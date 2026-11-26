Các mô hình AI hiện nay có thể dự đoán khá chính xác tính chất vật liệu nếu đối tượng mới tương tự những mẫu đã xuất hiện trong dữ liệu huấn luyện. Nhưng khi phải dự đoán một vật liệu có cấu trúc hoặc đặc tính nằm ngoài phạm vi dữ liệu cũ, độ chính xác thường suy giảm đáng kể.

Đây là vấn đề được gọi là ngoại suy, khác với nội suy vốn chỉ yêu cầu mô hình ước tính trong phạm vi dữ liệu đã biết. Trong nghiên cứu vật liệu, khả năng ngoại suy rất quan trọng bởi những vật liệu có tiềm năng ứng dụng thường chưa từng được tổng hợp hoặc đo đạc đầy đủ.

Mô hình nơ ron AI của Đại học Tokyo dùng khả năng khả năng ngoại suy để dự đoán tính chất vật liệu mà nó chưa từng gặp.

Nhóm nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Công nghiệp, Đại học Tokyo, Nhật Bản, vừa đưa ra một phương pháp nhằm cải thiện năng lực này. Công trình được công bố trên tạp chí PRX Intelligence ngày 24/11, cho thấy mô hình mới giảm sai số dự đoán 68% trong một phép thử ngoại suy khó so với mạng nơ-ron đồ thị CGCNN được huấn luyện theo cách truyền thống.

Tách việc học cấu trúc khỏi dự đoán tính chất

Phương pháp được gọi là học chuyển giao tách biệt (decoupled transfer learning). Thay vì sử dụng một mạng nơ-ron duy nhất để đồng thời học cấu trúc nguyên tử và dự đoán tính chất vật liệu, nhóm nghiên cứu chia quá trình thành hai bước.

Đầu tiên, các mạng nơ-ron đồ thị đã được huấn luyện trước được dùng để trích xuất đặc trưng từ cấu trúc vật liệu, chẳng hạn cách sắp xếp nguyên tử, kiểu liên kết và hình học. Sau đó, những đặc trưng này được chuyển cho một mô hình hồi quy đơn giản hơn để dự đoán tính chất cần quan tâm.

Cách sắp xếp nguyên tử, kiểu liên kết và hình học của một số nguyên tố, hợp chất cơ bản được sử dụng làm nguồn suy đoán hồi quy.

Tác giả chính Tasuku Sugiura cho biết nhóm muốn đánh giá học máy trong điều kiện ngoại suy gần với thực tế tìm kiếm vật liệu mới. Thay vì chỉ tăng kích thước mô hình, nhóm tách riêng phần học cấu trúc và phần dự đoán tính chất, nhờ đó cải thiện độ tin cậy khi mô hình gặp dữ liệu nằm ngoài phạm vi huấn luyện.

Trong một phép thử mô phỏng quá trình phát hiện vật liệu theo thời gian, nhóm sử dụng dữ liệu hợp kim trong cơ sở dữ liệu Materials Project đến năm 2018 để huấn luyện, sau đó dự đoán những vật liệu được bổ sung đến năm 2021. Đây là cách kiểm tra xem mô hình có thể dùng dữ liệu quá khứ để dự đoán những vật liệu xuất hiện sau đó hay không.

Sai số giảm mạnh nhưng không phải mọi vật liệu đều dễ dự đoán

Trong phép thử này, sai số RMSE của mô hình CGCNN truyền thống là 2,778 eV trên mỗi nguyên tử, trong khi phương pháp mới giảm xuống 0,881 eV trên mỗi nguyên tử. Mức sai số thấp hơn khoảng 68%, tức còn xấp xỉ một phần ba so với mô hình đối chứng.

Nhóm nghiên cứu cũng kiểm tra khả năng dự đoán năng lượng hình thành và năng lượng Fermi, hai đại lượng quan trọng trong việc đánh giá độ ổn định nhiệt động và đặc tính điện tử của vật liệu. Phương pháp mới cho thấy cải thiện ở cả hai loại tính chất.

Trí tuệ nhân tạo này đã giảm thiểu 68% sai xót trong một phép thử ngoại suy khó.

Tuy nhiên, nhóm không cho rằng AI có thể dự đoán chính xác mọi vật liệu chưa từng biết. Phương pháp hoạt động tốt hơn khi vật liệu mới là sự mở rộng liên tục của những kiểu cấu trúc hoặc hóa học đã có trong dữ liệu. Khi phải dự đoán những hệ hóa học hoặc vùng tính chất điện tử quá xa dữ liệu huấn luyện, độ tin cậy vẫn giảm.

Ưu điểm khác là phương pháp không đòi hỏi huấn luyện lại một mô hình lớn từ đầu, có thể tận dụng các mô hình đã được công bố và công cụ hồi quy phổ biến. Điều này giúp giảm yêu cầu tính toán khi ứng dụng.

Kết quả mở ra một hướng tiếp cận thực dụng cho việc sàng lọc vật liệu, nhưng chưa đồng nghĩa AI đã trực tiếp tạo ra vật liệu mới hay thay thế thí nghiệm trong phòng lab. Những dự đoán triển vọng vẫn cần được kiểm chứng bằng tính toán chuyên sâu và thực nghiệm trước khi có thể đưa vào sản xuất.