Mitsubishi Xpander, Xforce và Destinator lọt top ôtô bán chạy nhất tháng 9

Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) khép lại tháng 9/2026 với doanh số ấn tượng. Xpander, Xforce và Destinator tiếp tục nằm trong top 10 bán chạy nhất thị trường.

Video: Trải nghiệm Mitsubishi Destinator - mẫu SUV 7 chỗ đáng tiền.

Tính đến hết tháng 9/2026, Xpander, Xforce và Destinator cùng góp mặt trong top 10 ôtô động cơ đốt trong bán chạy toàn thị trường theo doanh số lũy kế. Với ba đại diện trải rộng ở các phân khúc MPV và SUV, Mitsubishi Motors Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn với số lượng mẫu xe góp mặt trong nhóm doanh số tốt nhất thị trường.

Mitsubishi Xforce ghi nhận doanh số 1.323 xe, đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng doanh số xe xăng, dầu bán chạy nhất tháng 9/2026.

Mitsubishi Xforce ghi nhận doanh số 1.323 xe, đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng doanh số xe xăng, dầu bán chạy nhất tháng. Lượng xe giao tăng gần gấp đôi so với tháng trước đó (664 xe) cho thấy sức tiêu thụ ngày càng tăng tiến của mẫu B-SUV vào giai đoạn cuối năm.

Mitsubishi Destinator đạt cột mốc 10.000 xe bàn giao sau 10 tháng ra mắt.

Trong tháng 9/2026, Mitsubishi Destinator đánh dấu cột mốc 10.000 xe bàn giao sau 10 tháng ra mắt tại Việt Nam. Tính đến hết tháng 9, mẫu SUV 7 chỗ đạt 7.449 xe, góp mặt trong top 10 xe động cơ đốt trong bán chạy nhất xét theo lượng tiêu thụ lũy kế, củng cố vị thế trong danh mục sản phẩm chủ lực bên cạnh Xpander và Xforce.

Mitsubishi Xpander duy trì phong độ ổn định với 954 xe bán ra, nâng luỹ kế từ đầu năm chính thức đạt 10.496 xe.

Mitsubishi Xpander duy trì phong độ ổn định với 954 xe bán ra, nâng luỹ kế từ đầu năm chính thức đạt 10.496 xe. Tính doanh số cộng dồn 9 tháng, mẫu MPV chủ lực lọt top 3 xe động cơ đốt trong có kết quả tích cực nhất toàn thị trường.

Trong tháng 10/2026, Mitsubishi Motors Việt Nam phối hợp cùng hệ thống nhà phân phối ủy quyền triển khai chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho các dòng xe.

Trong tháng 10/2026, Mitsubishi Motors Việt Nam phối hợp cùng hệ thống nhà phân phối ủy quyền triển khai chương trình khuyến mãi hấp dẫn áp dụng cho nhiều dòng xe, nổi bật với mức hỗ trợ LPTB lên đến 100% cùng phiếu nhiên liệu và quà tặng phụ kiện.