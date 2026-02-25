Hà Nội

Streamer Mina Young gây chú ý với làn da nâu khác lạ

Cộng đồng trẻ

Streamer Mina Young gây chú ý với làn da nâu khác lạ

Trong những hình ảnh mới, Mina Young bất ngờ xuất hiện với làn da bánh mật đầy cá tính, khác hẳn vẻ ngoài 'nàng thơ' trắng phát sáng trước đây.

Trầm Phương
Mới đây, "streamer cô giáo" Mina Young đã khiến cộng đồng mạng một phen xôn xao khi đăng tải loạt ảnh mới đầy phong cách tại một cửa hàng bánh nghệ thuật. Trong bộ ảnh, Mina Young xuất hiện với bộ trang phục tập gym màu nâu trung tính bó sát, khoe khéo đường cong cơ thể săn chắc và khỏe khoắn. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng kết hợp cùng tai nghe thời thượng, tạo nên vẻ ngoài vừa năng động, vừa hiện đại. Thần thái tự tin cùng cách tạo dáng chuyên nghiệp giúp cô nhận được "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Bên cạnh những bình luận tích cực, không ít khán giả đã bày tỏ sự ngỡ ngàng trước làn da có phần tối màu hơn hẳn so với hình ảnh "trắng phát sáng" thường thấy của nữ streamer. Thậm chí, có người hâm mộ đã để lại bình luận nuối tiếc: "Đừng nhuộm da mà, da trắng nhìn xinh hơn nhiều." (Ảnh: IGNV)
Nhiều ý kiến cho rằng Mina Young đã can thiệp các biện pháp nhuộm da để theo đuổi phong cách Âu Mỹ quyến rũ và cá tính hơn. (Ảnh: IGNV)
Trước những thắc mắc và góp ý từ cộng đồng mạng, Mina Young đã nhanh chóng lên tiếng đính chính. Cô nàng khẳng định mình không hề tác động gì đến màu da tự nhiên: "Na không nhuộm da đâu, da olive lúc nhìn trắng lúc ra nắng lại thấy đen đó." (Ảnh: IGNV)
Thực tế, sắc tố da olive (da tông màu ô-liu) là một loại tông da khá đặc biệt. Đặc điểm của loại da này là có sự pha trộn giữa sắc vàng và xanh lá cây nhạt. Dưới các điều kiện ánh sáng khác nhau, da olive có thể biến chuyển linh hoạt. Trong nhà, da trông sẽ khá sáng và trắng. Dưới ánh nắng mặt trời thì các sắc tố ấm nổi bật hơn, khiến làn da trông như đã được nhuộm nâu một cách tự nhiên. (Ảnh: IGNV)
Dù là làn da trắng sứ hay làn da nâu khỏe khoắn, không thể phủ nhận rằng Mina Young vẫn giữ vững phong độ nhan sắc đỉnh cao. (Ảnh: IGNV)
Sự thay đổi diện mạo này có lẽ chỉ là một "phép màu" của ánh sáng và tông da olive đặc trưng, giúp cô nàng trông đa dạng và cuốn hút hơn trong mắt công chúng. (Ảnh: IGNV)
Mina Young vốn gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo cùng phong cách thời trang nữ tính, dịu dàng. (Ảnh: IGNV)
Thời gian gần đây, cô nàng gây ấn tượng khi thường xuyên thay đổi phong cách theo hướng gợi cảm, quyến rũ hơn, tuy nhiên vẫn giữ lại nét tinh tế, không bị hở hang phản cảm. (Ảnh: IGNV)
