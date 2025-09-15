Hà Nội

Xã hội

Triệu tập nhóm quái xế cầm hung khí rượt đuổi nhau

Lực lượng chức năng Nghệ An phát hiện nhóm đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích xảy ra tại Khu đô thị Handico Vinh Tân.

Thanh Hà

Ngày 15/9, thông tin từ Công an phường Trường Vinh (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệu tập 14 đối tượng liên quan đến vụ việc có dấu hiệu “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích” tại khu đô thị Hadico Vinh Tân.

Theo cơ quan công an, ngày 12/9, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Trường Vinh phát hiện nhóm đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích xảy ra tại Khu đô thị Handico Vinh Tân (thuộc phường Trường Vinh).

photo-1757904204324-1757904205035835478960.jpg
Các đối tượng bị triệu tập liên quan đến vụ việc có dấu hiệu “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích” tại khu đô thị Hadico Vinh Tân.

Đồng thời, trên các trang mạng xã hội phản ánh video ghi lại cảnh 2 nhóm đối tượng đi trên các xe mô tô không gắn biển kiểm soát mang theo hung khí (dao, kiếm) đuổi đánh nhau.

Hành vi của các đối tượng thể hiện tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật, gây tâm lý lo lắng, hoang mang trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Qua hình ảnh ghi nhận, sau khi đuổi đánh nhau, các đối tượng điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường. Sự việc xảy ra vào ban đêm, hình ảnh từ camera không rõ nét, các đối tượng đã tháo biển số xe nên không thể nhận dạng khiến công tác truy xét gặp nhiều khó khăn.

photo-1757904205890-1757904206121221252885.jpg
Tang vật thu giữ.

Công an phường Trường Vinh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 8 giờ xảy ra vụ việc, đã xác định được nhóm đối tượng có liên quan, cư trú trên nhiều địa bàn khác nhau trên địa bàn thành phố Vinh (cũ).

Tiến hành triệu tập 14 đối tượng liên quan (có độ tuổi từ 15 -17) đưa về trụ sở Công an phường để đấu tranh, làm rõ. Tang vật thu giữ 7 xe máy, 2 kiếm sắc nhọn làm bằng kim loại và một số tang vật liên quan khác.

Qua điều tra, Công an phường Trường Vinh xác định được 2 đối tượng cầm đầu thuộc 2 nhóm thanh thiếu niên tự xưng là "nhóm 24" và "nhóm 651" trên mạng xã hội gồm: Nguyễn Đậu H (sinh năm 2009), trú tại khối 9 Quán Bàu, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An và Vũ Minh H (sinh năm 2008), trú tại khối Yên Giang, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Điều tra nhóm thanh thiếu niên đem dao tự chế tìm chém đối thủ:

(Nguồn: THĐT)
