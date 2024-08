Giữa nghi vấn hẹn hò, Xoài Non 'đe dọa' Gil Lê trên livestream

Mới đây, cộng đồng mạng đã truyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc được cắt ra từ buổi livestream của Xoài Non trên trang cá nhân. Thời gian qua, người đẹp sinh năm 2002 nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả khi vướng nghi vấn hẹn hò với Gil Lê.

Đáng chú ý, trong đoạn clip được chia sẻ, nhiều người đã phát hiện ra việc Xoài Non nghe nhạc của Gil Lê khi ở nhà. Cụ thể, âm thanh của ca khúc Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình do Gil Lê thể hiện được phát vang khắp căn phòng của Xoài Non khiến dân tình thích thú.

Đặc biệt, Xoài Non cũng đề cập đến việc không sợ bị Gil Lê đánh bản quyền vì mở nhạc của "tình tin đồn" trên sóng trực tiếp: "Bị đánh bản quyền hả, lên gõ cửa liền luôn, đòi đánh bản quyền ai?". Chia sẻ đầy hài hước của Xoài Non cho thấy cô nàng cũng rất thoải mái khi nhắc đến Gil Lê dù cho cả hai đang vướng phải tin đồn hẹn hò với nhau.

Được biết, sau khi ly hôn với Xemesis, Xoài Non đã chuyển đến sinh sống tại một khu chung cư nổi tiếng, trở thành hàng xóm của Gil Lê. Thế nên, cô nàng đã hóm hỉnh "đe dọa" rằng sẽ lên gõ cửa nhà Gil Lê nếu bị "đánh bản quyền" trong livestream.

Gil Lê và Xoài Non vướng tin đồn hẹn hò.

Nghi vấn hẹn hò giữa Gil Lê và Xoài Non xuất phát từ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cả hai có cử chỉ tình tứ dành cho nhau khi đi chơi Pickleball. Mặc dù cho đến nay, cặp đôi này vẫn giữ thái độ im lặng trước tin đồn về chuyện tình cảm, thế nhưng việc Xoài Non và Gil Lê xuất hiện trong các buổi livestream bán hàng cùng với nhau, thoải mái thể hiện tình cảm dành cho đối phương thì khán giả cũng cho rằng đây là cách cả hai khéo léo công khai mối quan hệ của mình.

Những năm gần đây, Gil Lê không hoạt động âm nhạc sôi nổi như trước. Thay vào đó, nữ ca sĩ chuyển hướng sang bán hàng online cũng như tập trung tham gia gameshow.

Nhiều khán giả hy vọng trong tương lai sẽ được thưởng thức sản phẩm âm nhạc mới từ Gil Lê và hứa hẹn sẽ bùng nổ nếu có sự góp mặt của Xoài Non với vai trò nữ chính.