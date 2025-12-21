Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nhà thầu 'máu mặt' nhất trong hệ thống mua sắm thiết bị ngành nước

Video

Nhà thầu 'máu mặt' nhất trong hệ thống mua sắm thiết bị ngành nước

N.T.P là nhà thầu có lịch sử trúng thầu dày đặc trong lĩnh vực cấp nước, đã trúng 134/148 gói thầu, tổng giá trị hơn 363,68 tỷ đồng.

#nhà thầu #thiết bị ngành nước #N.T.P #mua sắm #cấp nước #gói thầu

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT