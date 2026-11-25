Chuyển từ SUV xăng sang VinFast VF 9, người sử dụng có thể cảm nhận rõ sự khác biệt về khả năng vận hành: xe tăng tốc nhanh nhưng khoang lái yên tĩnh, kích thước lớn vẫn dễ điều khiển. Phạm vi di chuyển dài, khả năng sạc thuận tiện và chi phí sử dụng thấp cũng là những điểm cộng để gắn bó lâu dài với xe điện.

Cầm lái chiếc SUV hơn 5 m vẫn nhẹ nhàng

Trước khi nhận VinFast VF 9 một tuần trước, anh Nguyễn Đức Khánh, người kinh doanh thiết bị công nghệ tại Hà Nội, đã gắn bó nhiều năm với một chiếc SUV chạy xăng. Anh dùng ô tô cho công việc và những buổi đi chơi cùng gia đình. Sự khác biệt về cảm giác sau vô lăng khiến anh tin rằng quyết định đổi xe là đúng đắn.

“Chiếc xe cũ mỗi lần cần tăng tốc lại nghe rõ tiếng máy. Với VF 9, tôi nhấn ga là xe tăng tốc rất nhanh, nhưng ngồi trong cabin vẫn yên tĩnh. Cảm giác cầm lái vì thế thư thái hơn”, anh Khánh chia sẻ.

Khả năng tăng tốc mà anh Khánh cảm nhận được đến từ hệ thống hai mô-tơ điện trên VF 9. Tổng công suất tối đa đạt 300 kW, tương đương 402 mã lực, trong khi mô-men xoắn cực đại lên tới 620 Nm. Lực kéo được cung cấp nhanh khi người lái nhấn ga, tạo phản hồi tức thì. Hệ dẫn động hai cầu toàn thời gian cũng góp phần hỗ trợ chiếc SUV cỡ lớn tăng tốc và di chuyển lên dốc.

Loạt trang bị hỗ trợ lái trên xe cũng khiến anh Khánh hài lòng. Khi đánh lái và căn xe, anh có thể quan sát hình ảnh từ camera 360 độ trên màn hình trung tâm 15,6 inch. Các cảm biến trước và sau bổ sung cảnh báo, hạn chế nguy cơ va quệt. Với những trang bị này, kích thước dài hơn 5,1 m của VF 9 không khiến anh gặp khó khăn khi đánh lái hay đỗ xe.

Một thay đổi khác so với chiếc SUV xăng trước đây là cách xe giảm tốc. Anh Khánh đánh giá cao phanh tái sinh trên VF 9 bởi khi nhả ga, hệ thống vừa tạo lực hãm vừa thu hồi một phần năng lượng nạp trở lại pin. Xe có nhiều mức phanh tái sinh để anh lựa chọn cảm giác giảm tốc theo sở thích.

Quãng đường dài, sạc xe thuận tiện

Trước ngày nhận VF 9, anh Khánh đã tìm hiểu kỹ chuyện sạc pin. Qua tuần đầu sử dụng, anh nhận thấy việc sạc xe đơn giản hơn hình dung ban đầu. Phiên bản VF 9 Eco anh sử dụng có phạm vi di chuyển tối đa 626 km sau một lần sạc đầy, đủ để anh chủ động với lịch đi làm, gặp khách và đưa gia đình ra ngoài cuối tuần.

VF 9 còn có thể sạc nhanh từ 10% lên 70% trong khoảng 35 phút, cho phép anh kết hợp việc sạc xe với lịch sinh hoạt hằng ngày. “Trạm sạc giờ đã ở khắp mọi nơi, tôi có thể tranh thủ thời gian đi ăn uống, mua sắm để sạc xe luôn. Nếu đi xa thì dừng sạc ở các trạm dừng nghỉ”, anh Khánh cho biết. Mạng lưới V-Green hiện có 155.000 cổng sạc dành cho xe điện VinFast, phủ khắp 34 tỉnh, thành phố.

Chi phí sử dụng là điểm khác biệt mà anh Khánh ghi nhận rõ nét khi chuyển từ xe xăng sang VF 9. Với chiếc xe mới, anh được miễn phí 10 lượt sạc tại trạm công cộng mỗi tháng tới hết ngày 10/2/2029. Về lâu dài, xe điện còn không phải thay dầu động cơ, bugi hay lọc nhiên liệu như SUV xăng anh từng dùng. Nhờ đó, anh tiết kiệm đáng kể các khoản chi vận hành và bảo dưỡng định kỳ.

Nhìn lại những ngày đầu với VF 9, anh Khánh đánh giá cao cảm giác tăng tốc nhanh mà vẫn êm ái, khả năng quan sát khi đỗ xe và độ thuận tiện khi sạc pin. Chính sách bảo hành dành cho cả xe và pin lên tới 10 năm/200.000 km cũng củng cố ý định gắn bó lâu dài với chiếc SUV điện.

“Khi đã có trải nghiệm thực tế với xe điện thì sẽ không còn muốn quay lại xe xăng nữa”, anh khẳng định.

Người đang sử dụng xe xăng như anh Khánh hiện có thêm hỗ trợ khi chuyển sang VinFast VF 9 qua chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2. Trong thời gian từ 19/9 tới hết 19/12/2026, VF 9 được ưu đãi 5%, đưa giá khởi điểm từ 1,348 tỷ đồng về khoảng 1,28 tỷ đồng. Phiên bản Plus có giá niêm yết 1,529 tỷ đồng, tương ứng khoảng 1,45 tỷ đồng sau ưu đãi. Chương trình áp dụng cho người đang sở hữu ô tô, xe máy xăng của bất kỳ thương hiệu nào hoặc ô tô, xe máy điện VinFast.