Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bệnh viện Đa khoa Long An hủy kết quả đấu thầu mua xe cứu thương

Video

Bệnh viện Đa khoa Long An hủy kết quả đấu thầu mua xe cứu thương

Công ty CP Auto Trường Chinh, đơn vị được công bố trúng thầu, không thực hiện các bước hoàn thiện và ký kết hợp đồng theo quy định.

#Bệnh viện Long An #đấu thầu #xe cứu thương #Auto Trường Chinh #hợp đồng

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT