Dễ điều khiển, cảm giác cầm lái dễ chịu và cốp 35 lít giúp VinFast Evo Grand Lite thuận tiện cho những chuyến đi chợ, gặp bạn, đưa đón cháu của người lớn tuổi.

Vận hành êm, đi đâu cũng tiện

Có phương tiện riêng giúp người lớn tuổi tự chọn giờ ra chợ, tới câu lạc bộ hoặc sang thăm người quen. Khi việc đi lại thuận tiện, những cuộc gặp gỡ và hoạt động yêu thích cũng dễ duy trì hơn, không phải chờ con cháu thu xếp đưa đón.

VinFast Evo Grand Lite đáp ứng nhóm nhu cầu này bằng cách điều khiển đơn giản và những trang bị phục vụ di chuyển trong phố. Người lái sử dụng tay ga, không cần chuyển số bằng chân, thuận tiện trên các tuyến đường có nhiều lần dừng rồi đi tiếp.

Cảm giác vận hành cũng là điểm được người dùng đánh giá tích cực. Anh Đinh Hòa tại Hà Nội từng trực tiếp lái thử Evo Grand Lite và chú ý tới lợi thế dễ điều khiển cùng độ chắc chắn của khung gầm chiếc xe điện Việt.

“Tôi thấy lướt rất êm, chắc chắn, yên tâm để người lớn tuổi sử dụng”, anh Hòa chia sẻ.

Động cơ của xe đạt công suất tối đa 1.900 W cùng vận tốc giới hạn ở ngưỡng an toàn 48 km/h, tích hợp hai chế độ lái Eco và Sport. Nhờ đó, người cao tuổi dễ dàng chọn nhịp di chuyển vừa vặn với thói quen cầm lái của mình.

Cụm đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu Full LED hỗ trợ quan sát và báo hiệu khi di chuyển. Trang bị này đặc biệt hữu ích cho người lớn tuổi trong những buổi đi chợ sáng sớm hoặc những hôm ghé thăm bạn rồi trở về nhà lúc trời chạng vạng tối.

Cốp rộng cất đồ, linh hoạt thêm pin khi cần

Cùng với sự dễ chịu khi cầm lái, khoang chứa đồ rộng giúp người lớn tuổi bớt việc mang xách mỗi lần ra ngoài.

Evo Grand Lite có cốp 35 lít khi sử dụng pin chính. Người đi chợ có thêm chỗ sắp xếp các món vừa mua; ông bà đưa đón cháu cũng thuận tiện cất mũ bảo hiểm và đồ dùng khi chưa cần tới.

Lợi thế chứa đồ đến từ bộ pin chính 1,2 kWh nằm dưới sàn, dành khoảng trống dưới yên cho hành lý. Với những hành trình chủ yếu quanh nơi ở, cấu hình này giúp người dùng tận dụng khoang chứa lớn cho sinh hoạt hằng ngày.

Nếu thường xuyên đi xa hơn hoặc gia đình có thêm người sử dụng, xe có thể bổ sung pin phụ 2,4 kWh để đạt quãng đường tới 198 km mỗi lần sạc.

Với người nghỉ hưu, sự thuận tiện còn nằm ở việc bớt những khoản chăm sóc quen thuộc. Động cơ điện không cần thay dầu động cơ, bugi hay lọc gió động cơ định kỳ như xe xăng. Người sử dụng tiết kiệm được thời gian và tiền dành cho các hạng mục này, con cháu cũng bớt những việc phải thu xếp hỗ trợ.

Chính sách bảo hành xe 6 năm, pin mua kèm 8 năm, không giới hạn số km tạo thêm điểm tựa khi chọn phương tiện dùng lâu dài. Với người không am hiểu nhiều về kỹ thuật, hậu mãi chính hãng giúp việc sử dụng xe thêm yên tâm.

Rõ ràng, với Evo Grand Lite, người lớn tuổi có thêm sự chủ động để duy trì những cuộc gặp gỡ, chăm lo việc nhà và tận hưởng lịch sinh hoạt do mình lựa chọn.