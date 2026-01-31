Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 1/2: Nhân Mã hội tụ linh khí, lợi lộc về tay

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 1/2: Nhân Mã hội tụ linh khí, lợi lộc về tay

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 1/2, Nhân Mã gặp thuận lợi cả trong sự nghiệp và tài lộc. Kim Ngưu đừng quá tốt bụng kẻo bị lợi dụng.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương làm việc cơ bản có thể gặt hái thành công, ít khi xảy ra vấn đề. Sự nghiệp: Hành sự nơi công sở dễ nhận được sự công nhận, cũng có thể đạt thành tích tốt hoặc đảm nhiệm chức vụ quan trọng, hiện tại thuộc về cuộc lật đổ ngoạn mục, không có chuyện gì không vui xảy ra. Tài lộc: Có cơ hội nhận được khoản thu đáng kể, đều là kết quả từ việc thực hiện tốt các dự án trước đó. Tình cảm: Mối quan hệ thân thiết có tiến triển lớn, tương tác nhiều và giao lưu sâu sắc khiến trạng thái bắt đầu tốt lên. Sức khỏe: Tinh thần khá phấn chấn, không có gì khó chịu.
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương làm việc cơ bản có thể gặt hái thành công, ít khi xảy ra vấn đề. Sự nghiệp: Hành sự nơi công sở dễ nhận được sự công nhận, cũng có thể đạt thành tích tốt hoặc đảm nhiệm chức vụ quan trọng, hiện tại thuộc về cuộc lật đổ ngoạn mục, không có chuyện gì không vui xảy ra. Tài lộc: Có cơ hội nhận được khoản thu đáng kể, đều là kết quả từ việc thực hiện tốt các dự án trước đó. Tình cảm: Mối quan hệ thân thiết có tiến triển lớn, tương tác nhiều và giao lưu sâu sắc khiến trạng thái bắt đầu tốt lên. Sức khỏe: Tinh thần khá phấn chấn, không có gì khó chịu.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu nên tập trung nhiều hơn vào chính sự của bản thân, ít để tâm đến những người và việc không liên quan. Sự nghiệp: Đừng quá lo chuyện bao đồng nơi công sở, ưu tiên lo cho dự án của mình là quan trọng nhất, quá tốt bụng thường bị coi là lẽ đương nhiên, thậm chí có người không vừa mắt mà gây chuyện. Tài lộc: Hãy hoàn thành tốt những dự án hiện có trước, có thu nhập rồi hãy tính đến chuyện khác. Tình cảm: Nửa kia cần bạn quan tâm nhiều hơn, tốt nhất nên chú ý đến đối phương một chút. Sức khỏe: Bổ sung nhiều nước, cẩn thận bị nóng trong.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu nên tập trung nhiều hơn vào chính sự của bản thân, ít để tâm đến những người và việc không liên quan. Sự nghiệp: Đừng quá lo chuyện bao đồng nơi công sở, ưu tiên lo cho dự án của mình là quan trọng nhất, quá tốt bụng thường bị coi là lẽ đương nhiên, thậm chí có người không vừa mắt mà gây chuyện. Tài lộc: Hãy hoàn thành tốt những dự án hiện có trước, có thu nhập rồi hãy tính đến chuyện khác. Tình cảm: Nửa kia cần bạn quan tâm nhiều hơn, tốt nhất nên chú ý đến đối phương một chút. Sức khỏe: Bổ sung nhiều nước, cẩn thận bị nóng trong.
Song Tử (21/5 - 21/6): Song Tử thích ở một mình, làm việc cũng độc lập hơn. Sự nghiệp: Hành sự nơi công sở chủ yếu dựa vào nỗ lực của bản thân, cảm thấy người khác xen vào sẽ không yên tâm vì lo ngại tiến độ bị trì trệ, việc tự chịu trách nhiệm đến cùng tuy ít rủi ro nhưng mức độ vất vả cũng sẽ tăng lên đáng kể. Tài lộc: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tay trước, có dư lực mới nên bắt tay vào việc khác, hãy từ từ đừng vội vàng. Tình cảm: Giữ được sự độc lập nhất định, ít can thiệp vào việc đối phương làm. Sức khỏe: Vận động gân cốt thích hợp sẽ có lợi cho cơ thể.
Song Tử (21/5 - 21/6): Song Tử thích ở một mình, làm việc cũng độc lập hơn. Sự nghiệp: Hành sự nơi công sở chủ yếu dựa vào nỗ lực của bản thân, cảm thấy người khác xen vào sẽ không yên tâm vì lo ngại tiến độ bị trì trệ, việc tự chịu trách nhiệm đến cùng tuy ít rủi ro nhưng mức độ vất vả cũng sẽ tăng lên đáng kể. Tài lộc: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tay trước, có dư lực mới nên bắt tay vào việc khác, hãy từ từ đừng vội vàng. Tình cảm: Giữ được sự độc lập nhất định, ít can thiệp vào việc đối phương làm. Sức khỏe: Vận động gân cốt thích hợp sẽ có lợi cho cơ thể.
Cự Giải (22/6 - 22/7): Cự Giải không nên lo âu mà hãy tập trung vào việc học tập nâng cao bản thân. Sự nghiệp: Vấn đề nảy sinh khi làm việc không nhất định là do bản thân không tốt, mọi tình huống đều có thể tồn tại, người khác chưa chắc đã ưu tú, nghĩ nhiều về những điều này sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Tài lộc: Khả năng bị kẹt vốn lớn, hiện tại đừng làm loạn mà nên chờ đợi thời cơ. Tình cảm: Có chuyện gì hãy nói thẳng với đối phương, hờn dỗi chỉ làm trầm trọng thêm mâu thuẫn và bất đồng. Sức khỏe: Chú ý vấn đề huyết áp.
Cự Giải (22/6 - 22/7): Cự Giải không nên lo âu mà hãy tập trung vào việc học tập nâng cao bản thân. Sự nghiệp: Vấn đề nảy sinh khi làm việc không nhất định là do bản thân không tốt, mọi tình huống đều có thể tồn tại, người khác chưa chắc đã ưu tú, nghĩ nhiều về những điều này sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Tài lộc: Khả năng bị kẹt vốn lớn, hiện tại đừng làm loạn mà nên chờ đợi thời cơ. Tình cảm: Có chuyện gì hãy nói thẳng với đối phương, hờn dỗi chỉ làm trầm trọng thêm mâu thuẫn và bất đồng. Sức khỏe: Chú ý vấn đề huyết áp.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử không nên quá hiếu kỳ về chuyện của người khác kẻo rước lấy rắc rối. Sự nghiệp: Các loại tin tức xuất hiện rất nhiều, cần thận trọng phân biệt để tránh bị lừa gạt, lúc này có kẻ thích đục nước thả câu để trục lợi, nếu không cẩn thận chắc chắn sẽ chịu thiệt. Tài lộc: Đừng nhẹ dạ tin vào tin đồn thất thiệt, gặp chuyện chưa rõ tình hình thì nên quan sát diễn biến trước khi đưa ra quyết định. Tình cảm: Khi nói chuyện trong mối quan hệ thân thiết đừng làm bạn đời khó chịu, những lời không nên nói thì tốt nhất hãy im lặng. Sức khỏe: Vận động thích hợp là được.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử không nên quá hiếu kỳ về chuyện của người khác kẻo rước lấy rắc rối. Sự nghiệp: Các loại tin tức xuất hiện rất nhiều, cần thận trọng phân biệt để tránh bị lừa gạt, lúc này có kẻ thích đục nước thả câu để trục lợi, nếu không cẩn thận chắc chắn sẽ chịu thiệt. Tài lộc: Đừng nhẹ dạ tin vào tin đồn thất thiệt, gặp chuyện chưa rõ tình hình thì nên quan sát diễn biến trước khi đưa ra quyết định. Tình cảm: Khi nói chuyện trong mối quan hệ thân thiết đừng làm bạn đời khó chịu, những lời không nên nói thì tốt nhất hãy im lặng. Sức khỏe: Vận động thích hợp là được.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ có thể làm quen được với những cộng sự tốt, công việc cũng có nhiều tiến triển. Sự nghiệp: Cứ hành sự theo trình tự là được, một số người làm việc trong đội nhóm nhận được đánh giá cao hoặc có khả năng gia nhập vào đội ngũ đáng tin cậy hơn, mọi thứ đều đang phát triển tốt. Tài lộc: Cần đào sâu một dự án nhất định mới thu được lợi nhuận, nóng vội là không được. Tình cảm: Thời gian ở bên bạn đời nhiều hơn, tương tác tăng lên giúp tình cảm cũng có sự phát triển. Sức khỏe: Chú ý bảo dưỡng cơ thể là được.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ có thể làm quen được với những cộng sự tốt, công việc cũng có nhiều tiến triển. Sự nghiệp: Cứ hành sự theo trình tự là được, một số người làm việc trong đội nhóm nhận được đánh giá cao hoặc có khả năng gia nhập vào đội ngũ đáng tin cậy hơn, mọi thứ đều đang phát triển tốt. Tài lộc: Cần đào sâu một dự án nhất định mới thu được lợi nhuận, nóng vội là không được. Tình cảm: Thời gian ở bên bạn đời nhiều hơn, tương tác tăng lên giúp tình cảm cũng có sự phát triển. Sức khỏe: Chú ý bảo dưỡng cơ thể là được.
Thiên Bình (23/9 - 23/10): Thiên Bình hành sự đừng quá cứng nhắc, nên dành cho mình chút thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn. Sự nghiệp: Nơi công sở làm việc quá thật thà cũng không tốt, học cách "lười biếng" có kỹ thuật mới là hành động linh hoạt, nếu không một mình gánh hết vất vả sẽ không đáng. Tài lộc: Nên tiết kiệm nhiều hơn một chút, phương thức vững vàng và an toàn bất cứ lúc nào cũng không lỗi thời. Tình cảm: Hai người có sự liên kết sâu sắc, gặp chuyện trao đổi bàn bạc nhiều hơn có thể giảm thiểu hiểu lầm và mâu thuẫn nảy sinh. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh, tinh thần khá phấn chấn.
Thiên Bình (23/9 - 23/10): Thiên Bình hành sự đừng quá cứng nhắc, nên dành cho mình chút thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn. Sự nghiệp: Nơi công sở làm việc quá thật thà cũng không tốt, học cách "lười biếng" có kỹ thuật mới là hành động linh hoạt, nếu không một mình gánh hết vất vả sẽ không đáng. Tài lộc: Nên tiết kiệm nhiều hơn một chút, phương thức vững vàng và an toàn bất cứ lúc nào cũng không lỗi thời. Tình cảm: Hai người có sự liên kết sâu sắc, gặp chuyện trao đổi bàn bạc nhiều hơn có thể giảm thiểu hiểu lầm và mâu thuẫn nảy sinh. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh, tinh thần khá phấn chấn.
Bọ Cạp (24/10 - 21/11): Bọ Cạp không có gì bất mãn với hiện trạng, cảm thấy sống nhẹ nhàng một chút cũng rất tốt. Sự nghiệp: Cứ làm việc theo kế hoạch là được, việc đạt thành tích tốt không phải vấn đề lớn, bản thân đừng có quá nhiều ham muốn, cứ từ từ cảm nhận sẽ tốt hơn, những người xung quanh cũng bớt soi mói hẳn. Tài lộc: Thu về chút lợi nhuận nhỏ không khó, đừng chê ít mà hãy làm các dự án nhỏ là được. Tình cảm: Trao đổi với nhau ít khi xảy ra hiểu lầm, có thể cùng đồng tâm hiệp lực và bớt đi sự giằng co. Sức khỏe: Ít lo âu, cảm xúc đã ổn định hơn nhiều.
Bọ Cạp (24/10 - 21/11): Bọ Cạp không có gì bất mãn với hiện trạng, cảm thấy sống nhẹ nhàng một chút cũng rất tốt. Sự nghiệp: Cứ làm việc theo kế hoạch là được, việc đạt thành tích tốt không phải vấn đề lớn, bản thân đừng có quá nhiều ham muốn, cứ từ từ cảm nhận sẽ tốt hơn, những người xung quanh cũng bớt soi mói hẳn. Tài lộc: Thu về chút lợi nhuận nhỏ không khó, đừng chê ít mà hãy làm các dự án nhỏ là được. Tình cảm: Trao đổi với nhau ít khi xảy ra hiểu lầm, có thể cùng đồng tâm hiệp lực và bớt đi sự giằng co. Sức khỏe: Ít lo âu, cảm xúc đã ổn định hơn nhiều.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã về cơ bản sẽ hành sự theo trình tự, chỉ cần không tự làm rối mình thì đại đa số sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Sự nghiệp: Sắp xếp tốt tiến độ dự án, không có vấn đề gì lớn, xung quanh không có ai có thể làm phiền bạn. Tài lộc: Đồng thời thực hiện nhiều dự án, có thể sinh lời, tiền bạc về tay nhưng tốt nhất vẫn phải tích lũy. Tình cảm: Mối quan hệ thân thiết phát triển thuận lợi, tuy đều khá bận rộn không có thời gian tương tác nhưng sự quan tâm dành cho nhau không hề thiếu. Sức khỏe: Nghỉ ngơi nhiều là được.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã về cơ bản sẽ hành sự theo trình tự, chỉ cần không tự làm rối mình thì đại đa số sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Sự nghiệp: Sắp xếp tốt tiến độ dự án, không có vấn đề gì lớn, xung quanh không có ai có thể làm phiền bạn. Tài lộc: Đồng thời thực hiện nhiều dự án, có thể sinh lời, tiền bạc về tay nhưng tốt nhất vẫn phải tích lũy. Tình cảm: Mối quan hệ thân thiết phát triển thuận lợi, tuy đều khá bận rộn không có thời gian tương tác nhưng sự quan tâm dành cho nhau không hề thiếu. Sức khỏe: Nghỉ ngơi nhiều là được.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết hiệu suất làm việc không thấp, có thể nhanh chóng hoàn thành những việc trong tay. Sự nghiệp: Người liên kết gặp phải nơi công sở đa phần đều chuyên nghiệp, làm việc cùng họ có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm hữu ích, tình trạng hờn dỗi hay khó trao đổi đã ít đi nhiều. Tài lộc: Nhìn trúng dự án nào thì hãy nhanh tay bắt đầu, chú ý nắm bắt thời cơ đừng để lỡ mất. Tình cảm: Hai người trò chuyện khá vui vẻ, thấu hiểu lời nói của nhau chứ không rơi vào cảnh ông nói gà bà nói vịt. Sức khỏe: Tinh lực dồi dào, không dễ cảm thấy cơ thể mệt mỏi.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết hiệu suất làm việc không thấp, có thể nhanh chóng hoàn thành những việc trong tay. Sự nghiệp: Người liên kết gặp phải nơi công sở đa phần đều chuyên nghiệp, làm việc cùng họ có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm hữu ích, tình trạng hờn dỗi hay khó trao đổi đã ít đi nhiều. Tài lộc: Nhìn trúng dự án nào thì hãy nhanh tay bắt đầu, chú ý nắm bắt thời cơ đừng để lỡ mất. Tình cảm: Hai người trò chuyện khá vui vẻ, thấu hiểu lời nói của nhau chứ không rơi vào cảnh ông nói gà bà nói vịt. Sức khỏe: Tinh lực dồi dào, không dễ cảm thấy cơ thể mệt mỏi.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình sẽ hành sự theo tiêu chuẩn của bản thân và không mấy quan tâm người khác nhìn nhận hay suy nghĩ gì. Sự nghiệp: Khá kiên trì với các quy tắc của mình, ít khi nghe theo lời người khác, mặt tốt là không bị dao động nội tâm, mặt xấu là quá cố chấp có thể dẫn đến việc ngày càng đi xa trên con đường sai lầm. Tài lộc: Chú ý giữ cân bằng thu chi là được. Tình cảm: Chung sống với đối phương chú trọng nhiều hơn đến việc có được tôn trọng hay không, việc luôn soi mói hay khiêu khích chắc chắn sẽ gây ra bất mãn. Sức khỏe: Vận động thích hợp là được.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình sẽ hành sự theo tiêu chuẩn của bản thân và không mấy quan tâm người khác nhìn nhận hay suy nghĩ gì. Sự nghiệp: Khá kiên trì với các quy tắc của mình, ít khi nghe theo lời người khác, mặt tốt là không bị dao động nội tâm, mặt xấu là quá cố chấp có thể dẫn đến việc ngày càng đi xa trên con đường sai lầm. Tài lộc: Chú ý giữ cân bằng thu chi là được. Tình cảm: Chung sống với đối phương chú trọng nhiều hơn đến việc có được tôn trọng hay không, việc luôn soi mói hay khiêu khích chắc chắn sẽ gây ra bất mãn. Sức khỏe: Vận động thích hợp là được.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư hãy nhớ, việc xuất hiện những chuyện khó khăn cũng là bình thường, không thể chuyện gì cũng suôn sẻ. Sự nghiệp: Hành sự nơi công sở có ý tưởng riêng, tuy nhiên nếu không có ai xung quanh ủng hộ thì việc thúc đẩy cũng gặp trở ngại, hãy chuẩn bị sẵn tâm lý và đừng coi thành công là lẽ đương nhiên. Tài lộc: Cắt giảm những khoản chi tiêu không cần thiết, chi tiêu tiết kiệm là được. Tình cảm: Đôi bên dễ nảy sinh mâu thuẫn vì một số chuyện, khuyên nên giữ bình tĩnh và đừng hờn dỗi. Sức khỏe: Vận động cần điều độ, quá mệt mỏi cũng không tốt.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư hãy nhớ, việc xuất hiện những chuyện khó khăn cũng là bình thường, không thể chuyện gì cũng suôn sẻ. Sự nghiệp: Hành sự nơi công sở có ý tưởng riêng, tuy nhiên nếu không có ai xung quanh ủng hộ thì việc thúc đẩy cũng gặp trở ngại, hãy chuẩn bị sẵn tâm lý và đừng coi thành công là lẽ đương nhiên. Tài lộc: Cắt giảm những khoản chi tiêu không cần thiết, chi tiêu tiết kiệm là được. Tình cảm: Đôi bên dễ nảy sinh mâu thuẫn vì một số chuyện, khuyên nên giữ bình tĩnh và đừng hờn dỗi. Sức khỏe: Vận động cần điều độ, quá mệt mỏi cũng không tốt.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cặp đôi chòm sao kết hợp giàu nhanh chóng. Nguồn: Lịch Ngày Tốt.
Bích Hậu (Theo Sohu)
#tử vi cung hoàng đạo hôm nay #tử vi hàng ngày cung hoàng đạo #tử vi cung hoàng đạo #cung hoàng đạo #12 cung hoàng đạo

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT