Trồng cây phúc lộc trong sân, người già trường thọ, trẻ phát tài

Theo người xưa, quả hồ lô có hình dáng độc đáo, trên nhỏ dưới to, tượng trưng cho sự tích lũy tài lộc không ngừng.

Ấn tượng của nhiều người khi về thăm quê là những giàn bầu xanh mướt, sai trĩu trịt. Chúng là hình ảnh về sự sinh sôi nảy nở, thu hoạch dồi dào, điều mà người dân rất coi trọng.

Đặc biệt những giàn bầu hồ lô thường mang lại sự thích thú cho mọi người. Nhưng ít ai biết, giá trị của giàn bầu hồ lô có ý nghĩa rất lớn trong phong thủy.

Người xưa khuyên, bạn nên trồng một dàn hồ lô trong sân để mang lại sự thịnh vượng cho gia đình.

Mùa xuân đúng là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong năm, ngoài việc trồng hoa cỏ cây cối ra, còn có thể trồng thêm vài thứ khác nữa. Chỉ cần chọn hạt giống phù hợp, chú ý chăm sóc là sẽ có thu hoạch đầy tay.

Theo người xưa, việc trồng bầu hồ lô trong sân có thể mang lại sự thịnh vượng cho gia đình. Ảnh minh họa Toutiao

Tại sao người xưa coi trọng cây bầu hồ lô?

Chiêu tài tiến bảo

Theo người xưa, quả hồ lô có hình dáng độc đáo, trên nhỏ dưới to, tượng trưng cho sự tích lũy tài lộc không ngừng.

Trong phong thủy, hồ lô được coi là vật may mắn giúp chiêu tài tiến bảo. Đặt hồ lô ở vị trí tài vị trong nhà có thể thu hút tài vận, giúp tiền bạc trong nhà dồi dào, liên tục đổ về.

Ngoài ra, hồ lô còn có thể treo ở cửa ra vào hoặc cửa sổ để ngăn chặn sát khí, bảo vệ tài vận trong nhà không bị ảnh hưởng bởi bên ngoài.

Theo người xưa, việc trồng bầu hồ lô trong sân có thể mang lại sự thịnh vượng cho gia đình, thu hút tài lộc.

Đặt một quả bầu ở góc tài lộc trong nhà hoặc văn phòng có thể thu hút tài lộc, gia tăng vận may và mang lại may mắn, thịnh vượng.

Người xưa cho rằng, quả bầu có thể hấp thụ năng lượng tiêu cực.

Trừ bệnh tiêu tai

Theo người xưa, hồ lô được truyền là có công dụng trừ bệnh tiêu tai thần kỳ. Tương truyền, bên trong hồ lô chứa thần dược có thể chữa bách bệnh.

Người xưa cho rằng, quả bầu có thể hấp thụ năng lượng tiêu cực, thanh lọc không gian và tạo ra môi trường sống sạch sẽ, hài hòa. Việc đặt quả bầu trong nhà được cho là giúp bảo vệ sức khỏe và giảm bớt bệnh tật.

Vì vậy, đặt hồ lô trong nhà có tác dụng xua đuổi bệnh tật, hóa giải tai ương. Đặc biệt, đặt hồ lô trong phòng ngủ còn giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, khiến tinh thần sảng khoái, tỉnh táo.

Theo người xưa, hồ lô được coi là biểu tượng của tình yêu.

Về giá trị dinh dưỡng, quả bầu giàu vitamin và các nguyên tố vi lượng, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, giải khát và tăng cường chức năng tỳ vị.

Sử dụng bầu để chế biến các món ăn có tác dụng chữa bệnh hoặc uống nước đóng chai trong bầu có thể giúp cải thiện sức khỏe và tăng cường hệ miễn dịch.

Trấn trạch hóa sát

Theo người xưa, hồ lô được cho là có tác dụng xua đuổi tà ma, trấn trạch hóa sát. Đặt hồ lô ở những nơi có sát khí nặng trong nhà như nhà bếp, nhà vệ sinh... có thể hóa giải sát khí, phù hộ cho gia đình bình an.

Ngoài ra, hồ lô còn có thể treo trên cửa để ngăn tà khí xâm nhập, bảo vệ sự an yên cho ngôi nhà.

Theo người xưa, hồ lô được xem là một loại vật cát tường.

Tăng tiến tình cảm

Theo người xưa, hồ lô được coi là biểu tượng của tình yêu. Đặt một đôi hồ lô ở đầu giường vợ chồng có thể tăng cường tình cảm phu thê, giúp hôn nhân thêm viên mãn, hòa hợp.

Đồng thời, hồ lô cũng có thể dùng làm quà tặng cho người thân, bạn bè để bày tỏ lời chúc phúc và sự quan tâm.

Nâng cao vận thế

Theo người xưa, hồ lô được xem là một loại vật cát tường, có thể mang lại may mắn cho người đeo. Do đó, trồng hồ lô trước nhà hoặc mang quả hồ lô bên mình có thể nâng cao vận thế cá nhân, giúp sự nghiệp, tài vận, sức khỏe... đều được cải thiện.

Đặc biệt với những người đang đi học, đi làm, đeo hồ lô càng có ích cho việc học hành tiến bộ, sự nghiệp thành công.

Theo người xưa, hồ lô được cho là có tác dụng xua đuổi tà ma, trấn trạch hóa sát.

Sống lâu trường thọ

Dây hồ lô sinh trưởng rất nhanh, sức sống mãnh liệt, có thể không ngừng vươn ra, leo lên phía trước. Vì vậy, dây hồ lô có ngụ ý trường thọ.

Trong truyền thuyết, ông Thọ tinh trên tay cầm cây gậy có treo một quả hồ lô to. Trong nhà trồng một cây hồ lô, treo đầy quả hồ lô, nhìn thôi cũng đã thấy vui mắt, sảng khoái.

Đặc biệt là các cụ già, rất thích trồng hồ lô, hoặc bày biện hồ lô. Người xưa cho rằng, nếu nhà bạn cũng có người già, trồng một cây hồ lô thì cực kỳ tốt, ngụ ý trường thọ và phúc lộc lâu dài.

Xua đuổi tà ma

Trong phong thủy, quả bầu được coi là vật phẩm có khả năng xua đuổi tà ma và loại bỏ năng lượng tiêu cực.

Người xưa cho rằng, nếu nhà bạn cũng có người già, trồng một cây hồ lô thì cực kỳ tốt.

Năng lượng tiêu cực thường đề cập đến những năng lượng không thuận lợi có thể mang lại căng thẳng, trở ngại và bất hạnh cho gia đình.

Người xưa cho rằng, trồng bầu hoặc treo một quả bầu hồ lô trong nhà có thể trung hòa năng lượng tiêu cực này và bảo vệ sự bình yên của gia đình.

Lợi ích thực tế của việc trồng hồ lô trong sân

Có thể ngắm làm cảnh

Trồng hồ lô trong sân, lợi ích lớn nhất chính là để ngắm. Mùa xuân ngắm lá, mùa hè ngắm hoa ngắm quả, mùa thu là có thể thu hoạch được cả đống hồ lô nhỏ.

Hồ lô có hình dáng độc đáo, giá trị ngắm cảnh rất cao, thử tưởng tượng xem, trên giàn hồ lô trong sân treo đầy những quả hồ lô nhỏ, có phải rất có cảm giác thành tựu không? Bây giờ có một số giống hồ lô mini, trồng trong chậu hoa cũng có thể ra hoa kết quả.

Bầu vừa ăn được, vừa làm cảnh.

Có những nhà không tiện trồng hồ lô, còn cố tình mua dây treo hồ lô hoặc đồ thủ công mỹ nghệ bằng hồ lô về bày trong nhà để ngắm.

Dễ thích nghi

Hồ lô là một loại cây khá phổ biến, khả năng thích nghi đặc biệt mạnh, ở miền Bắc hay miền Nam đều trồng được. Vì vậy dù bạn ở đâu, mùa xuân muốn trồng hồ lô thì đều có thể trồng một cây.

Không giống như một số loại hoa cỏ khác, quá kén nơi trồng, muốn trồng cũng không trồng được. Nhà có sân vườn thì trồng hồ lô đương nhiên là tốt nhất rồi.

Nhà không có sân, ban công hay sân thượng cũng đều có thể trồng được hồ lô. Chỉ có điều trồng hồ lô ở ban công thì một số giống sẽ không phù hợp lắm, chọn đúng giống thì mới ra quả sai kín giàn được.

Bầu dễ chăm sóc.

Dễ chăm sóc

Hồ lô là một loại cây rất phổ thông, cực kỳ dễ nuôi. Trồng dưới đất thì gần như không cần quản, nó vẫn lớn nhanh, ra hoa kết quả. Nhiều nhất là lúc khô hạn thì tưới cho ít nước, lúc thiếu phân thì bón cho ít phân.

Cây cảnh này không cần chăm sóc quá kỹ lưỡng vì bạn bón phân tưới nước nhiều có khi nó chỉ ra lá không ra hoa kết trái. Còn bỏ bê nó lại sai quả trĩu trịt.

Lưu ý khi trồng bầu hồ lô

Ánh sáng phải đầy đủ

Trồng hồ lô ở sân hay chỗ nào khác trong nhà, ánh sáng nhất định phải đầy đủ. Ánh sáng càng tốt, hồ lô càng dễ ra hoa kết quả. Nếu thiếu sáng, hồ lô có thể chỉ mải tốt lá mà không ra quả.

Dễ thích nghi.

Cây hồ lô của một số bạn ra hoa bình thường được, nhưng lại không đậu quả, rất có thể là do thiếu sáng, sinh trưởng dinh dưỡng quá mạnh.

Phải nắm chắc thời gian gieo hạt

Mùa xuân là thời điểm tốt để trồng hồ lô, nhiệt độ cao hơn 5 độ là có thể cân nhắc trồng rồi. Hạt hồ lô gieo quá muộn, bỏ lỡ thời gian đậu quả tốt nhất, thì có thể chỉ thấy cành lá và hoa mà không thấy quả.

Không nên bón quá nhiều phân

Trong quá trình sinh trưởng của hồ lô, không nên bón quá nhiều phân. Phân nhiều, cây tốt quá, thì có thể sẽ không đậu quả. Cây hơi kém một chút, ra hoa nhiều, tỷ lệ đậu quả cũng tăng lên rất nhiều.

Hình dáng đẹp.

Có người trồng hồ lô ở chỗ đất đặc biệt màu mỡ, ngược lại không sai quả bằng chỗ đất cằn cỗi, chính là vì dinh dưỡng quá đủ nên chỉ mải tốt lá.

Nếu bạn có một khoảng sân hoặc ban công rộng thì còn ngại ngần gì mà không trồng lấy một giàn bầu hồ lô. Những quan niệm của người xưa về bầu hồ lô là những mong muốn tốt đẹp về một cuộc sống sung túc, bình an, khỏe mạnh. Thật đẹp!

* Bài viết mang tính tham khảo