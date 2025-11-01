Hà Nội

Giải trí

Trần Thị Phương đoạt danh hiệu Hoa hậu Nhân ái cuộc thi Miss Asian 2025

Trong chung kết Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025, Trần Thị Phương đạt danh hiệu Hoa hậu Nhân ái cùng giải phụ Người đẹp Dạ hội, Người đẹp được yêu thích nhất.

Diệu Nga

Tối 31/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, phường Quy Nhơn, đêm Chung kết Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025 - Miss Asian 2025 đã khép lại với chiến thắng thuộc về thí sinh Ban Thị Thu. Ngoài danh hiệu Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025, cô còn đạt giải phụ Người đẹp Công sở và Người đẹp Tài năng.

Đặc biệt, thí sinh Trần Thị Phương giành danh hiệu Hoa hậu Nhân ái. Mỹ nhân quê Ninh Bình đã chinh phục Hội đồng Giám khảo không chỉ bởi nhan sắc, trí tuệ mà còn bằng trái tim nhân ái với dự án “Ươm mầm hy vọng” - hành trình lan tỏa yêu thương, sẻ chia và nâng đỡ những mảnh đời kém may mắn.

h5.jpg
Trần Thị Phương đoạt danh hiệu Hoa hậu Nhân ái của cuộc thi Miss Asian 2025 Ảnh: Team Bình Nguyễn

Ngoài danh hiệu Hoa hậu Nhân ái, Trần Thị Phương còn được vinh danh ở hai hạng mục Người đẹp Dạ hội và Người đẹp được yêu thích nhất. Hiện tân Hoa hậu Nhân ái đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại quê nhà Ninh Bình, tiếp tục theo đuổi hành trình lan tỏa giá trị nhân văn và bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại.

h1.jpg
Chủ tịch Miss Business World – Đặng Gia Bena, Trưởng Ban giám khảo – danh ca, nhạc sĩ Ngọc Sơn, cùng NSND Vương Duy Biên – nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trao giải Hoa hậu Nhân ái cho thí sinh Trần Thị Phương. Người đẹp nhận vương miện, dải băng sash danh hiệu, cúp lưu niệm và bằng chứng nhận. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Trong đêm chung kết, Trần Thị Phương đã có màn thể thiện ấn tượng. Ở phần thi ứng xử, cô nhận được câu hỏi chung từ Chủ tịch Miss Business World – Đặng Gia Bena: “Điều gì là động lực lớn nhất giúp bạn vượt qua khó khăn trên con đường khởi nghiệp? Bạn có lời khuyên nào dành cho giới trẻ chuẩn bị hướng nghiệp?”.

Trần Thị Phương trả lời: “Con đường khởi nghiệp của tôi không trải hoa hồng, mà đầy thử thách và gian nan. Nhưng động lực lớn nhất giúp tôi vững bước chính là niềm tin và sức mạnh nội tâm. Gia đình và quê hương - nơi đã nuôi dưỡng tôi bằng tình yêu thương, bằng ý chí và lòng tự trọng - luôn là điểm tựa vững vàng giúp tôi đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, để hôm nay có thể tự tin bước đi trên hành trình của chính mình.

Với thế hệ trẻ hôm nay, nếu muốn khởi nghiệp bền vững, tôi tin rằng trước hết chúng ta phải xây dựng nền tảng từ đạo đức và tri thức. Thành công không đến từ may mắn, mà từ nghị lực dám đối diện thất bại, dám làm lại và không ngừng học hỏi. Gia đình chính là nơi rèn luyện bản lĩnh, nơi thắp lên ngọn lửa nhân cách trong mỗi con người. Các bạn ơi, hãy cứ mạnh mẽ, hãy cứ dám ước mơ và tỏa sáng - bởi chỉ khi tin vào chính mình, bạn mới có thể tạo nên kỳ tích!”.

h3.jpg
Phần ứng xử truyền cảm hứng của nữ doanh nhân Trần Thị Phương đã “chạm” đến trái tim Ban giám khảo. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Câu trả lời chân thành, sâu sắc và giàu cảm xúc đã chạm đến trái tim người nghe, giúp Trần Thị Phương thuyết phục Hội đồng Giám khảo và đông đảo khán giả, xuất sắc đăng quang Hoa hậu Nhân ái của Miss Asian 2025.

h8.jpg
Trần Thị Phương trong phần thi trang phục công sở. Người đẹp cùng các thí sinh trình diễn BST “Quý cô Đất võ, Trời văn” của NTK Thân Hoàng Bích Thủy. Ảnh: Team Bình Nguyễn
h9.jpg
Trần Thị Phương khoe sắc trong tà áo dài của Tony Phạm, lấy cảm hứng từ niềm tự hào dân tộc của mảnh đất Gia Lai hào kiệt. Ảnh: Team Bình Nguyễn
h10.jpg
Trang phục dạ hội first face của Tommy Nguyễn giúp thí sinh Trần Thị Phương khoe trọn đường cong kiêu sa, tỏa sáng trên sân khấu. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Chia sẻ sau đăng quang, tân Hoa hậu Nhân ái – Miss Asian 2025 Trần Thị Phương không giấu được niềm xúc động: “Khoảnh khắc được xướng tên ở ngôi vị Hoa hậu Nhân ái là giây phút tôi vỡ òa trong xúc động. Với tôi, đây không chỉ là danh hiệu cao quý mà còn là một sứ mệnh – sứ mệnh lan tỏa yêu thương, sẻ chia và cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng. Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo đã tin tưởng và ghi nhận hành trình của tôi; cảm ơn gia đình và những người thân yêu - điểm tựa và nguồn động viên to lớn giúp tôi vững vàng đi đến ngày hôm nay. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để xứng đáng với chiếc vương miện này - không chỉ để tỏa sáng, mà để gieo hạt yêu thương, mang lại những giá trị tốt đẹp và nhân văn cho xã hội”.

h4.jpg
Tân Hoa hậu Nhân ái Trần Thị Phương chia sẻ niềm vui cùng gia đình, người thân và bạn bè. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025 khép lại với Top 8 thí sinh xuất sắc. Các giải thưởng chính bao gồm: Tân Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025 Ban Thị Thu. Cô còn đoạt giải phụ Người đẹp Công sở và Người đẹp Tài năng.

Trần Thị Phương đạt danh hiệu Hoa hậu Nhân ái cùng giải phụ Người đẹp Dạ hội và Người đẹp được yêu thích nhất. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về thí sinh Đinh Thị Hiệp cùng giải phụ Người đẹp Hình thể; Danh hiệu Á hậu 2 gồm: Nguyễn Kim Ngọc (Người đẹp Áo dài) và Nguyễn Hương Giang (Người đẹp Truyền thông); Danh hiệu Á hậu 3 gồm: Đỗ Thị Phương Liên, Phan Thị Ánh Nga, Phạm Thị Lan. Giải thưởng phụ Người đẹp Thân thiện được trao cho thí sinh Lê Thị Bích Phượng.

h6.jpg
Top 8 Chung cuộc Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Với chủ đề "Doanh nhân Việt tỏa sáng, hội nhập và vươn mình vào kỷ nguyên mới", Miss Asian 2025 không chỉ tôn vinh vẻ đẹp thuần chất Á Đông mà còn lan tỏa thông điệp về bản lĩnh, tri thức và lòng nhân ái của người phụ nữ thời đại mới.

Đặc biệt, trong chung kết, Chủ tịch Miss Business World - Đặng Gia Bena, nhà sáng lập cuộc thi đã kêu gọi lan tỏa tinh thần “Lá lành đùm lá rách – tương thân tương ái”, hướng vế đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, chung tay san sẻ yêu thương, giúp bà con sớm vượt qua khó khăn.

h7.jpg
Chủ tịch Đặng Gia Bena và danh ca Ngọc Sơn trao tiền quyên góp cho Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai – bà Hồ Thị Kim Thu và Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai – ông Huỳnh Văn Lợi, ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Ngay tại sân khấu đêm chung kết, Chủ tịch Đặng Gia Bena cùng danh ca, nhạc sĩ Ngọc Sơn trao toàn bộ số tiền quyên góp 154.460.000 đồng, vận động từ đầu chương trình, cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai, nhằm trao tận tay tới đồng bào miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

