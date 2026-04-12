Từ đế chế Aztec đến vườn nhà, hành trình thú vị của rau dền đỏ

Dù ngày nay rau dền đỏ phổ biến ở châu Á, tổ tiên của nó từng là nguồn lương thực quan trọng của các nền văn minh cổ như Aztec.

Rau dền đỏ (Amaranthus tricolor) là một loài thực vật quen thuộc trong ẩm thực nhiều nước châu Á, gồm Việt Nam. Không chỉ đơn thuần là một loại rau ăn, dền đỏ còn gây ấn tượng mạnh bởi màu sắc độc đáo, những chiếc lá pha trộn giữa đỏ, tím và xanh, tạo nên vẻ ngoài vừa bắt mắt vừa giàu sức sống. Chính sắc đỏ ấy không chỉ làm đẹp mâm cơm mà còn phản ánh hàm lượng dinh dưỡng đáng kể bên trong.

Ảnh: Seedville USA.

Loài cây này thuộc chi Amaranthus – một nhóm thực vật có lịch sử lâu đời, từng được trồng từ hàng ngàn năm trước ở Trung và Nam Mỹ. Dù ngày nay Amaranthus tricolor phổ biến ở châu Á, tổ tiên của nó từng là nguồn lương thực quan trọng của các nền văn minh cổ như Aztec. Điều này cho thấy dền không chỉ là một loại rau “dân dã” mà còn mang trong mình một di sản nông nghiệp lâu đời.

Ảnh: KnowYourWeeds.

Rau dền đỏ rất dễ trồng, phát triển nhanh và thích nghi tốt với khí hậu nhiệt đới. Chỉ sau vài tuần gieo hạt, cây đã có thể thu hoạch. Đặc điểm này khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các vườn rau gia đình, đặc biệt trong bối cảnh đô thị hóa, khi không gian trồng trọt ngày càng hạn chế. Ngoài ra, cây còn có khả năng chịu hạn tương đối tốt, giúp nó tồn tại trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Về mặt dinh dưỡng, dền đỏ là nguồn cung cấp dồi dào vitamin A, vitamin C, sắt và chất xơ. Màu đỏ đặc trưng của lá đến từ các hợp chất betalain – cũng là chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Trong ẩm thực Việt Nam, rau dền thường được nấu canh với tôm hoặc thịt bằm, tạo nên món ăn thanh mát, dễ tiêu và rất phù hợp với những ngày hè nóng bức.

Không chỉ dừng lại ở vai trò thực phẩm, Amaranthus tricolor còn được trồng như cây cảnh ở nhiều nơi trên thế giới, với tên gọi “áo khoác Joseph” – ám chỉ bộ áo nhiều màu sắc trong Kinh Thánh. Những luống dền đỏ vì thế không chỉ nuôi dưỡng cơ thể mà còn mang lại giá trị thẩm mỹ cho không gian sống.