TPBank tiếp tục khẳng định sức hút thương hiệu tuyển dụng khi lần thứ 7 liên tiếp được bình chọn vào Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam. Đằng sau thành tích này là chiến lược đầu tư bài bản cho con người, từ đào tạo, phát triển nghề nghiệp đến ứng dụng công nghệ và thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo.

Vừa qua, TPBank được vinh danh trong bảng xếp hạng Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026 do Anphabe công bố, dưới sự bảo trợ của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Năm nay, TPBank đạt Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam khối Doanh nghiệp lớn, đồng thời xếp thứ 6 trong ngành Ngân hàng. Tính từ năm 2020, đây là năm thứ 7 liên tiếp ngân hàng góp mặt trong danh sách uy tín này.

TPBank tiếp tục được vinh danh trong Bảng xếp hạng Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2026.

Bảng xếp hạng Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam được tổng hợp từ khảo sát độc lập với hơn 70.000 người đi làm, đánh giá 713 doanh nghiệp thuộc 18 nhóm ngành. Khác với các giải thưởng chỉ xét duyệt dựa trên hồ sơ doanh nghiệp, bảng xếp hạng của Anphabe phản ánh trực tiếp góc nhìn của thị trường lao động qua 5 giai đoạn thu hút nhân tài (Nhận biết, Quan tâm, Ứng tuyển, Khát khao và Ưu tiên lựa chọn). Đồng thời, khảo sát cũng đo lường mức độ hài lòng của đội ngũ nội bộ dựa trên 6 tiêu chí: chính sách tưởng thưởng, cơ hội phát triển, văn hóa và môi trường làm việc, năng lực lãnh đạo, chất lượng công việc - cuộc sống và danh tiếng công ty.

Việc nhiều năm liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng là minh chứng rõ nét cho sức hấp dẫn của TPBank trên thị trường tuyển dụng. TPBank luôn được biết đến với môi trường làm việc hiện đại và nhân văn, nơi mỗi cán bộ nhân viên được lắng nghe và có cơ hội phát huy năng lực.

Đăc biệt, trong bối cảnh ngành ngân hàng đang thay đổi nhanh chóng dưới tác động của công nghệ và AI, chiến lược nâng cao năng lực ứng dụng AI và khả năng thích ứng của đội ngũ cũng trở thành một phần quan trọng giúp TPBank luôn vững danh trên thị trường tuyển dụng.

Tại TPBank, phát triển nhân sự không chỉ dừng ở tuyển dụng và duy trì đội ngũ, mà còn hướng đến việc giúp mỗi cá nhân nâng cao năng lực, tìm kiếm cơ hội phát triển phù hợp trong tổ chức. Để đội ngũ ấy không ngừng lớn mạnh, công tác đào tạo được TPBank thiết kế như một hành trình học tập liên tục và linh hoạt. Sự kết hợp hài hòa giữa đào tạo trực tuyến (e-Learning), huấn luyện trực tiếp và các chương trình chia sẻ nội bộ giúp mỗi cán bộ nhân viên dễ dàng cập nhật tri thức mới, mài giũa chuyên môn.

Song song, TPBank tiên phong ứng dụng công nghệ và AI để hỗ trợ công việc hằng ngày và phát triển năng lực đội ngũ. Theo Báo cáo thường niên 2025, Ngân hàng đã triển khai hệ thống Helpdesk để xử lý nhanh các yêu cầu phối hợp giữa các phòng ban, tích hợp Chatbot đào tạo vào hệ thống quản lý học tập (LMS) và đưa nền tảng GenAI vào quản lý tri thức. Các công cụ này giúp cán bộ nhân viên dễ dàng tra cứu thông tin, học tập linh hoạt hơn và xử lý công việc thuận tiện hơn. TPBank đồng thời chú trọng đào tạo kỹ năng sử dụng AI vào công việc hàng ngày và phát triển năng lực sáng tạo số, giúp cán bộ nhân viên giảm thao tác thủ công, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao chất lượng công việc. Phong trào TPBank Innovation khuyến khích đội ngũ đề xuất và áp dụng những cải tiến, đặc biệt là số hóa quy trình và ứng dụng AI trong công việc hàng ngày.

Không chỉ đầu tư vào năng lực cá nhân, TPBank còn chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp như một nền tảng cho sự phát triển chung. Năm 2025, ngân hàng triển khai chương trình “Phát triển Văn hóa doanh nghiệp - Nâng tầm bứt phá”, củng cố 5 giá trị cốt lõi, đổi mới tư duy và phong cách làm việc, thống nhất hành động với 10 Nguyên tắc lãnh đạo. Với sự tham gia của cán bộ nhân viên toàn hệ thống, chương trình hướng đến mục tiêu nâng tầm văn hóa doanh nghiệp, tạo sự kết nối giữa Con người - Chiến lược - Quá trình chuyển đổi của tổ chức.

Việc kết hợp phát triển nhân tài nội bộ, đào tạo liên tục, xây dựng văn hóa đổi mới và ứng dụng công nghệ cho thấy TPBank đang hướng đến một đội ngũ có khả năng thích ứng với sự thay đổi của ngành ngân hàng. Ở đó, mỗi nhân viên không chỉ được hỗ trợ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao mà còn được khuyến khích nâng cao năng lực, chủ động đổi mới và đồng hành cùng chiến lược phát triển của tổ chức, qua đó nâng cao sự hài lòng trong công việc.