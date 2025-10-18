Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 19/10: Sư Tử trọng tình, dễ bị lợi dụng

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 19/10, Sư Tử nếu quá trọng tình nghĩa sẽ dễ bị lợi dụng. Ma Kết là gì cũng thuận lợi, không cần lo lắng nhiều.