Hoàng Thùy - Trúc Diễm khát vọng chạm tới sàn diễn Victoria’s Secret

Việc Trúc Diễm casting ở tuổi 39 hay Hoàng Thùy kiên trì sau 14 năm cho thấy sự dịch chuyển từ "đợi chờ may mắn" sang chủ động "tấn công" thị trường toàn cầu.

Thu Cúc
Trúc Diễm vượt qua vòng lọc hồ sơ và nhận lời mời casting trực tiếp của Victoria’s Secret cho thấy sự đầu tư nghiêm túc kéo dài nhiều năm: từ hình thể, phong cách đến khả năng thích ứng với môi trường làm việc tại Mỹ. Ảnh: FB Trúc Diễm.
Ở tuổi 39, cô không còn giữ hình ảnh ngọt ngào, mà chuyển sang phong thái quyến rũ, sắc sảo và giàu năng lượng sân khấu. Ảnh: FB Trúc Diễm.
Sự thay đổi này cũng cho thấy nỗ lực thích nghi với tiêu chuẩn mới về “dấu ấn cá nhân” – yếu tố từng được giám đốc sáng tạo Adam Selman nhấn mạnh: Victoria’s Secret không tìm kinh nghiệm, họ tìm bản sắc. Ảnh: FB Trúc Diễm.
Với Hoàng Thùy, việc mới dừng ở bước nộp hồ sơ cho thấy hành trình vẫn còn nhiều rào cản, đặc biệt liên quan đến điều kiện làm việc tại thị trường Mỹ. Ảnh: FB Hoàng Thùy.
Tuy vậy, cô từng chia sẻ ước mơ được sải bước trên sàn diễn Victoria’s Secret đã nhen nhóm từ 14 năm trước. Ảnh: FB Hoàng Thùy.
Hành trình của Hoàng Thùy là chuỗi chuyển dịch liên tục: từ người mẫu runway, đến đấu trường nhan sắc, rồi trở lại vạch xuất phát trong nỗ lực tìm cơ hội quốc tế. Ảnh: FB Hoàng Thùy.
Điểm chung giữa Trúc Diễm và Hoàng Thùy là cả hai đều bước vào cuộc chơi với tâm thế chuẩn bị nghiêm túc, thay vì đứng ngoài quan sát. Ảnh: FB Hoàng Thùy.
Trước Hoàng Thùy, giấc mơ Victoria’s Secret từng được nhiều người mẫu Việt nhắc đến, nhưng phần lớn chỉ dừng lại ở kỳ vọng hơn là hành trình thực sự chạm tới casting quốc tế. Ảnh: FB Hoàng Thùy.
Võ Hoàng Yến (trong ảnh) từng nói “không ai đánh thuế ước mơ”, thể hiện khát vọng chạm đến Victoria’s Secret như một cột mốc nghề nghiệp. Ngọc Trinh cũng từng thừa nhận sức hút của show diễn này, dù ý thức rõ giới hạn hình thể và tiêu chuẩn khắt khe của sàn diễn. Ảnh: FB Võ Hoàng Yến.
Xem video: Người mẫu nghiệp dư thành tâm điểm trên sàn diễn thời trang". Nguồn VTV
