Ngày 19/11/2026, Sun PhuQuoc Airways (SPA) chính thức mở bán vé hai đường bay quốc tế đầu tiên từ Đà Nẵng đến Seoul (Hàn Quốc) và Bangkok (Thái Lan), dự kiến khai thác từ ngày 15/1/2027 với tần suất một chuyến khứ hồi mỗi ngày. Đây là bước khởi đầu trong chiến lược phát triển Đà Nẵng thành cửa ngõ quốc tế tiếp theo của hãng, bên cạnh Phú Quốc, qua đó mở rộng mạng lưới kết nối và khả năng đưa du khách quốc tế đến các điểm đến của Việt Nam.

Đà Nẵng - cửa ngõ quốc tế tiếp theo trong mạng bay SPA

Sau một năm khai thác, SPA từng bước mở rộng mạng bay quốc tế từ các đầu mối Phú Quốc, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Việc khai trương hai đường bay Đà Nẵng - Seoul và Đà Nẵng - Bangkok sẽ bổ sung kết nối trực tiếp Đà Nẵng với hai trung tâm du lịch và hàng không lớn của Đông Bắc Á và Đông Nam Á.

Hai đường bay mới cũng tăng cường kết nối của SPA tại các thị trường trọng điểm. Seoul trở thành thành phố quốc tế đầu tiên được hãng kết nối trực tiếp với cả bốn cửa ngõ Phú Quốc, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Bangkok có thêm đường bay tới miền Trung, bên cạnh đường bay Bangkok - Phú Quốc khai trương từ tháng 8/2026. Du khách Hàn Quốc và Thái Lan nhờ đó có thể kết hợp nhiều điểm đến trên cùng một hành trình, từ miền Trung đến miền Nam Việt Nam.

Các đường bay là bước khởi đầu trong chiến lược phát triển Đà Nẵng thành cửa ngõ quốc tế tiếp theo của hãng, bên cạnh Phú Quốc

Hàn Quốc hiện là một trong những thị trường khách quốc tế lớn nhất của du lịch Việt Nam. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 10 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón hơn 3,37 triệu lượt khách Hàn Quốc. Riêng Đà Nẵng đón khoảng 1,58 triệu lượt khách từ thị trường này trong 9 tháng đầu năm, chiếm hơn 20% tổng lượng khách quốc tế đến thành phố.

Thái Lan cũng là thị trường giàu tiềm năng. Trong năm 2026, Việt Nam đón khoảng 1 triệu lượt khách Thái Lan, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước; riêng Đà Nẵng ghi nhận 247.871 lượt khách, tăng 9%. Đường bay thẳng tới Bangkok góp phần thúc đẩy dòng khách giữa hai điểm đến.

Theo kế hoạch, trong năm 2027, SPA sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng mạng bay từ Đà Nẵng đến các thị trường Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Ấn Độ, Trung Á, Nga, từng bước nâng vai trò của Đà Nẵng trong mạng khai thác quốc tế của hãng.

Mở rộng trải nghiệm điểm đến, ưu đãi cho hành trình mới

Hai đường bay khai thác hằng ngày, với lịch bay giúp du khách có trọn vẹn thời gian khám phá tại điểm đến. Hành khách từ Seoul hạ cánh tại Đà Nẵng lúc 10h10 sáng, có thể bắt đầu kỳ nghỉ ngay trong ngày đầu tiên. Hành khách từ Bangkok đến nơi lúc 17h15, kịp nhận phòng và tận hưởng buổi tối bên bờ biển. Công dân Hàn Quốc và Thái Lan đều được miễn thị thực khi nhập cảnh, nên hành trình đến miền Trung Việt Nam càng trở nên thuận tiện hơn.

Cầu Vàng, Sun World Ba Na Hills

Đà Nẵng là điểm khởi đầu trong hành trình phát triển du lịch của Sun Group tại Việt Nam, với những sản phẩm và điểm đến nổi bật như Sun World Ba Na Hills, khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort,... Từ thành phố, du khách có thể tiếp tục hành trình đến phố cổ Hội An và các di sản văn hóa của miền Trung.

Nhân dịp mở bán, SPA triển khai ưu đãi giảm 20% giá vé cơ bản, chưa bao gồm thuế và phí, cho các hành trình Seoul - Đà Nẵng và Bangkok - Đà Nẵng ở tất cả các hạng vé. Chương trình áp dụng trên tất cả các kênh bán của hãng, cho vé đặt từ ngày 21/11 đến 21/12/2026 và thời gian bay từ ngày 15/1 đến 27/3/2027. Hành khách quốc tế đủ điều kiện còn được tặng eSIM MobiFone 5GB tốc độ cao qua chương trình “Chạm Việt Nam, Kết nối ngay!”, sử dụng trong 24 giờ kể từ khi kích hoạt. Hội viên Sun Signature được tích lũy điểm từ các giao dịch đủ điều kiện để đổi vé thưởng, hành lý ký gửi, chỗ ngồi và các quyền lợi khác trong hệ sinh thái Sun Group.

Hai đường bay từ Đà Nẵng tiếp nối mạng bay quốc tế SPA phát triển trong năm 2026, kết nối Việt Nam với Đài Bắc, Seoul, Hồng Kông, Thành Đô, Thượng Hải, Singapore, Bangkok, Kuala Lumpur, Almaty, Moscow và Ahmedabad. Với Phú Quốc là trọng tâm và Đà Nẵng là cửa ngõ quốc tế tiếp theo, SPA từng bước phát triển mạng bay đa đầu mối. Mạng bay này tăng cường kết nối Việt Nam với các thị trường quốc tế và mở rộng cơ hội tiếp cận những điểm đến trên khắp đất nước.