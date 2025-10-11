Hà Nội

Chính trị

Từ Đại hội lần thứ I, Lâm Đồng định hình tầm nhìn phát triển dài hạn

Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 thể hiện khát vọng đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, hướng tới mục tiêu xây dựng Lâm Đồng hiện đại, giàu mạnh và hạnh phúc.

Bảo Giang

Ngày 11/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 đã bế mạc, thành công tốt đẹp tại Hội trường Học viện Lục quân (phường Lâm Viên – Đà Lạt).

kto-br_352a5017.jpg
Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội được xem là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng – dấu mốc khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới của Lâm Đồng sau khi sáp nhập, thể hiện ý chí, niềm tin và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh.

Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2025–2030, xác định mục tiêu tổng quát: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Phát triển toàn diện, bền vững; Lấy ổn định làm nền tảng, lấy phát triển kinh tế – xã hội là nhiệm vụ trung tâm, lấy hạnh phúc và ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu.

Phấn đấu đến năm 2030, Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá, là một trong những cực tăng trưởng năng động của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nghị quyết Đại hội đề ra 05 quan điểm chỉ đạo, 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 03 đột phá chiến lược và 15 dự án trọng điểm, thể hiện tầm nhìn phát triển dài hạn, đồng bộ.

kto-br_352a5561.jpg
Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ra mắt Đại hội.

Trong đó, các đột phá lớn tập trung vào: Huy động mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; Đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ điểm nghẽn trong quy hoạch, giải phóng mặt bằng, tái định cư; Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2025–2030 thể hiện khát vọng bứt phá: GRDP tăng 10–10,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 6.700–7.500 USD; Chỉ số phát triển con người (HDI) đạt 0,75; Tỷ lệ che phủ rừng trên 46,2%; Trên 90% tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Lâm Đồng hướng đến nền kinh tế xanh, tuần hoàn, bền vững, trong đó khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm của tăng trưởng.

kto-br_342aad4a2228af76f6392.jpg
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng phát biểu bế mạc Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên; chung tay xây dựng quê hương Lâm Đồng hiện đại, giàu mạnh, văn minh, Nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí nhấn mạnh: “Thành công của Đại hội không chỉ là kết quả của sự chuẩn bị công phu, mà còn là sự đồng thuận, niềm tin và khát vọng phát triển của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh Lâm Đồng”.

Phát triển nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên mới

"Để hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, Đảng ta đã xác định ba đột phá chiến lược, trong đó phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, giữ vai trò trụ cột", TS Vũ Thanh Mai khẳng định.