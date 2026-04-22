Trung Quốc triển khai tàu khu trục hiện đại tập trận gần Nhật Bản

Hải quân Trung Quốc đã triển khai nhiều tàu khu trục hiện đại tham gia các cuộc tập trận quy mô lớn tại vùng biển gần Nhật Bản, trong bối cảnh cạnh tranh quân sự giữa hai nước tiếp tục gia tăng.

Theo các nguồn tin quân sự, lực lượng tham gia tập trận bao gồm các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường thuộc những lớp chiến hạm tiên tiến của Trung Quốc, đóng vai trò nòng cốt trong đội hình tác chiến. Các tàu này được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ như phòng không, chống hạm và tác chiến chống ngầm, thể hiện năng lực tác chiến đa nhiệm ngày càng hoàn thiện của Hải quân Trung Quốc.

Hoạt động tập trận diễn ra tại các vùng biển chiến lược gần Nhật Bản, nơi thường xuyên chứng kiến sự hiện diện của các lực lượng hải quân khu vực. Giới chức Nhật Bản cho biết đã triển khai tàu chiến và máy bay giám sát để theo dõi chặt chẽ diễn biến, đồng thời nhấn mạnh sẽ “phản ứng bình tĩnh nhưng kiên quyết” trước các hoạt động quân sự gia tăng.

Tàu khu trục lớp Murasame thuộc Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản

Các cuộc diễn tập được cho là tập trung vào việc nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng hải quân và không quân, bao gồm huấn luyện tác chiến hiệp đồng, phòng không hạm đội và mô phỏng các kịch bản xung đột trên biển. Điều này phản ánh xu hướng tăng cường năng lực tác chiến liên quân của Trung Quốc trong những năm gần đây.

Theo các chuyên gia, việc các tàu khu trục đóng vai trò chủ lực cho thấy Bắc Kinh đang ưu tiên phát triển các nhóm tác chiến mặt nước có khả năng hoạt động xa bờ, bảo vệ lợi ích chiến lược và mở rộng phạm vi ảnh hưởng trên biển. Những lớp tàu khu trục mới của Trung Quốc có lượng giãn nước lớn, trang bị hệ thống radar tiên tiến và tên lửa tầm xa, tiệm cận năng lực của các tuần dương hạm hiện đại.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản tăng cường hợp tác quốc phòng với các đối tác và mở rộng hoạt động quân sự trong khu vực. Trung Quốc nhiều lần cảnh báo các hoạt động quân sự mà họ cho là có thể làm suy giảm lòng tin và gây mất ổn định khu vực.

Trong khi đó, phía Nhật Bản bày tỏ quan ngại về tần suất ngày càng dày đặc của các hoạt động quân sự Trung Quốc gần lãnh thổ nước này. Các báo cáo từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho thấy tàu chiến Trung Quốc thường xuyên di chuyển qua các eo biển chiến lược, buộc lực lượng phòng vệ phải theo dõi sát sao.

Tàu khu trục Baotou thuộc lớp Type 052D

Giới quan sát nhận định, các cuộc tập trận lần này không chỉ mang ý nghĩa huấn luyện mà còn là thông điệp chiến lược của Trung Quốc nhằm khẳng định năng lực hải quân và sự hiện diện tại các vùng biển trọng yếu. Đồng thời, động thái này cũng làm gia tăng nguy cơ va chạm ngoài ý muốn giữa các lực lượng quân sự trong khu vực nếu không có cơ chế kiểm soát hiệu quả.

Trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng phức tạp, các hoạt động quân sự quy mô lớn như vậy tiếp tục đặt ra thách thức đối với ổn định và an toàn hàng hải, đồng thời làm gia tăng nhu cầu đối thoại và xây dựng lòng tin giữa các bên liên quan.