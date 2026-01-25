Từ 2026, tránh 14 vị trí cấm dừng, đỗ để không bị phạt nặng

Từ năm 2026, nếu vi phạm tại những vị trí này, người lái xe có thể bị phạt tiền lớn, thậm chí bị trừ điểm giấy phép lái xe.

Theo khoản 4 Điều 18 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông đường bộ không được dừng xe, đỗ xe tại nhiều vị trí nhằm bảo đảm an toàn và thông suốt giao thông.

Biển báo cấm xe tải dừng và đỗ P.130. Ảnh: TL

Cụ thể, việc dừng, đỗ xe bị cấm ở bên trái đường một chiều; trên đoạn đường cong hoặc gần đỉnh dốc nơi tầm nhìn bị hạn chế; trên cầu (trừ trường hợp tổ chức giao thông cho phép); và dưới gầm cầu vượt, ngoại trừ khu vực được bố trí cho phép dừng, đỗ.

Pháp luật cũng không cho phép dừng, đỗ xe song song cùng chiều với một xe khác đang dừng, đỗ trên đường; dừng xe đối diện với xe ô tô đang đỗ ngược chiều ở khoảng cách dưới 20 mét trên đường phố hẹp hoặc dưới 40 mét trên đường chỉ có một làn xe cơ giới mỗi chiều.

Ngoài ra, tài xế không được dừng, đỗ xe trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường; tại khu vực giao nhau và trong phạm vi 5 mét tính từ mép đường giao nhau; tại các điểm đón, trả khách.

Những vị trí trước cổng và trong phạm vi 5 mét hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức có bố trí đường cho xe ra vào cũng thuộc diện cấm dừng, đỗ. Tương tự, việc dừng xe tại nơi phần đường chỉ đủ cho một làn xe cơ giới lưu thông là hành vi vi phạm.

Luật cũng nghiêm cấm dừng, đỗ xe trong phạm vi an toàn của đường sắt; tại vị trí che khuất biển báo hiệu đường bộ hoặc đèn tín hiệu giao thông.

Bên cạnh đó, phương tiện không được dừng, đỗ trên làn đường dành riêng cho xe buýt; trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của hệ thống điện thoại, điện cao thế; tại vị trí dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước; hoặc dừng, đỗ trái quy định trên lòng đường, vỉa hè.

Liên quan đến lỗi dừng, đỗ xe không bật đèn cảnh báo, Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định rõ mức xử phạt áp dụng từ năm 2026. Trường hợp ô tô dừng, đỗ xe không bật tín hiệu cảnh báo nhưng không gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Nếu hành vi dừng, đỗ xe không bật đèn cảnh báo gây tai nạn giao thông, người điều khiển ô tô sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 22.000.000 đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe theo điểm d khoản 16 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Đối với hành vi dừng, đỗ xe trên đường cao tốc, Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định mức phạt khá nghiêm khắc. Người điều khiển ô tô vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Riêng với xe máy chuyên dùng, theo điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi dừng, đỗ xe trên cao tốc không đúng nơi quy định sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.