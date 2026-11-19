Tập đoàn Vingroup khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm với quy mô gần 192 héc ta, thuộc nhóm dự án nhà ở xã hội lớn nhất cả nước. Nằm tại cửa ngõ Tây Bắc thành phố, kết nối với các trục giao thông huyết mạch, dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị sinh thái tất cả trong một, đáp ứng nhu cầu mua và thuê nhà lâu dài của hàng chục nghìn người lao động trên địa bàn, tạo động lực thúc đẩy phát triển đô thị và kinh tế bền vững cho TP HCM.

Dự án Khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm do Công ty Cổ phần Delta, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup là chủ đầu tư. Dự án nằm trên địa bàn xã Bà Điểm (khu vực Hóc Môn cũ), kết nối trực tiếp với Vành đai 3, ga tuyến đường sắt đô thị số 9, trục quốc lộ 22, bến xe An Sương, giúp cư dân dễ dàng di chuyển đến các khu vực khác thuộc TP HCM, cùng các vùng sản xuất trọng điểm như Tây Ninh, Bình Dương (cũ) và Đồng Nai.

Vị trí thuận lợi tạo điều kiện để khu nhà ở xã hội Bà Điểm trở thành nơi an cư lâu dài dành cho người lao động, chuyên gia đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, cũng như các gia đình đang có kế hoạch lập nghiệp, sinh sống ổn định tại TP HCM.Phát biểu tại sự kiện khởi công, Thứ trưởng Bộ Xây Dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết việc phát triển nhà ở xã hội luôn được Đảng, Quốc hội, Chính phủ đặt sự quan tâm. Với dự án nhà ở xã hội xã Bà Điểm, lãnh đạo Bộ Xây dựng đánh giá đây có thể xem là một trong những dự án có quy mô lớn nhất cả nước, sở hữu vị trí rất thuận lợi, được phát triển theo tiêu chuẩn mô hình xanh, mật độ xây dựng thấp, tiện ích đồng bộ, hiện đại, tối ưu hóa được không gian và đáp ứng điều kiện sống, học tập của cư dân.

Ông Nguyễn Văn Sinh - Thứ trưởng Bộ Xây Dựng phát biểu tại sự kiện

"Tôi đánh giá rất cao chất lượng dự án này, đặc biệt Vingroup cũng là một trong những tập đoàn rất tích cực tham gia vào chương trình đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên cả nước. Tập đoàn này cũng đang đầu tư rất nhiều nhà ở xã hội khác trên cả nước như Hải Phòng, Khánh Hòa, Hưng Yên…", Thứ trưởng phát biểu.

Trên tổng diện tích 191,6 ha, dự án nhà ở xã hội xã Bà Điểm có mật độ xây dựng chỉ khoảng 20%, cung cấp khoảng 40.000 căn nhà ở xã hội và 5.000 căn nhà ở xã hội cho thuê, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho gần 68.000 người dân. Bao quanh khu vực sinh sống của dân cư là hệ thống hạ tầng tiện ích đáp ứng nhu cầu gắn bó lâu dài.

Về giáo dục, dự án bố trí quỹ đất cho hệ thống gồm 13 trường với 4 trường mẫu giáo, 4 trường tiểu học, 4 trường trung học cơ sở và 1 trường phổ thông trung học, giúp các gia đình yên tâm lựa chọn cho con học gần nhà và không phải di chuyển khi chuyển cấp.

Hệ thống y tế cũng được bố trí ngay trong nội khu với 4 trạm y tế và 1 bệnh viện đa khoa, giúp cư dân thuận tiện tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh.

Dự án nhà ở xã hội Bà Điểm với diện tích 191,6 ha, tích hợp hệ thống tiện ích đồng bộ, mang đến không gian sống chất lượng, ổn định lâu dài cho cư dân

Điểm nhấn nổi bật của dự án là quy hoạch không gian xanh gắn liền với lợi thế không gian mặt nước tự nhiên của khu vực Tây Bắc thành phố, mang lại môi trường sống chất lượng cao và phát triển bền vững.

Cụ thể, dự án dành tới hơn 45 ha cho hệ thống hồ cảnh quan và hồ điều hòa, cùng gần 30 ha cho hệ thống công viên, giúp vừa điều tiết lượng nước mưa, hạ nền nhiệt độ trong khu vực và tạo không gian sống thoáng đãng. Bên cạnh đó là hệ thống các sân chơi thể thao, trung tâm văn hóa, trung tâm thương mại, bãi đỗ xe, tạo điều kiện để cư dân vận động, vui chơi giải trí và mua sắm tiện nghi ngay gần nhà.

Theo ông Hoàng Nguyên Dinh - Phó Chủ tịch UBND TP HCM, khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm không chỉ là dự án nhà ở xã hội đơn thuần, mà là dự án đô thị xanh, hiện đại, với đầy đủ hạ tầng xã hội như trường học, bệnh viện, trung tâm văn hóa thể thao, lại nằm ở vị trí cửa ngõ Tây Bắc, tập trung nhiều khu chế xuất, khu công nghiệp, kết nối giao thông trực tiếp với đường Vành đai 3 đang triển khai đầu tư xây dựng và metro số 9.

Ông Hoàng Nguyên Dinh - Phó Chủ tịch UBND TP HCM phát biểu

“Việc thực hiện dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển đô thị, khai thác lợi thế kết nối giao thông, từng bước hình thành những khu dân cư đồng bộ, đồng bộ, mở rộng không gian an cư và tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực”, lãnh đạo thành phố chia sẻ.

Bà Trần Vân Anh – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết: “Vingroup xác định phát triển nhà ở xã hội là một phần trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng Chính phủ và các địa phương thực hiện mục tiêu an sinh. Tại Bà Điểm, chúng tôi quy hoạch nhà ở để bán và cho thuê đồng thời với trường học, cơ sở y tế và không gian công cộng. Tập đoàn kỳ vọng dự án sẽ góp phần giúp hàng chục nghìn gia đình lao động ổn định chỗ ở, việc làm, từ đó yên tâm gắn bó lâu dài với TP HCM.”

Bà Trần Vân Anh - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup phát biểu tại sự kiện

Khu nhà ở xã hội tại xã Bà Điểm được Vingroup triển khai nhằm hiện thực hóa mục tiêu hơn 1 triệu căn nhà ở xã hội trên toàn quốc giai đoạn 2026 - 2030, trong đó riêng TP HCM được giao hoàn thành gần 200.000 căn. Thông qua việc phát triển dự án quy mô lớn, kết nối với các tuyến giao thông quan trọng, hội tụ đầy đủ tiện ích sống, Vingroup mong muốn góp phần định hình một cộng đồng cư dân bền vững, tạo động lực thúc đẩy hình thành một không gian đô thị năng động, một cực tăng trưởng kinh tế mới tại cửa ngõ Tây Bắc TPHCM.

Trước đó, năm 2025, Vingroup công bố đầu tư phát triển các dự án nhà ở xã hôi tại 7 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người lao động. Trong đó, Tập đoàn có kế hoạch triển khai gần 50.000 căn tại Hưng Yên, Hải Phòng, TP HCM và Tây Ninh; gần 11.000 căn đang thi công và đưa ra thị trường tại Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Trị và Khánh Hòa.