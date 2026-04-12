Kho tri thức

Từ đế chế Aztec đến vườn nhà, hành trình thú vị của rau dền đỏ

Dù ngày nay rau dền đỏ phổ biến ở châu Á, tổ tiên của nó từng là nguồn lương thực quan trọng của các nền văn minh cổ như Aztec.

Rau dền đỏ (Amaranthus tricolor) là một loài thực vật quen thuộc trong ẩm thực nhiều nước châu Á, gồm Việt Nam. Không chỉ đơn thuần là một loại rau ăn, dền đỏ còn gây ấn tượng mạnh bởi màu sắc độc đáo, những chiếc lá pha trộn giữa đỏ, tím và xanh, tạo nên vẻ ngoài vừa bắt mắt vừa giàu sức sống. Chính sắc đỏ ấy không chỉ làm đẹp mâm cơm mà còn phản ánh hàm lượng dinh dưỡng đáng kể bên trong.

Loài cây này thuộc chi Amaranthus – một nhóm thực vật có lịch sử lâu đời, từng được trồng từ hàng ngàn năm trước ở Trung và Nam Mỹ. Dù ngày nay Amaranthus tricolor phổ biến ở châu Á, tổ tiên của nó từng là nguồn lương thực quan trọng của các nền văn minh cổ như Aztec. Điều này cho thấy dền không chỉ là một loại rau “dân dã” mà còn mang trong mình một di sản nông nghiệp lâu đời.

Rau dền đỏ rất dễ trồng, phát triển nhanh và thích nghi tốt với khí hậu nhiệt đới. Chỉ sau vài tuần gieo hạt, cây đã có thể thu hoạch. Đặc điểm này khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các vườn rau gia đình, đặc biệt trong bối cảnh đô thị hóa, khi không gian trồng trọt ngày càng hạn chế. Ngoài ra, cây còn có khả năng chịu hạn tương đối tốt, giúp nó tồn tại trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Về mặt dinh dưỡng, dền đỏ là nguồn cung cấp dồi dào vitamin A, vitamin C, sắt và chất xơ. Màu đỏ đặc trưng của lá đến từ các hợp chất betalain – cũng là chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Trong ẩm thực Việt Nam, rau dền thường được nấu canh với tôm hoặc thịt bằm, tạo nên món ăn thanh mát, dễ tiêu và rất phù hợp với những ngày hè nóng bức.

Không chỉ dừng lại ở vai trò thực phẩm, Amaranthus tricolor còn được trồng như cây cảnh ở nhiều nơi trên thế giới, với tên gọi “áo khoác Joseph” – ám chỉ bộ áo nhiều màu sắc trong Kinh Thánh. Những luống dền đỏ vì thế không chỉ nuôi dưỡng cơ thể mà còn mang lại giá trị thẩm mỹ cho không gian sống.

Loài bọ khổng lồ khiến nhiều người rùng mình, ở Việt Nam là đặc sản

Trong bóng tối lạnh lẽo của đáy đại dương sâu thẳm, tồn tại một sinh vật khiến nhiều người vừa kinh ngạc vừa rùng mình khi nhìn thấy.

Là những “gã khổng lồ” của thế giới giáp xác biển sâu, bọ biển khổng lồ (chi Bathynomus) có họ hàng xa với bọ gỗ quen thuộc trên cạn. Chúng có thể dài tới hơn 30 cm, với thân dẹt, nhiều đốt, bao phủ bởi lớp giáp cứng như áo giáp thời trung cổ. Đôi mắt lớn thích nghi với ánh sáng yếu, cùng bảy cặp chân khỏe giúp chúng bò chậm rãi trên đáy biển, tạo nên một hình ảnh vừa kỳ quái vừa cổ xưa, như thể bước ra từ một kỷ nguyên tiền sử đã biến mất.

Sinh vật đẹp mê hoặc khiến nhiều người tắm biển khốn khổ

Giữa đại dương mênh mông, có một sinh vật trôi nổi mang vẻ đẹp rực rỡ nhưng ẩn chứa nọc độc khiến con người phải dè chừng.

Sứa lửa, tên khoa học Physalia physalis, thường được biết đến ở phương Tây với cái tên “tàu chiến Bồ Đào Nha” (Portuguese man o’ war), thực chất không phải là một con sứa đơn lẻ mà là một tập hợp các cá thể chuyên hóa sống cộng sinh, gọi là một “thuộc địa” (colony). Mỗi cá thể trong đó đảm nhiệm một chức năng riêng – từ nổi, bắt mồi đến sinh sản – phối hợp với nhau như một cơ thể hoàn chỉnh, tạo nên một sinh vật vừa kỳ lạ vừa tinh vi.

Sinh vật kỳ dị uốn éo dưới biển sâu, tự 'cắt tay' để sống sót

Ẩn mình giữa những khe đá và rạn san hô, có những sinh vật biển kỳ lạ với cánh tay ngoằn ngoèo lặng lẽ chuyển động trong bóng tối.

Sao biển đuôi rắn thuộc lớp Ophiuroidea, là họ hàng gần của sao biển nhưng mang dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Thay vì những cánh tay dày và chậm chạp, chúng sở hữu cánh tay dài, mảnh và linh hoạt như những con rắn nhỏ, có thể uốn lượn theo mọi hướng. Phần đĩa trung tâm của cơ thể tách biệt rõ rệt với các cánh tay, tạo nên hình dáng giống một “bộ khung sống” vừa thanh mảnh vừa bí ẩn.

Sự thật rùng mình trong lăng mộ cổ

Sự thật rùng mình trong lăng mộ cổ

Lăng mộ cổ lớn nhất thế giới đã được khai quật ở Hồ Bắc (Trung Quốc), chứa 22 thi hài phụ nữ với những vết thương kinh hoàng, sự thật đằng sau đó thật đau lòng.

Sự thật rùng mình trong lăng mộ cổ

Sự thật rùng mình trong lăng mộ cổ

Lăng mộ cổ lớn nhất thế giới đã được khai quật ở Hồ Bắc (Trung Quốc), chứa 22 thi hài phụ nữ với những vết thương kinh hoàng, sự thật đằng sau đó thật đau lòng.