Cuộc sống bình yên của Kim Hiền sau biến cố ly hôn

Sau xác nhận ly hôn lần 2, diễn viên Kim Hiền tìm thấy sự bình yên bên các con, học cách chữa lành tâm hồn từ những điều giản dị và thiên nhiên tại Mỹ.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Kim Hiền)
Sau thông báo ly hôn lần 2 vào tháng 1/2026, trên mạng xã hội, Kim Hiền tiếp tục cập nhật những hình ảnh đời thường của bản thân như thông lệ.
Cô bắt đầu ngày mới bằng việc tận hưởng ánh nắng, hít thở không khí trong lành và tìm thấy niềm vui từ những việc đơn giản như pha một tách cà phê để sống chậm lại. Sự bình yên này không đến từ những điều lớn lao mà đến từ việc cô cho phép trái tim mình được nghỉ ngơi và trân trọng hiện tại.
Thiên nhiên đóng vai trò quan trọng nhất đối với nữ diễn viên. Qua các hình ảnh, khán giả có thể thấy Kim Hiền dành nhiều thời gian ở ngoài trời.
Cô tìm thấy niềm vui khi nhìn cây xanh sinh sôi, trổ hoa kết trái trong vườn nhà. Những chuyến đi dạo trên con đường mòn đầy nắng, hay đơn giản là ngồi dưới tán lá xanh để cảm nhận làn gió mát, giúp cô học cách biết ơn cả quá khứ lẫn hiện tại.
"Chỉ là khi một làn gió mới khẽ chạm vào tâm hồn. Mình chợt biết, mình đang bước sang một khởi đầu khác", Kim Hiền viết.
Nữ diễn viên phim "Hương phù sa" đầy rạng rỡ, trẻ trung.
Sang Mỹ từ năm 2015, Kim Hiền có công việc kinh doanh riêng.
Sau những thăng trầm, gia đình, đặc biệt là các con chính là điểm tựa vững chãi nhất của Kim Hiền. Cuộc sống của cô xoay quanh việc chăm sóc các con và nhận lại những yêu thương vô điều kiện.
Nữ diễn viên không giấu được sự xúc động khi chia sẻ về những món quà nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm to lớn của các con. "Cảm ơn các con đã luôn ở bên mẹ… hôm nay và mãi mãi. Mẹ biết, chỉ cần mẹ còn ở đây… tình yêu ấy vẫn còn ở đây. Cảm ơn Sonic đã tặng mẹ mỹ phẩm và bình nước để mẹ chăm sóc bản thân và nhớ uống nước mỗi ngày. Yvona viết tay trong tấm thiệp với tất cả những điều con muốn nói", Kim Hiền bày tỏ.
Xem video: "Người nổi tiếng và phát ngôn: Khán giả Việt đang ngày càng khắt khe hơn". Nguồn VTV
Bài liên quan

