Bệnh viện Đa khoa Long An hủy kết quả đấu thầu mua xe cứu thương
Công ty CP Auto Trường Chinh, đơn vị được công bố trúng thầu, không thực hiện các bước hoàn thiện và ký kết hợp đồng theo quy định.
Công ty CP Auto Trường Chinh, đơn vị được công bố trúng thầu, không thực hiện các bước hoàn thiện và ký kết hợp đồng theo quy định.
Công ty CP Auto Trường Chinh, đơn vị được công bố trúng thầu, không thực hiện các bước hoàn thiện và ký kết hợp đồng theo quy định.
Các chuyên gia nhận định việc liên tục trúng thầu trong bối cảnh cạnh tranh thấp là dấu hiệu cần giám sát khi số lượng nhà thầu BIM trên thị trường không hề ít.
Hoạt động đấu thầu tại Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ đang thu hút chú ý khi một số nhà thầu trúng thầu liên tiếp với tỷ lệ tiết kiệm biến động mạnh.
Công ty Hải Âu được phê duyệt trúng thầu với mức giá cao hơn, trong khi nhà thầu Hưng Thịnh với giá thấp hơn 3 tỷ đồng nhưng không trúng thầu.
Liên danh Quang Điện – Đại Phú vừa được Đặc khu Phú Quốc phê duyệt trúng gói thầu hệ thống chiếu sáng sau khi vượt qua 9 đối thủ.
Chỉ trong chưa đầy 30 ngày, doanh nghiệp được phê duyệt trúng bốn gói thầu tại TP HCM với tổng giá trị hơn 17 tỷ đồng.
Quatest 3 phê duyệt gói “HH – Thiết bị thử xung” phục vụ phòng thử nghiệm, dự toán hơn 3,09 tỷ đồng, chỉ có Công ty Cổ phần Thiết bị Thắng Lợi nộp hồ sơ.
Theo dữ liệu đấu thầu năm 2025, Công ty Cổ phần Quốc tế Sông Lam trở thành một trong những nhà thầu có tần suất trúng thầu dày đặc nhất.
Petrolimex Sài Gòn phê duyệt cho Công ty Hưng Nam trúng gói thầu cung cấp, lắp đặt đệm va cầu cảng trị giá hơn 2,7 tỷ đồng.
Ban QLDA Tân Bình phê duyệt Công ty Nguyên Phúc trúng gói thầu “Thi công xây dựng” sửa chữa trụ sở UBND Phường 6 với giá hơn 4,38 tỷ đồng.
Trong tháng cuối cùng của năm 2025, hãng ôtô Trung Quốc Lynk & Co triển khai loạt ưu đãi giảm giá bán nhằm kích cầu, tạo sức hút cho các dòng xe chủ lực.
Các chuyên gia nhận định việc liên tục trúng thầu trong bối cảnh cạnh tranh thấp là dấu hiệu cần giám sát khi số lượng nhà thầu BIM trên thị trường không hề ít.
Hoạt động đấu thầu tại Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ đang thu hút chú ý khi một số nhà thầu trúng thầu liên tiếp với tỷ lệ tiết kiệm biến động mạnh.
Công ty Hải Âu được phê duyệt trúng thầu với mức giá cao hơn, trong khi nhà thầu Hưng Thịnh với giá thấp hơn 3 tỷ đồng nhưng không trúng thầu.
Liên danh Quang Điện – Đại Phú vừa được Đặc khu Phú Quốc phê duyệt trúng gói thầu hệ thống chiếu sáng sau khi vượt qua 9 đối thủ.
Chỉ trong chưa đầy 30 ngày, doanh nghiệp được phê duyệt trúng bốn gói thầu tại TP HCM với tổng giá trị hơn 17 tỷ đồng.
Quatest 3 phê duyệt gói “HH – Thiết bị thử xung” phục vụ phòng thử nghiệm, dự toán hơn 3,09 tỷ đồng, chỉ có Công ty Cổ phần Thiết bị Thắng Lợi nộp hồ sơ.
Theo dữ liệu đấu thầu năm 2025, Công ty Cổ phần Quốc tế Sông Lam trở thành một trong những nhà thầu có tần suất trúng thầu dày đặc nhất.
Petrolimex Sài Gòn phê duyệt cho Công ty Hưng Nam trúng gói thầu cung cấp, lắp đặt đệm va cầu cảng trị giá hơn 2,7 tỷ đồng.
Ban QLDA Tân Bình phê duyệt Công ty Nguyên Phúc trúng gói thầu “Thi công xây dựng” sửa chữa trụ sở UBND Phường 6 với giá hơn 4,38 tỷ đồng.
Đợt cao điểm hướng đến siết chặt an ninh trật tự, xử lý tội phạm nổi cộm và tạo môi trường an toàn trước thềm Đại hội XIV của Đảng và bầu cử Quốc hội.
Sáng 28/11, sóng vẫn đánh mạnh, các lực lượng chức năng phải túc trực để ứng phó và đảm bảo an toàn cho các hộ dân tại khu vực bờ kè ven biển.
Dù chiếc xe tải đang chuẩn bị qua hết đường, cô gái vẫn điều khiển xe máy cố gắng chen vào khoảng trống để vượt lên, hậu quả đã bị chiếc xe tải hất ngã.
Sáng 17/11, một quả đồi nằm sát tuyến đường Trường Sơn Đông (xã Yang Mao, Đắk Lắk) bị sạt lở, kéo theo đất, đá trào xuống trước cửa nhà dân.
Một đoạn video kỳ lạ vừa lan truyền trên mạng xã hội đã ghi lại khoảnh khắc một vật thể bay không xác định (UFO) hình chữ V, lơ lửng trên bầu trời.
Chiếc xe tải lớn đã đâm thẳng vào chiếc xe màu trắng đang đỗ phía trước, khiến xe bị hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc.
Trong điều kiện trời mưa, đường trơn, việc phóng nhanh và đánh lái gấp đã khiến chiếc Fortuner mất lái, lao vào người đi xe máy, lộn vài vòng rồi lật ngửa.
Một đoạn video gây sốc ghi lại khoảnh khắc một con cá mập khổng lồ bất ngờ tấn công, ngoạm chặt đầu một thợ lặn ngoài khơi một hòn đảo tại Maldives.
Vụ cháu bé trôi trên sông Hàn có thông tin cháu bị lũ cuốn từ Quảng Nam ra Đà Nẵng. Tuy nhiên, mẹ của nạn nhân đã lên tiếng về vụ việc.
Ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, lũ trên các sông trong khu vực Huế đang lên nhanh và duy trì ở mức cao.
Cô gái đi xe máy đã bất cẩn lao vào đống dây cáp bị sà xuống giữa đường do không tập trung khi tham gia giao thông, có thể gây nguy hiểm cho bản thân.