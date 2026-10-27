Tập đoàn Chery vừa công bố hệ thống trạm sạc siêu nhanh cho ôtô điện có công suất tới 1,44 MW, cùng kế hoạch triển khai hơn 20.000 trạm trên toàn cầu vào 2029.

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Chery vừa chính thức công bố hệ thống trạm sạc siêu nhanh “Volt-dragon” (tạm dịch: Điện Long), đây được coi như lời đáp trả của hãng đối với mạng lưới sạc cấp độ Megawatt mà BYD, Geely và Huawei đang xây dựng. Hệ thống cung cấp công suất sạc tới 1,44 MW (1.440 kW), giúp xe điện nạp đủ năng lượng di chuyển 500 km chỉ trong 5 phút (hoặc 8 phút ở kịch bản tiêu chuẩn thận trọng hơn).

Theo công bố, hệ thống trạm sạc Volt-dragon của Chery cho phép sạc từ 10% lên 97% pin với chỉ 6 phút 50 giây. Thành tích này đưa Chery vươn lên vị trí á quân trong cuộc đua tốc độ sạc, chỉ xếp sau hệ thống pin Shenxing thế hệ thứ ba của CATL (sạc từ 10% đến 98% trong 6 phút 27 giây), nhưng đã vượt qua Hongqi (8 phút 03 giây), Geely Golden Brick (8 phút 42 giây) và BYD Blade Battery 2.0 (9 phút).

Trạm sạc ôtô điện siêu nhanh 1,44 MW của Chery và bài toán cho lưới điện.

Chery cho biết, xe sẽ đi thêm được 500 km chỉ với 5 phút sạc thông qua hệ thống mới, nhưng hãng chưa tiết lộ ôtô điện nào sẽ được tích hợp khả năng sạc nhanh qua Volt-dragon đầu tiên, nhưng các dòng xe hỗ trợ chuẩn này dự kiến phải dùng kiến trúc điện áp 800V hoặc trên 1.000V.

Cùng với Volt-dragon, Chery cũng giới thiệu mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tự phát triển mang tên CheryMind, giúp điều phối đội xe Robotaxi, hệ thống tự lái L4 và mạng lưới sạc. Tuy nhiên, Chery chưa công bố quy trình cụ thể để hệ thống AI này tối ưu quá trình sạc, trong khi Geely đã dùng AI dự đoán biến thiên nhiệt độ cell pin trước 30 giây để điều chỉnh dòng điện.

Chery cho biết, xe sẽ đi thêm được 500 km chỉ với 5 phút sạc thông qua hệ thống mới, nhưng hãng chưa tiết lộ ôtô điện nào sẽ được tích hợp.

Về phần cứng, trụ sạc Volt-dragon ứng dụng mạch điện tử công suất Silicon Carbide (SiC) thế hệ mới với hiệu suất chuyển đổi từ lưới điện đến đầu cắm đạt 96,5%, đi kèm hệ thống làm mát bằng chất lỏng. Trong đó, tổ hợp đầu sạc và cáp sạc chỉ nặng 2 kg, độ ồn khi hoạt động tối đa 50 dBA (ngang cuộc trò chuyện bình thường). Hệ thống cũng hỗ trợ cánh tay robot tự động cắm sạc và công nghệ V2G (Vehicle-to-Grid) - cho phép chủ xe bán lại điện cho lưới điện.

Chery dự kiến sẽ xây dựng 100 trạm Volt-dragon tại 10 thành phố ở Trung Quốc và công bố kế hoạch mở rộng trước cuối năm 2026. Mục tiêu của hãng là sở hữu hơn 20.000 trạm sạc hỗ trợ V2G trên toàn cầu đến năm 202. Để so sánh, BYD đã đạt 10.000 trạm Flash Charging vào tháng 8/2026 và hướng tới 20.000 trạm vào cuối năm nay.

Chery dự kiến sẽ xây dựng 100 trạm Volt-dragon tại 10 thành phố ở Trung Quốc và công bố kế hoạch mở rộng trước cuối năm 2026.

Trước khi Chery nhập cuộc với Volt-dragon, cuộc đua trạm sạc cấp độ Megawatt tại Trung Quốc đã vô cùng khốc liệt. Tiên phong là BYD với nền tảng Super e-Platform (1.000V) ra mắt đầu năm 2025 đạt công suất 1 MW và vừa nâng cấp lên mức 1,5 MW vào tháng 3/2026. Trong khi đó, Huawei cũng đã trình làng hệ thống sạc 1,5 MW tích hợp bộ đệm lưới điện tại triển lãm Auto China 2026.

Đáng chú ý nhất, Geely vừa tung ra hệ thống trạm sạc tích hợp AI có tổng công suất lên tới 2,25 MW (2.250 kW) vào tháng 9/2026, hỗ trợ chuẩn pin 12C và đặt mục tiêu phủ sóng 15.000 điểm vào cuối năm 2027.

Trước khi Chery nhập cuộc với Volt-dragon, cuộc đua trạm sạc cấp độ Megawatt tại Trung Quốc đã vô cùng khốc liệt. Tiên phong là BYD với nền tảng Super e-Platform (1.000V) ra mắt đầu năm 2025.

Có thể thấy, trong cuộc đua rút ngắn thời gian chờ đợi sạc cho ôtô điện, các hệ thống trạm sạc Megawatt lại tạo ra gánh nặng lớn cho hạ tầng điện lưới quốc gia. Với công suất 1,44 MW, chỉ một đầu sạc hoạt động tối đa đã tiêu thụ lượng điện tương đương hàng trăm hộ gia đình sử dụng cùng lúc.

Trong khi đó, khi nhiều trụ sạc vận hành đồng thời trong khoảng thời gian ngắn, phụ tải sẽ tăng vọt đột ngột rất dễ gây sụt áp và quá tải trạm biến áp khu vực. Để vận hành thực tế mà không làm tê liệt lưới điện, các trạm sạc này sẽ phải đầu tư trạm biến áp riêng, cùng với đó là phải tốn thêm chi phí xây dựng hệ thống pin lưu trữ đệm (BESS) riêng biệt và bổ sung cho xe công nghệ V2G để điều tiết điện năng.