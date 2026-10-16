Trang web AI tạo trong 4 giờ phơi bày bất bình đẳng số phận

Chỉ mất khoảng bốn giờ phát triển, trang web 1in8b.life đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nhờ một trải nghiệm khác biệt. Thay vì đồ họa phức tạp hay cơ chế cạnh tranh, nền tảng cho phép người dùng sống thử một cuộc đời ngẫu nhiên, qua đó đối diện với những khác biệt về cơ hội sống, giáo dục, thu nhập và sức khỏe giữa các quốc gia. Dự án đặt ra câu hỏi về mức độ con người có thể quyết định tương lai khi điểm xuất phát đã được định hình từ lúc chào đời.

1in8b.life sử dụng AI và dữ liệu nhân khẩu học để mô phỏng những cuộc đời khác nhau trên khắp thế giới.

Theo mô tả của dự án, người chơi được phân vào một hoàn cảnh ngẫu nhiên và có thể lựa chọn bối cảnh thuộc hiện tại, quá khứ hoặc tương lai. Mỗi hành trình kéo dài từ 30 phút đến 1,5 giờ, trong đó người tham gia phải cân nhắc giữa học tập, công việc, gia đình và sức khỏe. Những quyết định này có thể tác động đến diễn biến cuộc đời, nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn những bất lợi xuất phát từ điều kiện sinh sống.

Điểm đáng chú ý của 1in8b.life là hệ thống mô phỏng dựa trên dữ liệu từ 141 quốc gia, được tổng hợp từ các nguồn như Liên Hợp Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới, Ngân hàng Thế giới, UNESCO và Our World in Data. Các yếu tố như tuổi thọ, tử vong ở trẻ sơ sinh, cơ hội tiếp cận giáo dục, bất bình đẳng thu nhập và nguy cơ tảo hôn được đưa vào mô hình. Nhờ đó, trải nghiệm không chỉ xoay quanh những lựa chọn cá nhân mà còn phản ánh phần nào tác động của môi trường kinh tế và xã hội.

Một tính năng nổi bật khác là mô phỏng nhiều cuộc đời song song. Bên cạnh nhân vật chính, hệ thống theo dõi hành trình của bốn đứa trẻ khác sinh cùng thời điểm nhưng ở những hoàn cảnh khác nhau. Có người được tiếp tục học tập, có người phải lao động sớm, trong khi một số cuộc đời kết thúc vì bệnh tật hoặc những rủi ro về sức khỏe. Tại các cột mốc tuổi quan trọng, người chơi được cung cấp thêm số liệu thống kê nhằm đặt trải nghiệm cá nhân trong bức tranh rộng hơn về điều kiện sống toàn cầu.

Tính năng mô phỏng song song đặt năm số phận cạnh nhau, cho thấy sự khác biệt về cơ hội sống và phát triển giữa các hoàn cảnh.

Theo tác giả ẩn danh, dự án bắt đầu ngày 5/10 bằng một câu lệnh AI nhằm mô phỏng ngẫu nhiên một người trong dân số thế giới dựa trên dữ liệu thực tế. Sau khi được giới thiệu trên Threads, trang web ghi nhận lượng truy cập ngày 7/10 tăng gần bảy lần; 58% người tham gia được cho là đã theo dõi nhân vật đến cuối đời. Dù mô hình không thể tái hiện đầy đủ sự phức tạp của từng cá nhân, 1in8b.life vẫn gợi mở một vấn đề đáng suy ngẫm: không ai được chọn nơi mình sinh ra, nhưng mỗi người đều đang cố gắng sống trọn vẹn trong hoàn cảnh của mình.