và một số tên lửa KN-23, trong một thời gian dài. Theo tình báo Mỹ, dường như đang có một số vấn đề trong sự hợp tác giữa Moscow và Bình Nhưỡng.
Theo Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Ihor Zhovkva, trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Ukraine RBC, cho biết vấn đề không phải là việc Mỹ và phương Tây giảm viện trợ, mà là thời điểm chuyển giao. Khi vũ khí và khí tài được cam kết bàn giao quá muộn, các đơn vị phòng không Ukraine sẽ rơi vào tình trạng thiếu hụt, điều mà Nga có thể khai thác.
Phát biểu của ông được đưa ra trong bối cảnh Nga tiếp tục các đợt tấn công có hệ thống vào lưới điện Ukraine, bằng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Việc đánh chặn các mối đe dọa đạn đạo đòi hỏi những hệ thống phòng không chuyên biệt và nguồn cung tên lửa đánh chặn ổn định. Tuy nhiên, cả hai đều phụ thuộc vào sự phối hợp bàn giao từ các đối tác phương Tây.
Cuộc chiến tiêu hao kéo dài 4 năm đã bộc lộ những vấn đề trong chuỗi cung ứng vũ khí của các quốc gia phương Tây. Tốc độ sản xuất vũ khí chưa bắt kịp được nhịp độ chiến trường, khiến việc viện trợ thường đối mặt với chậm trễ. Trong cuộc chiến mà công nghệ đang làm thay đổi cục diện mỗi ngày, việc Ukraine bị thiếu tên lửa đánh chặn khiến họ khó đối phó hiệu quả với Nga.
Trước đó, quan chức Ukraine từng thừa nhận tình trạng bệ phóng tên lửa đánh chặn Patriot của họ trống không vì thiếu đạn và tần suất tập kích của Nga ngày càng dày đặc, khiến Ukraine không kịp thích nghi.
Ông Zhovkva cho biết, các yêu cầu về vũ khí của Ukraine hiện đã trở nên cụ thể hơn, phản ánh những thay đổi trên chiến trường. Số lượng lớn xe tăng không còn là ưu tiên. Thay vào đó, Kiev tập trung vào phòng không và đối phó với các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa từ phía Nga. Tuy nhiên, chậm trễ trong bàn giao vẫn là một điểm yếu nghiêm trọng, ông Zhovkva kết luận.
Máy bay chiến đấu Su-34 của Nga ném bom nặng 3 tấn xuống các mục tiêu ở thành phố Kostiantynivka, miền Đông Ukraine. (nguồn Military Review).
