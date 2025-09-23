Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Trung Quốc trình diễn phóng tiêm kích tàng hình trên tàu Phúc Kiến

Quân sự

Trung Quốc trình diễn phóng tiêm kích tàng hình trên tàu Phúc Kiến

Trung Quốc công bố hình ảnh tiêm kích Shenyang J-15T, J-35 và máy bay cảnh báo sớm trên không Xi'an KJ-600 xuất kích từ máy phóng điện từ của Phúc Kiến.

Tuệ Minh
Hải quân Trung Quốc hôm 22/9 tuyên bố 3 loại máy bay J-15T, J-35 và KongJing-600 đã hoàn thành thành công các đợt huấn luyện cất/hạ cánh bằng hệ thống phóng máy bay điện từ trên tàu sân bay Phúc Kiến.
Hải quân Trung Quốc hôm 22/9 tuyên bố 3 loại máy bay J-15T, J-35 và KongJing-600 đã hoàn thành thành công các đợt huấn luyện cất/hạ cánh bằng hệ thống phóng máy bay điện từ trên tàu sân bay Phúc Kiến.
Những hình ảnh này được công bố trên các kênh truyền thông xã hội chính thức của quân đội Trung Quốc và cổng thông tin 81.cn của Quân đội Giải phóng Nhân dân, cho thấy các máy bay J-15T, J-35 và KJ-600 lần lượt cất cánh bởi máy phóng điện từ của Phúc Kiến.
Những hình ảnh này được công bố trên các kênh truyền thông xã hội chính thức của quân đội Trung Quốc và cổng thông tin 81.cn của Quân đội Giải phóng Nhân dân, cho thấy các máy bay J-15T, J-35 và KJ-600 lần lượt cất cánh bởi máy phóng điện từ của Phúc Kiến.
Hải quân Trung Quốc cũng trình diễn ba loại máy bay hạ cánh và tiến hành hoạt động trên boong tàu Phúc Kiến ngoài biển.
Hải quân Trung Quốc cũng trình diễn ba loại máy bay hạ cánh và tiến hành hoạt động trên boong tàu Phúc Kiến ngoài biển.
Việc công bố diễn ra chưa đầy ba tuần sau cuộc duyệt binh tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, nơi cả ba loại máy bay đều tham gia bay trình diễn sau phần trình diễn trên mặt đất của cuộc duyệt binh.
Việc công bố diễn ra chưa đầy ba tuần sau cuộc duyệt binh tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, nơi cả ba loại máy bay đều tham gia bay trình diễn sau phần trình diễn trên mặt đất của cuộc duyệt binh.
Truyền thông nhà nước đưa tin các vụ phóng diễn ra trước cuộc duyệt binh, mặc dù không cung cấp ngày giờ cụ thể.
Truyền thông nhà nước đưa tin các vụ phóng diễn ra trước cuộc duyệt binh, mặc dù không cung cấp ngày giờ cụ thể.
Các báo cáo chính thức cho biết thêm rằng hoạt động này đã chứng minh được khả năng tương thích của hệ thống phóng điện từ và hệ thống hãm do Trung Quốc tự phát triển với nhiều loại máy bay trên tàu sân bay.
Các báo cáo chính thức cho biết thêm rằng hoạt động này đã chứng minh được khả năng tương thích của hệ thống phóng điện từ và hệ thống hãm do Trung Quốc tự phát triển với nhiều loại máy bay trên tàu sân bay.
Báo cáo của Hải quân Trung Quốc cho biết: "Điều này đã giúp tàu Phúc Kiến đạt được khả năng hoạt động toàn boong ban đầu, đặt nền tảng vững chắc cho việc tích hợp nhiều loại máy bay trên tàu sân bay vào hệ thống nhóm tác chiến tàu sân bay".
Báo cáo của Hải quân Trung Quốc cho biết: "Điều này đã giúp tàu Phúc Kiến đạt được khả năng hoạt động toàn boong ban đầu, đặt nền tảng vững chắc cho việc tích hợp nhiều loại máy bay trên tàu sân bay vào hệ thống nhóm tác chiến tàu sân bay".
Tàu Phúc Kiến đã tiến hành một loạt các cuộc thử nghiệm trên biển kể từ tháng 5 năm 2024. Hiện tại, tàu đang tiến hành thêm các cuộc thử nghiệm trên biển và huấn luyện ở Biển Đông sau khi đi qua Eo biển Đài Loan vào đầu tháng này.
Tàu Phúc Kiến đã tiến hành một loạt các cuộc thử nghiệm trên biển kể từ tháng 5 năm 2024. Hiện tại, tàu đang tiến hành thêm các cuộc thử nghiệm trên biển và huấn luyện ở Biển Đông sau khi đi qua Eo biển Đài Loan vào đầu tháng này.
Con tàu này sẽ trở thành tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc và là tàu đầu tiên được trang bị hệ thống phóng máy bay, cho phép các máy bay hạng nặng như KJ-600 hoạt động trên tàu. Hai tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc là Liêu Ninh và Sơn Đông, có đường băng nhảy cầu trượt để phóng máy bay chiến đấu J-15.
Con tàu này sẽ trở thành tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc và là tàu đầu tiên được trang bị hệ thống phóng máy bay, cho phép các máy bay hạng nặng như KJ-600 hoạt động trên tàu. Hai tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc là Liêu Ninh và Sơn Đông, có đường băng nhảy cầu trượt để phóng máy bay chiến đấu J-15.
Liêu Ninh chính là tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov thời Liên Xô, được Trung Quốc mua lại từ Ukraine dưới dạng xác tàu chưa hoàn thiện, sau đó tân trang và đưa vào sử dụng. Sơn Đông là phiên bản cải tiến của Liêu Ninh, được đóng trong nước.
Liêu Ninh chính là tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov thời Liên Xô, được Trung Quốc mua lại từ Ukraine dưới dạng xác tàu chưa hoàn thiện, sau đó tân trang và đưa vào sử dụng. Sơn Đông là phiên bản cải tiến của Liêu Ninh, được đóng trong nước.
Ngoạn mục cảnh chiến đấu cơ Trung Quốc xuất kích với sự hỗ trợ của máy phóng trên tàu sân bay Phúc Kiến.
Tuệ Minh
Breaking Defense
Link bài gốc Copy link
https://breakingdefense.com/2025/09/china-shows-catapult-launches-of-carrierborne-aircraft-for-the-first-time/
#máy bay chiến đấu Trung Quốc #tàu sân bay Phúc Kiến #hệ thống phóng điện từ tàu sân bay #máy bay J-15T #máy bay J-35 #máy bay cảnh báo sớm Xi'an KJ-600

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT