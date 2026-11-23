Ngày 21/11, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam – BSR (đơn vị thành viên PETROVIETNAM) đã phối hợp cùng UBND xã Thăng An (thành phố Đà Nẵng) tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng Khu hoạt động giáo dục thể chất (Nhà đa năng) tại Trường THCS Thăng An. Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và chào mừng 65 năm Ngày Truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2026).

Tham dự buổi lễ có đồng chí Phan Thăng An - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố Đà Nẵng; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thăng An.

Về phía BSR, có đồng chí Nguyễn Việt Thắng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc; đồng chí Khương Lê Thành - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Thành viên HĐQT và đại diện lãnh đạo các ban chức năng.

Khi tiếp nhận đề xuất xây dựng Khu hoạt động giáo dục thể chất tại Trường THCS Lê Đình Chinh (nay là Trường THCS Thăng An), BSR nhận thấy đây là nhu cầu thiết thực, cấp thiết, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Với quy mô hơn 700 học sinh, nhà trường cần có một không gian khang trang, phù hợp để các em rèn luyện thể chất, sinh hoạt tập thể và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, không bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết. Xuất phát từ ý nghĩa đó, với tinh thần trách nhiệm và mong muốn đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục địa phương, BSR đã quyết định tài trợ 5 tỷ đồng để xây dựng công trình, góp phần tạo môi trường học tập, rèn luyện tốt hơn cho các em học sinh.

Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng khẳng định, giáo dục luôn là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của mỗi địa phương và đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng nhấn mạnh, giáo dục luôn là nền tảng quan trọng đối với sự phát triển của mỗi địa phương và đất nước. Một môi trường giáo dục chất lượng không chỉ cần những bài giảng hay, kiến thức bổ ích mà còn phải có cơ sở vật chất đồng bộ, an toàn, tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất và nhân cách. Việc đưa Khu hoạt động giáo dục thể chất Trường THCS Thăng An vào sử dụng là hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, tạo không gian rèn luyện sức khỏe, phát triển năng khiếu và nuôi dưỡng những ước mơ của các em học sinh.

Chia sẻ niềm vui với thầy và trò nhà trường, Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng nhấn mạnh, công trình không chỉ mang giá trị về cơ sở vật chất mà còn gửi gắm tình cảm, sự sẻ chia, niềm tin và kỳ vọng của tập thể cán bộ, người lao động BSR đối với thế hệ trẻ. BSR mong muốn nhà trường quản lý, sử dụng và phát huy hiệu quả công trình, để nơi đây thực sự trở thành không gian rèn luyện thể chất, phát triển năng khiếu, nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết và tình yêu thể dục thể thao của học sinh. Qua đó, giúp các em có thêm điều kiện phát triển toàn diện, tự tin học tập, trưởng thành và đóng góp xây dựng quê hương mai sau. Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Tổng Giám đốc BSR cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến các thầy giáo, cô giáo, chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, giữ vững nhiệt huyết và tiếp tục tận tâm với sự nghiệp trồng người.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình.

Là doanh nghiệp chủ lực của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) trong lĩnh vực lọc hóa dầu, gần 20 năm qua, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (do BSR quản lý, vận hành) đã gắn bó mật thiết với mảnh đất và con người miền Trung. Cùng với đó, BSR luôn tâm niệm giá trị của một doanh nghiệp không chỉ được đo bằng kết quả sản xuất kinh doanh, mà còn thể hiện qua những đóng góp thiết thực cho cộng đồng và các thế hệ tương lai.

Nền tảng để BSR thực hiện tốt trách nhiệm xã hội đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. Trong 10 tháng đầu năm 2026, BSR đã vận hành NMLD Dung Quất an toàn, ổn định với công suất quy đổi bình quân khoảng 123%, sản xuất hơn 6,8 triệu tấn sản phẩm, đạt doanh thu hợp nhất 188.896 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước khoảng 11.579 tỷ đồng. Tính lũy kế từ khi vận hành thương mại đến hết quý III/2026, BSR đã sản xuất hơn 111,7 triệu tấn sản phẩm, tổng doanh thu đạt hơn 2,01 triệu tỷ đồng và đóng góp ngân sách nhà nước hơn 269 nghìn tỷ đồng.

Song hành cùng nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, trong suốt quá trình hình thành và phát triển, BSR đã dành hơn 1.100 tỷ đồng để triển khai các chương trình an sinh xã hội trên khắp cả nước, tập trung vào giáo dục, y tế, xây dựng nhà tình nghĩa, chăm lo người nghèo, hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai và tri ân người có công với cách mạng. Riêng tại địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trước đây, nay là thành phố Đà Nẵng, BSR đã tài trợ nhiều công trình ý nghĩa phục vụ dạy học và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; tiêu biểu là chương trình tài trợ 15 phòng học STEM tại 5 tỉnh, thành phố, trong đó dành 3 phòng học cho Đà Nẵng giúp học sinh tiếp cận phương pháp giáo dục hiện đại.

Đồng chí Khương Lê Thành - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Thành viên HĐQT trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập.

Tiếp nối hành trình đó, việc khánh thành và đưa vào sử dụng Nhà đa năng Trường THCS Thăng An hôm nay tiếp tục khẳng định cam kết của BSR trong việc đồng hành cùng thành phố Đà Nẵng và các địa phương triển khai những hoạt động an sinh xã hội thiết thực, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, thể dục thể thao và chăm lo cho thế hệ trẻ. Công trình không chỉ góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự gắn bó của BSR đối với địa phương, hướng đến mục tiêu phát triển cộng đồng bền vững.

Cũng trong khuôn khổ lễ khánh thành, BSR đã trao tặng 20 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập. Những suất học bổng là sự động viên, khích lệ tinh thần, tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện và vươn lên trong cuộc sống. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của BSR đối với thế hệ trẻ, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng và truyền thống nhân ái của doanh nghiệp.