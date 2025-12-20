Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Công ty Thế Gia liên tiếp trúng hàng loạt gói thầu, có gói tiết kiệm 0 đồng

Video

Công ty Thế Gia liên tiếp trúng hàng loạt gói thầu, có gói tiết kiệm 0 đồng

Các chuyên gia nhận định việc liên tục trúng thầu trong bối cảnh cạnh tranh thấp là dấu hiệu cần giám sát khi số lượng nhà thầu BIM trên thị trường không hề ít.

#Thế Gia #gói thầu #cạnh tranh #giám sát #thị trường

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT