Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2026), lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) đã đến dâng hương tưởng nhớ, thăm hỏi gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo ngành Dầu khí, tri ân những thế hệ đã đặt nền móng cho sự phát triển của ngành.

Trong chuỗi hoạt động tri ân, Phó Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Đỗ Chí Thanh đã đến dâng hương tưởng nhớ Trung tướng Nguyễn Hòa, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam. Chủ tịch Công đoàn PETROVIETNAM Nguyễn Mạnh Kha đã đến dâng hương tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Văn Biên, Tổng cục trưởng đầu tiên Tổng cục Dầu khí Việt Nam.

Tại các gia đình, lãnh đạo PETROVIETNAM thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn trước những đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo trong giai đoạn đầu xây dựng ngành; đồng thời ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống thân nhân, thể hiện sự quan tâm và truyền thống nghĩa tình của những người dầu khí.

Tri ân những đóng góp của Trung tướng Nguyễn Hòa với ngành Dầu khí

Trung tướng Nguyễn Hòa (1927-2014), nguyên Tư lệnh Quân đoàn 1, đảm nhiệm cương vị Tổng cục trưởng Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam giai đoạn 1980-1988. Trưởng thành từ quân đội, ông mang tinh thần kỷ luật, quyết đoán cùng kinh nghiệm tổ chức, điều hành vào công cuộc xây dựng ngành Dầu khí trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn.

Trong thời gian ông đảm nhiệm cương vị lãnh đạo, ngành Dầu khí ghi dấu nhiều bước ngoặt mang tính lịch sử: Liên doanh Dầu khí Việt - Xô (Vietsovpetro) ra đời năm 1981; dòng dầu công nghiệp được phát hiện tại mỏ Bạch Hổ năm 1984; tấn dầu thô đầu tiên được khai thác ngày 26/6/1986. Những cột mốc ấy mở ra giai đoạn phát triển mới, tạo nền tảng để ngành Dầu khí đóng góp tích cực vào nền kinh tế đất nước.

Trong ký ức của nhiều thế hệ cán bộ dầu khí, Trung tướng Nguyễn Hòa là người lãnh đạo sâu sát, đề cao trách nhiệm và tinh thần học hỏi. Ông chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật, khuyến khích người lao động tiếp cận kinh nghiệm quốc tế và từng bước làm chủ công nghệ.

Dâng hương và thăm hỏi gia đình, Phó Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Đỗ Chí Thanh bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến của Trung tướng Nguyễn Hòa. Ông khẳng định, những thành quả mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp là di sản quý báu, tiếp thêm động lực để người lao động PETROVIETNAM hôm nay tiếp tục nỗ lực, vượt khó, phát triển ngành công nghiệp - năng lượng quốc gia.

Tưởng nhớ người Tổng cục trưởng đầu tiên Tổng cục Dầu khí Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Văn Biên (1923-1997) là Tổng cục trưởng đầu tiên của Tổng cục Dầu khí Việt Nam, có đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ của ngành. Trước khi đảm nhiệm cương vị Tổng cục trưởng vào tháng 9/1975, ông tham gia lãnh đạo Ban Dầu mỏ và Khí đốt, góp phần chuẩn bị điều kiện cho sự ra đời của Tổng cục Dầu khí Việt Nam.

Trong những năm đầu sau ngày đất nước thống nhất, khi cơ sở vật chất, nhân lực và kinh nghiệm quản lý còn nhiều hạn chế, đồng chí Nguyễn Văn Biên đã dành nhiều tâm huyết cho công tác kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng cán bộ và mở rộng hợp tác quốc tế. Ông được đồng nghiệp nhớ đến với tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn và sự quan tâm đến thế hệ cán bộ trẻ.

Tại gia đình đồng chí Nguyễn Văn Biên, Chủ tịch Công đoàn PETROVIETNAM Nguyễn Mạnh Kha thành kính dâng hương, thăm hỏi thân nhân, bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của vị Tổng cục trưởng đầu tiên của ngành. Sự tri ân ấy cũng nhắc nhớ trách nhiệm gìn giữ, tiếp nối những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ tiền bối đã dày công vun đắp.

Hoạt động dâng hương, thăm hỏi gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo ngành thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nét đẹp văn hóa nghĩa tình của PETROVIETNAM. Trên hành trình 65 năm xây dựng và phát triển ngành, truyền thống trân trọng lịch sử, ghi nhớ công lao của những người đi trước tiếp tục là điểm tựa tinh thần để các thế hệ cán bộ, người lao động PETROVIETNAM đoàn kết, chung sức xây dựng Tập đoàn phát triển bền vững.