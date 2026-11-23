Sau khi trải nghiệm nhiều công việc, Phan Thúy Quỳnh nhận ra nghề giáo mới là con đường mình thực sự muốn gắn bó. Quyết định làm lại từ đầu đưa cô vào guồng quay vừa làm trợ giảng, vừa học văn bằng 2 và dạy gia sư. Có những thời điểm mệt mỏi, hoài nghi và tưởng chừng không thể tiếp tục, nhưng Quỳnh vẫn tìm thấy động lực từ niềm yêu thích công việc, sự tiến bộ của học sinh và nguồn năng lượng giúp cô bừng tỉnh để tự tin bước tiếp.

Từ công việc văn phòng đến quyết định làm lại từ đầu

Gặp Thúy Quỳnh vào một buổi chiều muộn khi cô gái trẻ vừa từ trường trở về. Hiện Quỳnh là trợ giảng toàn thời gian tại một trường tiểu học ở Hà Nội. Song song với công việc, cô còn theo học văn bằng 2 ngành Sư phạm Tiểu học tại Trường ĐHSP Hà Nội và nhận dạy gia sư vào buổi tối. Lịch trình dày đặc khiến phần lớn thời gian trong ngày của Quỳnh đều dành cho công việc và học tập.

Phan Thúy Quỳnh lựa chọn theo đuổi nghề giáo, bắt đầu hành trình mới bằng sự kiên trì và nỗ lực mỗi ngày.

Ít ai biết rằng, trước khi lựa chọn gắn bó với môi trường giáo dục, Quỳnh từng trải qua nhiều công việc khác nhau. Tốt nghiệp chuyên ngành Việt Nam học tại Trường ĐHSP Hà Nội, cô từng làm nhân viên marketing, tư vấn tại trung tâm tiếng Anh và quản lý học viên cho một trung tâm bóng đá. Những công việc này giúp Quỳnh có thêm thu nhập trang trải cuộc sống, đồng thời tích lũy kinh nghiệm thực tế.

“Việc tiếp xúc sớm với môi trường làm việc thực tế có thể giúp em làm đẹp hồ sơ xin việc sau khi tốt nghiệp”, Quỳnh chia sẻ.

Tuy nhiên, qua những trải nghiệm ấy, cô dần nhận ra bản thân không thực sự phù hợp với lĩnh vực marketing. Thay vào đó, Quỳnh tìm thấy niềm yêu thích trong môi trường giáo dục, nơi cô có thể trực tiếp trò chuyện, hướng dẫn và đồng hành cùng sự phát triển của học sinh.

“Khoảng thời gian đi làm thêm tại trung tâm tư vấn giáo dục giúp mình tiếp xúc với nhiều học sinh hơn. Mình thích cảm giác trò chuyện, hướng dẫn và nhìn thấy các bạn nhỏ tiến bộ từng ngày. Càng gắn bó với các bạn học sinh, mình càng nhận ra đây là công việc mà bản thân thực sự muốn theo đuổi trong tương lai”, Quỳnh tâm sự.

Thúy Quỳnh luôn tìm thấy niềm vui trong những giờ học và quá trình đồng hành cùng học sinh.

Quyết định chuyển hướng nghề nghiệp đồng nghĩa với việc cô phải bắt đầu lại ở một lĩnh vực mới, tiếp tục học tập, tích lũy kiến thức. Đó không phải lựa chọn dễ dàng, nhất là khi bạn bè cùng trang lứa đã có công việc ổn định và lộ trình phát triển rõ ràng. Dẫu vậy, Quỳnh vẫn chọn tin vào điều mình thực sự mong muốn, thay vì tiếp tục gắn bó với một công việc không còn phù hợp.

Khi lựa chọn khác biệt đi cùng áp lực

Ở độ tuổi mà nhiều người đã hướng đến sự ổn định, Quỳnh lại chọn bắt đầu một hành trình mới, đồng nghĩa với việc phải đối mặt với không ít áp lực. Đó là áp lực tài chính, sự so sánh với bạn bè cùng trang lứa và cả những hoài nghi từ người xung quanh.

“Có thời điểm mình áp lực rất nhiều. Bạn bè đã có công việc ổn định, thu nhập tốt hơn, họ làm việc với lộ trình công việc rõ ràng, còn mình lại bắt đầu từ con số gần như bằng không. Thậm chí có người hỏi sao học xong rồi còn đi học lại, có thấy mất thời gian không? Tốn công tốn sức học rồi thì tìm đại công việc để có đồng ra đồng vào chứ”, Quỳnh kể.

Áp lực không chỉ đến từ bên ngoài. Ban ngày làm trợ giảng, tối dạy gia sư, đêm về học bài và soạn giáo án, có những hôm Quỳnh phải thức đến 1–2 giờ sáng để hoàn thành công việc. Khi cơ thể đã thấm mệt nhưng mọi thứ vẫn còn dang dở, việc duy trì sự tỉnh táo và tập trung trở thành một thử thách. Trong những thời điểm ấy, Quỳnh thường chọn một chai Nước tăng lực Number 1 để lấy lại sự tỉnh táo, tiếp tục hoàn thành những phần việc còn lại.

Có những lúc lịch trình dày đặc và áp lực khiến Quỳnh tự hỏi liệu mình có đủ sức đi tiếp trên con đường đã chọn. Nhưng mỗi khi cảm thấy chùn bước, cô lại nghĩ đến lý do mình bắt đầu, đến niềm vui khi được đứng lớp và nhìn thấy học sinh tiến bộ. Những điều ấy giúp Quỳnh có thêm động lực, thay vì để những hoài nghi khiến mình dừng lại.

Cô chọn nhìn vào những gì bản thân đã làm được, kiên trì với con đường đã lựa chọn và từng bước tìm lại niềm tin vào chính mình. Với Quỳnh, vượt qua giới hạn không có nghĩa là chưa từng mệt mỏi hay hoài nghi, mà là vẫn có thể tiếp tục bước đi sau những thời điểm khó khăn.

Công việc giảng dạy đòi hỏi Quỳnh không ngừng học hỏi, chuẩn bị kỹ lưỡng để mang đến những giờ học hiệu quả.

Những bước tiến nhỏ tạo nên động lực lớn

Điều giúp Thúy Quỳnh gắn bó với nghề giáo không chỉ là niềm yêu thích ban đầu, mà còn là những kết quả tích cực cô nhận được từ công việc mỗi ngày. Đó là khi học sinh tiến bộ, đạt điểm cao sau thời gian được kèm cặp. Là lúc những đứa trẻ ríu rít chạy đến khoe bài hay vui vẻ ôm lấy cô mỗi sáng đến lớp. Những khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ bé ấy lại mang đến cho Quỳnh niềm vui và động lực để tiếp tục nỗ lực. “Mỗi lần thấy những gương mặt nhỏ nhắn, cùng nụ cười ngây thơ, luôn chăm chú nghe giảng của học sinh là mình lại thấy rất vui và hạnh phúc”, Quỳnh chia sẻ.

Với cô, mỗi sự tiến bộ của học sinh đều là một kết quả đáng trân trọng. Đó không chỉ là thành quả của những giờ học, mà còn là động lực để bản thân tiếp tục học hỏi, kiên trì và hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp. Từ việc hướng dẫn các em viết đúng từng nét chữ đến khích lệ các em tự tin, chủ động hơn trong học tập, Quỳnh mong muốn mang đến những điều tốt đẹp cho học trò của mình. Cô hiểu rằng, để có thể đồng hành và giúp các em tiến bộ, bản thân cũng cần không ngừng học hỏi, cập nhật kiến thức và hoàn thiện kỹ năng. Hành trình ấy không có bước tiến nào quá lớn hay thành tựu đến trong một sớm một chiều. Nhưng mỗi ngày làm tốt hơn một chút, chứng kiến học sinh tiến bộ thêm một chút cũng là những dấu mốc ý nghĩa, giúp Quỳnh thêm tin tưởng vào lựa chọn của mình.

Number 1 – Năng lượng bừng tỉnh, tự tin bước tiếp

Trên hành trình vừa học, vừa làm và theo đuổi công việc mình yêu thích, Thúy Quỳnh có những lúc phải đối mặt với sự mệt mỏi khi lịch trình kéo dài từ sáng sớm đến đêm khuya. Những buổi sáng tất bật đến trường, những giờ dạy gia sư nối tiếp hay những đêm hoàn thành bài tập, soạn giáo án khiến cô gần như không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Trong những khoảnh khắc cần lấy lại sự tỉnh táo để tiếp tục công việc, Number 1 trở thành thức uống quen thuộc đồng hành cùng Quỳnh.

“Có hôm mình chạy từ trường sang lớp gia sư rồi về nhà học tiếp đến khuya. Lúc đó cơ thể rất mệt và dễ mất tập trung. Những lúc như vậy, một chai Nước tăng lực Number 1 giúp mình bừng tỉnh để hoàn thành nốt công việc trong ngày”, Quỳnh nói.

Với Quỳnh, những lúc cơ thể mệt mỏi và công việc còn dang dở, việc lấy lại sự tỉnh táo, tập trung giúp cô chủ động hơn trong việc hoàn thành những phần việc còn lại. Number 1 là lựa chọn đồng hành, tiếp thêm năng lượng để cô bừng tỉnh và tiếp tục công việc.

Khi tỉnh táo và tập trung hơn, Quỳnh có thể chủ động hoàn thành công việc, giữ vững tinh thần và sự tự tin với con đường mình đã chọn. Bởi đôi khi, được tiếp thêm năng lượng đúng lúc cũng giúp mỗi người thêm vững vàng, có động lực để đối diện thử thách và tự tin bước tiếp. Đó cũng là tinh thần “Năng lượng bừng tỉnh – Tự tin, không gì không thể” mà Number 1 hướng đến: đồng hành cùng những người đang nỗ lực mỗi ngày, tiếp thêm năng lượng để họ tự tin theo đuổi mục tiêu và không dễ dàng bỏ cuộc trước khó khăn.

Tự tin theo đuổi điều mình tin tưởng

Thúy Quỳnh là một trong những người trẻ đang từng ngày nỗ lực làm tốt hơn công việc của mình. Từ việc học tập, tích lũy kiến thức đến tận tâm đồng hành cùng học sinh, cô kiên trì với những việc nhỏ, từng bước hoàn thiện bản thân và tạo ra những giá trị thiết thực. Bằng sự bền bỉ và tinh thần không ngừng học hỏi, Thúy Quỳnh từng ngày hoàn thiện bản thân, tận tâm với công việc và mang đến những giá trị tích cực cho học sinh.

Trong cuộc sống, có rất nhiều người bình dị cũng đang miệt mài với công việc mỗi ngày. Họ là nhân viên văn phòng, công nhân, người lao động, người làm nghề dịch vụ hay những cá nhân đang nỗ lực hoàn thiện bản thân trong lĩnh vực mình lựa chọn. Mỗi người có một công việc, một hành trình riêng, nhưng đều có những thời điểm phải đối diện với áp lực, mệt mỏi và giới hạn của chính mình.

Hành trình của Thúy Quỳnh cho thấy, vượt qua giới hạn không có nghĩa là chưa từng mệt mỏi hay hoài nghi, mà là biết tìm lại niềm tin vào bản thân để tiếp tục tiến bước. Với nguồn năng lượng được tiếp thêm đúng lúc và tinh thần tự tin, mỗi người đều có thể kiên trì theo đuổi mục tiêu, biến những điều tưởng chừng không thể thành hiện thực. Đó cũng là thông điệp “Năng lượng bừng tỉnh – Tự tin, không gì không thể” mà Number 1 mong muốn lan tỏa.