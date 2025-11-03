Hà Nội

Trương Ngọc Ánh bị bắt, chồng cũ giờ ra sao?

Giải trí

Trương Ngọc Ánh bị bắt, chồng cũ giờ ra sao?

Sau thông tin Trương Ngọc Ánh vướng lao lý, nhiều khán giả tò mò cuộc sống hiện tại của Trần Bảo Sơn - chồng cũ nữ diễn viên.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trần Bảo Sơn kết hôn với Trương Ngọc Ánh năm 2005. Năm 2008, cả hai đón con gái Bảo Tiên gia nhập tổ ấm. Năm 2014, Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh ly hôn. Ảnh: Vietnamnet.
11 năm qua, Trần Bảo Sơn giữ mối quan hệ tốt đẹp với Trương Ngọc Ánh vì con gái chung. Ảnh: FB Trần Bảo Sơn.
Trần Bảo Sơn thường xuyên khoe ảnh bên con gái Bảo Tiên. Ảnh: FB Trần Bảo Sơn.
Năm 2020, nam diễn viên có con gái thứ hai Bảo Khanh. Trần Bảo Sơn không tiết lộ danh tính lẫn hình ảnh mẹ của bé Bảo Khanh. Năm 2023, Trần Bảo Sơn xác nhận chuyện chia tay mẹ của Bảo Khanh diễn ra từ năm 2021. Ảnh: FB Trần Bảo Sơn.
Năm 2023, Trần Bảo Sơn chia sẻ trên Người Lao Động, Bảo Tiên yêu thương Bảo Khanh dù khác mẹ. Ảnh: FB Trần Bảo Sơn.
Trần Bảo Sơn kín tiếng về chuyện tình cảm sau mối tình với mẹ bé Bảo Khanh. Ảnh: FB Trần Bảo Sơn.
Nhiều năm qua, nam diễn viên vừa đóng phim vừa kinh doanh. Trần Bảo Sơn từng chia sẻ trên VOV, anh bắt đầu kinh doanh từ khi 17 tuổi. Ảnh: FB Trần Bảo Sơn.
Năm 2024, Trần Bảo Sơn công bố dự án Con đường vô tận do anh làm đạo diễn. Năm 2025, anh đổi tên phim thành Trên con đường mới. Ảnh: FB Trần Bảo Sơn.
Theo Tiền Phong, tháng 6/2025, Trên con đường mới khởi quay, đến tháng 9 thì đóng máy. Ảnh: FB Trần Bảo Sơn.
Trên con đường mới lấy cảm hứng từ chính cuộc sống và trải nghiệm của Trần Bảo Sơn khi sinh sống ở New York (Mỹ) và TP HCM (Việt Nam). Ảnh: FB Trần Bảo Sơn.
