Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 18/10: Bạch Dương gặp tiểu nhân

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 18/10: Bạch Dương gặp tiểu nhân

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 18/10, Bạch Dương đang vận thị phi, phải cẩn thận. Bọ Cạp tài vận tốt tuy nhiên đừng dễ tin người.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương nên bớt lo lắng, nhìn nhận mọi người và mọi việc xung quanh bằng thái độ tích cực hơn. Sự nghiệp hơi kém, dễ gặp tiểu nhân nơi công sở, cũng dễ bị lời ra tiếng vào làm dao động, nên tập trung hoàn thành nhiệm vụ. Tài vận ở mức trung bình, trong đầu tư tài chính nên chọn những dự án chắc chắn để dễ đạt thành quả và lấy lại niềm tin. Tình cảm hơi yếu, đôi bên dễ rơi vào vòng luẩn quẩn, thực ra nên nghĩ thoáng ra một chút, không cần phải lo lắng chuyện gì cũng quá mức. Sức khỏe bình thường, nên cẩn thận với chứng mất ngủ.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu khá ổn có thể yên ổn mà sống. Sự nghiệp khá suôn sẻ, chỉ cần tìm được đối tác phù hợp thì mọi việc sẽ thuận lợi; người hợp thì cùng làm, còn không hợp thì đừng lãng phí sức lực. Tài vận trung bình, chỉ cần lên kế hoạch chi tiêu hợp lý thì sẽ không cảm thấy áp lực tài chính, đừng thay đổi ý định quá nhanh. Tình cảm bình thường, bạn và người ấy đều bận rộn với công việc riêng, không can thiệp quá nhiều vào đời sống của nhau. Sức khỏe khá tốt, nên vận động nhiều hơn và tránh suy nghĩ quá mức.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử nên tăng cường giao tiếp với mọi người để mở rộng tư duy, đừng tự đóng cửa mà làm việc. Sự nghiệp ổn định, làm việc nên linh hoạt, học hỏi thêm kiến thức mới để tăng năng lực cạnh tranh, đừng lười biếng kẻo bị phát hiện. Tài vận bình thường, nên chọn đầu tư vào những lĩnh vực mình quan tâm để dễ đạt kết quả tốt. Tình cảm trung bình, giao tiếp trong mối quan hệ thân mật có thể chưa suôn sẻ, nhưng chỉ cần kiên nhẫn thì mọi chuyện sẽ ổn. Sức khỏe ở mức bình thường, nên vận động nhiều hơn, tránh ở nhà quá nhiều.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải muốn thay đổi hiện trạng thì phải nỗ lực nhiều hơn, nếu không cố gắng thì chẳng có gì thay đổi. Sự nghiệp khá yếu, ít được người khác giúp đỡ, thậm chí còn dễ gặp người gây rắc rối, bạn phải thể hiện bản lĩnh thì mới khiến họ nể phục. Tài vận hơi yếu, nên chọn đầu tư vào những dự án từ tổ chức lớn, an toàn là trên hết để tránh bị lừa. Tình cảm kém, bạn và người ấy dễ cảm thấy gượng gạo, cả hai đều không có nhiều hứng thú vun đắp. Sức khỏe yếu, tâm trạng dễ xuống dốc nên cần tự điều chỉnh nhiều hơn.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử làm việc cùng người khác sẽ hiệu quả hơn, đừng từ chối hợp tác. Sự nghiệp ổn định, quan hệ nơi công sở khá đơn giản, chọn đúng người hợp tác thì hiệu quả công việc sẽ tăng lên đáng kể. Tài vận khá ổn, tránh phô trương, nên tăng thu giảm chi để đảm bảo tài chính vững vàng. Tình cảm khá tốt, dù hai người đều bận rộn nhưng nên dành thời gian cho nhau để duy trì kết nối. Sức khỏe trung bình, chú ý nghỉ ngơi điều độ, cân bằng giữa làm việc và thư giãn.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ không có biến động lớn, mọi thứ tiến triển theo kế hoạch. Sự nghiệp ổn định, chỉ cần chăm chỉ và nghiêm túc mới có thể đạt được thành tích tốt, nếu không nắm bắt cơ hội thì khó được cấp trên và khách hàng công nhận. Tài vận bình thường, thu nhập có thể giảm so với trước, nên tiêu dùng hợp lý và kiềm chế mong muốn mua sắm. Tình cảm ở mức ổn, bạn và người ấy có thể chưa thật sự hài lòng nhưng cũng không có mâu thuẫn lớn. Sức khỏe bình thường, nghỉ ngơi nhiều sẽ tốt hơn cho cơ thể.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình làm việc có phương pháp, năng lực được người khác công nhận. Sự nghiệp thuận lợi, nên kiên định với kế hoạch của mình, hành động sớm sẽ dễ có kết quả, cấp trên chỉ nhìn vào hiệu quả cuối cùng. Tài vận tốt, có thể tham gia các hoạt động tăng thu giảm chi, dù lợi nhuận không nhiều nhưng ổn định. Tình cảm khá hài hòa, giữa bạn và người ấy ít hiểu lầm, có gì cũng dễ nói rõ ràng. Sức khỏe ổn, thể trạng tốt.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp tự tin và ít lo lắng hơn trước. Sự nghiệp thuận lợi, làm việc có quy củ, chú ý duy trì quan hệ tốt với đồng nghiệp sẽ có lợi cho tiến độ công việc, có thể gặp được cộng sự đáng tin cậy. Tài vận tốt, đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi quyết định, hỏi thêm thông tin để giảm rủi ro. Tình cảm khởi sắc, giao tiếp cởi mở giúp đôi bên hiểu và tin tưởng nhau hơn. Sức khỏe tốt, tràn đầy năng lượng.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã dễ tin lời người khác, điều này vừa là ưu điểm vừa là điểm yếu. Sự nghiệp thuận lợi, nên nhanh chóng báo cáo khi phát hiện vấn đề, tránh để bị quy trách nhiệm; khi cần hãy tỏ ra “ngây thơ” để tránh rắc rối. Tài vận tốt, hãy xác định rõ khả năng tài chính trước khi đầu tư, đừng vội vàng. Tình cảm ổn định, bạn biết cách khiến người ấy vui và thường thể hiện mặt tích cực của bản thân. Sức khỏe tốt, tinh thần tràn đầy.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết mong muốn cuộc sống đơn giản, bình an là đủ. Sự nghiệp thuận lợi, làm việc ổn định, có tinh thần hợp tác, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp khi có thể. Tài vận khá tốt, chỉ cần sắp xếp thứ tự ưu tiên trong chi tiêu là sẽ không gặp khó khăn tài chính. Tình cảm ổn định, cả hai đều cảm thấy an toàn và yên tâm với mối quan hệ hiện tại. Sức khỏe tốt, tâm trạng thoải mái, ít lo lắng.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình làm việc có trật tự, ít khi rơi vào tình trạng rối rắm. Sự nghiệp khởi sắc, nếu bạn là người phân công công việc thì có thể điều phối hợp lý, khiến mọi người vui vẻ hợp tác. Tài vận khá, có thể thử mở rộng thêm nguồn thu, đừng chỉ phụ thuộc vào một hướng. Tình cảm hài hòa, đôi bên dễ chia sẻ và cùng nhau tìm ra cách giải quyết vấn đề. Sức khỏe tốt, tinh thần ổn định, trạng thái chung được cải thiện rõ rệt.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư làm việc nên có nhiều phương án dự phòng để tránh bị động. Sự nghiệp ổn, nên học hỏi từ đồng nghiệp có kinh nghiệm, khi làm dự án cần có kế hoạch B để ứng phó mọi tình huống. Tài vận trung bình, nên hoàn thiện các dự án đang làm trước khi bắt đầu cái mới, nếu muốn đầu tư thêm hãy hỏi ý kiến chuyên gia. Tình cảm khá ổn, mối quan hệ phát triển bình thường, không có vấn đề lớn. Sức khỏe bình thường, cơ thể ổn định không có trở ngại đáng kể.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cặp đôi chòm sao kết hợp giàu nhanh chóng. Nguồn: Lịch Ngày Tốt
