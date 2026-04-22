Trung Quốc triển khai tàu khu trục hiện đại tập trận gần Nhật Bản

Hải quân Trung Quốc điều động tàu chiến mạnh mẽ tham gia tập trận quy mô lớn gần Nhật Bản, tăng cường năng lực chiến đấu và mở rộng ảnh hưởng.

Nguyễn Cúc

Hải quân Trung Quốc đã triển khai nhiều tàu khu trục hiện đại tham gia các cuộc tập trận quy mô lớn tại vùng biển gần Nhật Bản, trong bối cảnh cạnh tranh quân sự giữa hai nước tiếp tục gia tăng.

Theo các nguồn tin quân sự, lực lượng tham gia tập trận bao gồm các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường thuộc những lớp chiến hạm tiên tiến của Trung Quốc, đóng vai trò nòng cốt trong đội hình tác chiến. Các tàu này được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ như phòng không, chống hạm và tác chiến chống ngầm, thể hiện năng lực tác chiến đa nhiệm ngày càng hoàn thiện của Hải quân Trung Quốc.

Hoạt động tập trận diễn ra tại các vùng biển chiến lược gần Nhật Bản, nơi thường xuyên chứng kiến sự hiện diện của các lực lượng hải quân khu vực. Giới chức Nhật Bản cho biết đã triển khai tàu chiến và máy bay giám sát để theo dõi chặt chẽ diễn biến, đồng thời nhấn mạnh sẽ “phản ứng bình tĩnh nhưng kiên quyết” trước các hoạt động quân sự gia tăng.

Tàu khu trục lớp Murasame thuộc Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản

Các cuộc diễn tập được cho là tập trung vào việc nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng hải quân và không quân, bao gồm huấn luyện tác chiến hiệp đồng, phòng không hạm đội và mô phỏng các kịch bản xung đột trên biển. Điều này phản ánh xu hướng tăng cường năng lực tác chiến liên quân của Trung Quốc trong những năm gần đây.

Theo các chuyên gia, việc các tàu khu trục đóng vai trò chủ lực cho thấy Bắc Kinh đang ưu tiên phát triển các nhóm tác chiến mặt nước có khả năng hoạt động xa bờ, bảo vệ lợi ích chiến lược và mở rộng phạm vi ảnh hưởng trên biển. Những lớp tàu khu trục mới của Trung Quốc có lượng giãn nước lớn, trang bị hệ thống radar tiên tiến và tên lửa tầm xa, tiệm cận năng lực của các tuần dương hạm hiện đại.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản tăng cường hợp tác quốc phòng với các đối tác và mở rộng hoạt động quân sự trong khu vực. Trung Quốc nhiều lần cảnh báo các hoạt động quân sự mà họ cho là có thể làm suy giảm lòng tin và gây mất ổn định khu vực.

Trong khi đó, phía Nhật Bản bày tỏ quan ngại về tần suất ngày càng dày đặc của các hoạt động quân sự Trung Quốc gần lãnh thổ nước này. Các báo cáo từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho thấy tàu chiến Trung Quốc thường xuyên di chuyển qua các eo biển chiến lược, buộc lực lượng phòng vệ phải theo dõi sát sao.

Tàu khu trục Baotou thuộc lớp Type 052D

Giới quan sát nhận định, các cuộc tập trận lần này không chỉ mang ý nghĩa huấn luyện mà còn là thông điệp chiến lược của Trung Quốc nhằm khẳng định năng lực hải quân và sự hiện diện tại các vùng biển trọng yếu. Đồng thời, động thái này cũng làm gia tăng nguy cơ va chạm ngoài ý muốn giữa các lực lượng quân sự trong khu vực nếu không có cơ chế kiểm soát hiệu quả.

Trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng phức tạp, các hoạt động quân sự quy mô lớn như vậy tiếp tục đặt ra thách thức đối với ổn định và an toàn hàng hải, đồng thời làm gia tăng nhu cầu đối thoại và xây dựng lòng tin giữa các bên liên quan.

Military Watch
https://militarywatchmagazine.com/article/chinese-destroyers-lead-exercises-japan
#Trung Quốc #tàu khu trục #tập trận #Nhật Bản #hải quân #an ninh khu vực

Bài liên quan

Trung Quốc tập trận mô phỏng đối đầu giữa J-16 và Rafale

Kênh CCTV tiết lộ mô phỏng chiến đấu giữa J-16 và Rafale, gửi thông điệp về năng lực quân sự và sự vượt trội của Trung Quốc.

Chương trình phát sóng của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) mới đây đã hé lộ một cuộc mô phỏng tác chiến không đối không do Không quân Trung Quốc tổ chức, trong đó các tiêm kích J-16 được đặt vào kịch bản đối đầu với Rafale của Pháp.

Theo CCTV, cuộc diễn tập bao gồm nhiều kịch bản không chiến khác nhau, kết hợp giữa mô phỏng trên máy tính và phân tích chiến thuật nhằm nghiên cứu các phương thức tác chiến mới. Đây là một trong chuỗi các hoạt động huấn luyện được tổ chức tại Hứa Xương, tỉnh Hà Nam, với sự tham gia của khoảng 20 đơn vị thuộc nhiều quân, binh chủng và học viện quân sự Trung Quốc.

Trung Quốc phóng tên lửa thử nghiệm từ độ sâu không tưởng

Tàu ngầm thường phải nổi lên độ sâu 15-50m mới có thể phóng tên lửa rồi nhanh chóng lặn xuống cơ động. Nếu phóng được ở độ sâu 200m là một lợi thế cực lớn.

Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm vốn giữ vai trò trung tâm trong chiến lược răn đe của các cường quốc hạt nhân. Khi mang theo những loại vũ khí chiến lược này, tàu ngầm có thể di chuyển bí mật dưới lòng đại dương sâu thẳm và phát động tấn công từ hầu như bất cứ đâu.

Tuy nhiên, giới hạn vật lý hiện tại thường chỉ cho phép tàu ngầm phóng tên lửa ở độ sâu khoảng 30m. Do đó, việc thành công ở độ sâu 200m được giới chuyên môn xem là một thách thức vô cùng lớn trước áp suất nước khổng lồ.

Trung Quốc kêu gọi duy trì lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran

Theo Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, ưu tiên hàng đầu là nỗ lực hết sức để ngăn chặn xung đột bùng phát trở lại ở Trung Đông và duy trì lệnh ngừng bắn.

Theo CGTN ngày 13/4, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Mohammad Ishaq Dar.

Trong cuộc điện đàm, ông Vương Nghị tái khẳng định lập trường nguyên tắc của Trung Quốc và ca ngợi Pakistan vì đã làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran.

