Ngày 25/11/2026, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) chính thức công bố nghị quyết bầu ông Lê Văn Tần giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng nhiệm kỳ 2023 - 2028 từ ngày 23/11/2026. Bên cạnh đó, căn cứ chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, HĐQT SeABank đã trao quyết định bổ nhiệm ông Tần giữ chức vụ Tổng Giám đốc từ ngày 25/11/2026, kế nhiệm ông Lê Quốc Long vừa kết thúc nhiệm kỳ 2023 – 2026 và nghỉ hưu theo chế độ. Đồng thời, HĐQT Ngân hàng bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Quang đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Thường trực SeABank từ ngày 25/11/2026.

Quyết định được HĐQT SeABank ban hành sau khi hoàn tất đầy đủ các quy trình, thủ tục theo quy định pháp luật và nhận được sự chấp thuận từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 10722/NHNN-QLGS. Đây là dấu mốc quan trọng trong lộ trình kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao, bảo đảm tính kế thừa, ổn định và xuyên suốt trong công tác quản trị, điều hành của Ngân hàng.

Ông Lê Văn Tần sinh năm 1970, có học vị Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Nam Columbia (Hoa Kỳ), với 32 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị, điều hành kinh doanh, bán lẻ và tài chính - ngân hàng, trong đó có 18 năm gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của SeABank.

Trước khi đảm nhận cương vị Tổng Giám đốc, ông Lê Văn Tần từng kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt tại SeABank như: Phó Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc phụ trách, Thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và gần đây nhất là Chủ tịch HĐQT. Với nền tảng kinh nghiệm sâu rộng cùng sự am hiểu toàn diện hệ thống, ông Lê Văn Tần được kỳ vọng sẽ dẫn dắt Ban Điều hành hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược trọng tâm, bứt phá chuyển đổi số, tối ưu hiệu quả kinh doanh và nâng cao chuẩn mực quản trị rủi ro.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Văn Tần - Tổng Giám đốc SeABank nhấn mạnh: “Tôi rất vinh dự và tự hào khi được HĐQT tín nhiệm giao trọng trách Tổng Giám đốc SeABank. 18 năm gắn bó cùng Ngân hàng là một hành trình đầy tự hào, nơi tôi đã chứng kiến từng bước trưởng thành và lớn mạnh của SeABank. Trọng trách mới này vừa là vinh dự, vừa là lời cam kết mạnh mẽ của tôi cùng Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên. Chúng ta sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh nội lực, tinh thần đoàn kết và khát vọng đổi mới, đưa SeABank không ngừng vươn xa, kiến tạo những giá trị bền vững cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng”.

Cũng tại buổi lễ, HĐQT SeABank đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Quang đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Thường trực Ngân hàng. Ông Nguyễn Hồng Quang có học vị Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng tại Đại học Wales (Vương quốc Anh), với 19 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng tại các định chế tài chính lớn như TPBank, MSB và SeABank. Trong hơn một thập kỷ công tác tại SeABank, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý chủ chốt trong các lĩnh vực nguồn vốn, ngân hàng bán lẻ, đầu tư và nhân sự, qua đó tích lũy kinh nghiệm quản trị đa lĩnh vực và am hiểu sâu sắc hoạt động của Ngân hàng.

Sau quyết định bổ nhiệm này, Ban Tổng Giám đốc SeABank gồm 10 thành viên giàu kinh nghiệm thực tiễn và chuyên môn trong nhiều lĩnh vực. Đây chính là nền tảng vững chắc để Ngân hàng nâng cao năng lực điều hành, tăng tốc chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.