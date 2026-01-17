Tóc Tiên xác nhận ly hôn, nhắn nhủ chồng cũ điều đặc biệt

Tóc Tiên thừa nhận cuộc hôn nhân giữa cô và Hoàng Touliver tan vỡ. Nữ ca sĩ cảm ơn chồng cũ đã bên cô trong 10 năm qua.

Chiều ngày 17/1, trên trang cá nhân, Tóc Tiên xác nhận chuyện ly hôn Hoàng Touliver. Nữ ca sĩ giải thích rằng cả hai không sớm lên tiếng vì cần khoảng lặng để tự soi chiếu bản thân.

Tóc Tiên bày tỏ: “Những tháng ngày vừa qua thật sự đầy khó khăn thử thách cho cả hai. Chúng tôi biết mọi người luôn mong chờ một lời giải thích xác nhận, cũng như hiểu sự quan tâm lẫn áp lực từ dư luận.

Hơn ai hết, chúng tôi tin rằng chuyện tình yêu nói chung hôn nhân nói riêng vốn dĩ là chuyện của 2 người, và chỉ 2 người trong cuộc mới hiểu rõ vấn đề. Chính vì thế chúng tôi đã không thể lên tiếng sớm hơn vì rất cần khoảng lặng để tự soi chiếu bản thân”.

Ở thời điểm hiện tại, sau những cuộc đối thoại thẳng thắn, Tóc Tiên và Hoàng Touliver quyết định sẽ dừng lại trong vai trò vợ chồng và trở về làm những người bạn bè, anh em đồng nghiệp sau 10 năm yêu và cưới.

Tóc Tiên cho biết, quyết định này là kết quả của một quá trình suy ngẫm sâu sắc từ cả hai phía dựa trên cơ sở văn minh, thấu hiểu, tôn trọng tuyệt đối và hoàn toàn không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào bên ngoài.

Tóc Tiên xác nhận ly hôn Hoàng Touliver. Ảnh: Dân Việt.

Nhìn lại 10 năm qua bên Hoàng Touliver, Tóc Tiên luôn trân trọng. Cô trải lòng: “Với Tiên, 10 năm qua sẽ mãi luôn là một đoạn đời hạnh phúc, biết ơn và đáng trân trọng vô cùng. Chúng tôi đã trưởng thành hơn vì nhau, tử tế hơn cùng nhau, bình yên hơn nhờ có nhau.

Nếu không là anh Hoàng, 10 năm của Tiên đã không thể trọn vẹn đến thế. Nếu không là Touliver, 10 năm của ca sĩ Tóc Tiên đã không thể thăng hoa đến thế. Và nếu không là chúng ta, 10 năm qua đã không thể ý nghĩa đến thế.

Tiên nghĩ rằng, cuộc đời là những mảnh ghép mang tên “lựa chọn”. Và dù cho sự lựa chọn ấy có khó khăn đến mấy, một ngày nào đó chúng ta sẽ hiểu ra “kết thúc là để khởi đầu”.

Tóc Tiên nhắn nhủ chồng cũ: “Em muốn gửi lời chân thành nhất đến anh, người đồng hành 10 năm của em: “Cảm ơn vì đã bên nhau 10 năm qua. Không biết cảm ơn bao nhiêu cho đủ”. Mong rằng mỗi người trong chúng ta đều có thể nhẹ nhàng bước tiếp hành trình của riêng mình”.

Tóc Tiên cảm ơn gia đình họ hàng hai bên, những người đã luôn yêu thương, tôn trọng, thấu hiểu cô và Hoàng Touliver trong suốt chặng đường vừa qua. Tóc Tiên còn cảm ơn khán giả đã luôn dõi theo chia sẻ.

Sau thông báo ly hôn, Tóc Tiên xin phép không chia sẻ thêm bất cứ điều gì về câu chuyện riêng tư của cả hai. “Vì sự dừng lại này hoàn toàn văn minh tử tế, chúng tôi tha thiết thương mong khán giả sẽ thấu hiểu và tôn trọng quyết định cũng như không lan truyền những thông tin xuyên tạc sai lệch làm ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm người trong cuộc”, cô viết.