Trúc Diễm được casting trực tiếp, liệu có trúng show diễn Victoria's Secret?

Trúc Diễm gây chú ý khi góp mặt ở vòng casting trực tiếp Victoria’s Secret 2026, mở ra kỳ vọng về một bước tiến mới của người mẫu Việt trên sân khấu quốc tế.

Một video tổng hợp ứng viên do chính fanpage Victoria’s Secret đăng tải vào tháng 4/2026 bất ngờ xuất hiện gương mặt Trương Tri Trúc Diễm. Chỉ một khung hình ngắn, nhưng đủ để kéo theo sự chú ý.

Không phải vì cô là cái tên mới. Ngược lại, chính sự quen thuộc trong một bối cảnh hoàn toàn khác khiến sự xuất hiện này được nhiều khán giả quan tâm.

Ngay sau đó, Trúc Diễm xác nhận đã nhận được lời mời tham gia vòng casting trực tiếp. Điều đó đồng nghĩa với việc cô đã vượt qua bước sàng lọc ban đầu – một “cửa ải” vốn đã loại bỏ phần lớn ứng viên.

Cô viết dòng trạng thái tiếng Anh với nội dung tạm dịch: “Chấp nhận những khiếm khuyết của bản thân và đặt mục tiêu cao, tôi đang trưởng thành để trở thành người phụ nữ mà mình mong muốn. Hành trình này không dễ dàng, nhưng tôi tự hào vì đã có mặt ở đây. Tôi đang đến để giành lấy đôi cánh của mình”.

Trúc Diễm có gì trước vòng casting Victoria’s Secret?

Trúc Diễm được nhiều khán giả biết đến từ năm 18 tuổi, khi giành ngôi á hậu Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2005. Hai năm sau, cô dự thi Miss Earth và giành giải phụ Hoa hậu Thời trang.

Đến năm 2011, cô lọt top 15 Miss International – cột mốc giúp tên tuổi vượt ra khỏi phạm vi trong nước. Năm 2014, Trúc Diễm được tạp chí TC Candler đưa vào danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới.

Sau đó, thay vì duy trì hình ảnh an toàn, Trúc Diễm chuyển hướng sang diễn xuất và kiên trì theo đuổi thị trường quốc tế. Cô trau dồi tiếng Anh mỗi ngày, chuẩn bị cho những cơ hội lớn hơn thay vì chờ đợi.

Trúc Diễm đã đảm nhận vai chính trong phim “The Last Mermaid”, đóng cùng tài tử Jack McEvoy. Tác phẩm được quảng bá tại Liên hoan phim Cannes 2025 – một bước đi cho thấy định hướng quốc tế không chỉ dừng ở kế hoạch.

Song song đó là sự thay đổi về hình ảnh. Phong cách hiện tại của Trúc Diễm mang màu sắc hiện đại, sắc sảo hơn. Bên cạnh đó, người đẹp sở hữu hình thể săn chắc nhờ quá trình tập luyện kỷ luật. Dường như đây là quá trình Trúc Diễm làm mới mình để phù hợp với tiêu chuẩn thị trường thời trang quốc tế.

Việc sinh sống và làm việc hợp pháp tại Mỹ cũng trở thành một lợi thế của Trúc Diễm. Trong bối cảnh casting năm nay đặt ra yêu cầu rõ ràng về điều kiện cư trú, đây là yếu tố không thể bỏ qua.

Cơ hội tiến sâu của Trúc Diễm ở vòng casting trực tiếp

Theo thông báo từ Victoria’s Secret, các đơn đăng ký đang liên tục đổ về và đội ngũ tuyển chọn sẽ có mặt tại bốn trung tâm thương mại lớn trên khắp nước Mỹ để tìm ra những gương mặt vào bán kết.

Đây không phải một buổi tuyển chọn thông thường. Casting trực tiếp từ lâu được xem là vòng sát hạch khắc nghiệt bậc nhất của ngành thời trang.

Mỗi ứng viên chỉ có khoảng ít phút để catwalk. Trong khoảng thời gian ngắn đó, họ phải thể hiện đủ từ hình thể, thần thái đến khả năng ứng biến. Tiêu chí lựa chọn không dừng ở những con số. Hội đồng tuyển chọn tìm kiếm những người có thể “truyền cảm hứng”, “quyến rũ và khó quên”, sở hữu “cơ thể cân đối”, “làn da khỏe mạnh” và “cá tính khác biệt”.

Những người mẫu từng sải bước trên sàn diễn Victoria’s Secret thường có chiều cao từ 1m77 đến 1m83, vòng hai dưới 60cm, cùng những đường nét gương mặt hài hòa.

Trúc Diễm đáp ứng một phần các tiêu chí về ngoại hình. Nhưng tại sân chơi này, đó chỉ là điểm khởi đầu. Điều quyết định nằm ở năng lượng sân khấu, khả năng tạo dấu ấn trong thời gian ngắn ngủi và thái độ làm việc chuyên nghiệp - những yếu tố không thể đo đếm bằng thông số.

Từ vòng casting đến một suất diễn chính thức là khoảng cách lớn, đặc biệt với một thương hiệu có tỷ lệ chọn cực thấp như Victoria’s Secret. Nếu Trúc Diễm được chọn, đây sẽ là một cột mốc đáng nhớ không chỉ với cá nhân cô mà còn với người mẫu Việt Nam.

Nhưng ngay cả khi không, việc góp mặt ở vòng casting trực tiếp cho thấy lựa chọn bước ra thế giới là sự chủ động của Trúc Diễm thay vì chờ cơ hội đến.

Hành trình của Trúc Diễm không dừng lại ở câu hỏi cô có trúng show hay không. Câu hỏi lớn hơn nằm ở việc khi nào sẽ có một người mẫu Việt thực sự sải bước trên sàn diễn Victoria’s Secret với tư thế của một "người được chọn".