Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026 diễn ra ngày 21- 22/11 tại Khu Ngoại giao đoàn, Hà Nội tiếp tục lan tỏa bản sắc ẩm thực Việt với sự đồng hành của Tập đoàn Masan trên hành trình mang tinh hoa ẩm thực Việt ra thế giới.

Thông qua các trải nghiệm trực quan, sự kiện mang những hương vị quen thuộc của đời sống Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Giao lộ văn hóa và sứ mệnh đưa hương vị Việt vươn xa

Quy tụ gần 100 gian hàng, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026 mở ra không gian giao lưu đa văn hóa, nơi ẩm thực được chọn làm cầu nối thắt chặt tình hữu nghị. Sự kiện năm nay cũng ghi nhận sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp và thương hiệu Việt, mang theo câu chuyện đưa sản phẩm nội địa hòa nhập vào dòng chảy tiêu dùng toàn cầu.

Hơn cả một không gian giao lưu thông thường, sự kiện quy tụ các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp, tạo nên điểm hẹn thắt chặt tình hữu nghị thông qua ngôn ngữ chung của ẩm thực. Giữa bức tranh đa sắc màu ấy, sự hiện diện của các thương hiệu hàng tiêu dùng nội địa đóng vai trò như những nhịp cầu tự nhiên, giới thiệu nét đẹp văn hóa và đời sống thường nhật của con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Là một trong những doanh nghiệp tiêu dùng – bán lẻ hàng đầu trong nước, Tập đoàn Masan đồng hành cùng sự kiện với vai trò nhà tài trợ chính, tiếp tục khẳng định sự kiên trì trên hành trình “Make Vietnamese Foods Global Foods” nhiều năm qua. Đây cũng là một phần trong chiến lược Go Global của Masan, trở thành niềm tự hào Việt Nam và ngoại giao ẩm thực, mang hương vị Việt ra thế giới.

Không gian trải nghiệm vị giác và dấu ấn của các thương hiệu “quốc dân”

Ngay tại khu vực gian hàng, CHIN-SU giới thiệu các món ăn được biến tấu sinh động như bánh mì chả cá, thịt nướng hay tôm nướng muối ớt bằng chính những bộ gia vị, sản phẩm của CHIN-SU.

Với chiến lược tiếp cận bản địa sâu rộng, CHIN-SU đã và đang ghi dấu ấn mạnh mẽ tại các thị trường khắt khe: chính thức kinh doanh tại Nhật Bản từ năm 2019, hợp tác cùng hơn 200 nhà hàng Việt Nam tại Tokyo và Osaka, lọt nhóm tương ớt được yêu thích trên Amazon Mỹ, đồng thời phủ sóng tại các hệ thống bán lẻ đại chúng lớn như Costco tại Mỹ và Úc.

Đồng hành cùng Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế, CHIN-SU mong muốn góp phần tôn vinh tinh hoa ẩm thực Việt, kết nối những nền văn hóa và khơi dậy niềm tự hào về hương vị quê hương. Từ căn bếp Việt đến bàn ăn thế giới, mỗi bước tiến của CHIN-SU đều được nuôi dưỡng bằng niềm tin rằng: những giá trị làm nên vị ngon Việt Nam xứng đáng được sẻ chia, trân trọng và yêu mến trên toàn cầu.

Bên cạnh gia vị, câu chuyện vị giác tại sự kiện còn được bồi đắp bởi dấu ấn di sản từ Vinacafé – thương hiệu gắn bó gần 50 năm với nhiều thế hệ người Việt. Tại quầy Barista, khách tham quan được trực tiếp thưởng thức bộ sưu tập Vinacafé Robusta. Bắt nguồn từ vùng đất Tây Nguyên, thương hiệu tái hiện hành trình dài qua các dòng sản phẩm từ rang xay đến hòa tan. Những hạt cà phê tuyển chọn ở độ cao trên 1.000 mét, thu hái thủ công, lên men tự nhiên và rang bằng công nghệ độc quyền đã tái hiện hành trình gần nửa thế kỷ không ngừng sáng tạo. Từ ly cà phê quen thuộc trong đời sống hằng ngày của người Việt, thương hiệu nay đã vươn xa, hiện diện tại nhiều thị trường lớn trên thế giới như Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Úc, Nhật Bản và Nga, đã mang đến cho du khách quốc tế một góc nhìn khác về văn hóa thưởng thức cà phê của người Việt.

Góp phần hoàn thiện bức tranh ẩm thực đa sắc, không gian của Phở Story mang đến hàng ngàn tô phở nóng hổi trao gửi sự trân quý đối với món ăn mang tầm biểu tượng văn hóa quốc gia đến với bạn bè năm châu.

Liên hoan cũng cho thấy, giá trị truyền thống được kết hợp cùng tư duy đổi mới và tầm nhìn dài hạn, ẩm thực Việt Nam hoàn toàn có đủ tiềm năng để bước ra biển lớn. Đó không chỉ là câu chuyện riêng của một doanh nghiệp, mà đang trở thành xu hướng chung của ngành hàng tiêu dùng nội địa – nơi mỗi sản phẩm, mỗi thương hiệu Việt Nam đều đang từng bước khẳng định vị thế, trở thành những đại diện tiêu biểu mang niềm tự hào của văn hóa Việt Nam hội nhập quốc tế.