TP.HCM nắng gay gắt vào tuần tới, có thể vượt 38 độ C

Tuần tới, TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam bộ sẽ trải qua giai đoạn nắng nóng cực điểm, với nhiệt độ cao nhất được dự báo có thể lên đến 38 độ C, biến khu vực này thành một "chảo lửa".

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, tình trạng nắng nóng gia tăng trên toàn Nam bộ là do sự hoạt động ổn định của áp cao cận nhiệt đới và gió biển yếu. Điều này tạo điều kiện cho trời quang mây và cường độ nắng nóng trở nên gay gắt hơn. Dự kiến, khoảng ngày 8 - 9.4, áp thấp nóng phía tây mạnh lên sẽ càng làm tình hình thêm trầm trọng.

Miền Đông Nam Bộ Chìm Trong Nắng Nóng

Trong những ngày cuối tuần, nhiệt độ cao nhất tại TP.HCM và các tỉnh miền Đông đã phổ biến ở mức 36 - 37 độ C. Bắt đầu từ ngày 6.4, nhiệt độ được dự báo sẽ tăng thêm 1 độ, đạt 37 - 38 độ C.

Nắng Nóng Lan Rộng Ra Miền Tây

Tình trạng nắng nóng không chỉ giới hạn ở miền Đông mà còn lan sang các tỉnh miền Tây. Các khu vực giáp biên giới tây nam như Đồng Tháp và An Giang có thể ghi nhận nhiệt độ cao nhất lên đến 37 độ C. Vĩnh Long và Cần Thơ cũng không ngoại lệ, với mức nhiệt cao nhất từ đầu mùa khô là 36 độ C.

Nắng Nóng Bao Trùm Cả Nước

Trên phạm vi cả nước, từ ngày 6.4, các tỉnh Tây Bắc bộ và Đồng bằng Bắc bộ sẽ bắt đầu xuất hiện nắng nóng, thậm chí có nơi nắng nóng gay gắt. Đến ngày 7.4, nắng nóng có khả năng mở rộng ra các tỉnh phía Đông Bắc bộ, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, một số nơi có thể vượt 38 độ C. Độ ẩm tương đối dự kiến sẽ giảm xuống mức thấp nhất từ 45 - 55%.