Tự điều trị đau bụng trẻ 14 tuổi vỡ ruột thừa, biến chứng áp xe

Viêm ruột thừa là tình trạng cấp cứu thường gặp, có thể vỡ sau 24 giờ và đe dọa đến tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời.

Thúy Nga

Bệnh nhi N.Đ.P (14 tuổi), nhập viện trong tình trạng đau bụng, chủ yếu là các cơn đau vùng dưới rốn bên phải kèm sốt, đại tiện phân nát, đau tăng lên khi đứng thẳng. Theo chia sẻ từ người nhà, bệnh nhi đã uống thuốc điều trị rối loạn tiêu hóa tại nhà nhưng các triệu chứng không thuyên giảm.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, kết quả chụp CT, siêu âm ổ bụng và xét nghiệm cho thấy: Hình ảnh ổ dịch (ổ áp xe) kèm thâm nhiễm rộng xung quanh ruột thừa, kích thước khoảng 45 x 63 x 65mm.

CRP đánh giá tình trạng viêm đạt 280 mg/l, tăng 56 lần bình thường. Các bác sĩ chẩn đoán xác định bệnh nhi bị áp xe ruột thừa - một biến chứng nguy hiểm của viêm ruột thừa và chỉ định phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa cấp cứu.

“Ổ áp xe tương đối lớn, nhiều dịch mủ đục do tình trạng viêm ruột thừa nặng. Trong quá trình phẫu thuật nội soi, khi tiếp cận vào vùng ruột thừa, bác sĩ phát hiện phần thân ruột thừa bị vỡ viêm hoại tử nghiêm trọng.

Do đó, bác sĩ nhanh chóng thực hiện chọc hút, dẫn lưu dịch mủ đục ở ổ áp xe ra bên ngoài, sau đó cắt bỏ toàn bộ ruột thừa viêm, điều trị triệt để áp xe ruột thừa cho bệnh nhi”, bác sĩ Lương Xuân Tân, Khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc chia sẻ.

be-trai-vo-ruot-4410.jpg
Thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Hậu phẫu, bệnh nhi phục hồi tốt, không còn đau bụng, ăn uống, sinh hoạt, đi lại bình thường và được ra viện sau 5 ngày.

Từ trường hợp của bệnh nhi trên, bác sĩ Lương Xuân Tân khuyến cáo: “Viêm ruột thừa là tình trạng cấp cứu thường gặp, có thể vỡ sau 24 giờ và đe dọa đến tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời.

Ở trẻ em, các triệu chứng của viêm ruột thừa có thể chưa rõ ràng, do đó, phụ huynh cần đặc biệt lưu ý và đưa trẻ đi khám sớm nếu có triệu chứng đau bụng, đặc biệt đau bụng quanh rốn, dưới rốn bên phải kèm theo sốt, buồn nôn, nôn, mệt mỏi, đi đứng khom người vì đau...”.

“Các bậc phụ huynh không nên tự ý dùng thuốc giảm đau, hạ sốt hay tự mua thuốc cho trẻ, việc này có thể che lấp triệu chứng và làm chậm chẩn đoán, dẫn đến biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng”, bác sĩ Tân khuyên.

#Viêm ruột thừa #đau bụng #vỡ ruột thừa #viêm phúc mạc

