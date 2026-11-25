Từ nhận diện những tin nhắn lừa đảo, bảo vệ thông tin cá nhân đến ứng phó với quấy rối, bạo lực trực tuyến, 240 học sinh vùng cao tại Phú Thọ đã được trang bị những kỹ năng thiết yếu để tự bảo vệ trên môi trường số. Hoạt động do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trực tiếp triển khai, với sự đồng hành của Tập đoàn TH và các đối tác, là một phần trong chiến dịch “Kiến tạo tương lai số - She Codes the Future”, hướng tới thu hẹp khoảng cách số và mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ an toàn cho thế hệ trẻ.

Một tài khoản giả danh người quen bất ngờ nhắn tin hỏi vay tiền. Một thông báo trúng thưởng xuất hiện kèm đường dẫn lạ. Hay một lời mời kết bạn từ người chưa từng gặp mặt. Những tình huống quen thuộc trên Internet trở thành bài tập thực hành của học sinh tại xã Tiền Phong, tỉnh Phú Thọ, trong chương trình truyền thông về an toàn, an ninh mạng do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) tổ chức.

Các em học sinh hào hứng tham gia hoạt động truyền thông và cuộc thi Rung Chuông Vàng về an toàn trên mạng.

Trong vai những “thám tử săn lừa đảo”, các em hào hứng tìm kiếm dấu hiệu bất thường trong tin nhắn, đường link và những lời mời gọi trên mạng. Mỗi tình huống đặt ra một câu hỏi: Đâu là thông tin đáng tin cậy? Khi nào cần cảnh giác? Và phải làm gì để bảo vệ bản thân trước những nguy cơ khó nhận biết phía sau màn hình?

Đó cũng là cách Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đưa kiến thức an toàn số đến với 240 học sinh, gồm 80 em Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Tiền Phong và 160 em Trường PTDTBT THCS Tiền Phong, Phân hiệu Vầy Nưa. Thay vì những khái niệm công nghệ phức tạp, chương trình bắt đầu từ chính những trải nghiệm có thể xuất hiện trong đời sống hằng ngày của các em.

Từ nhận diện lừa đảo đến kỹ năng tự bảo vệ trên không gian mạng

Internet ngày càng trở thành một phần trong cuộc sống của trẻ em, phục vụ học tập, giải trí và kết nối bạn bè. Song, khả năng sử dụng thiết bị công nghệ không đồng nghĩa với năng lực nhận diện rủi ro. Đặc biệt, với học sinh ở những địa bàn còn hạn chế điều kiện tiếp cận giáo dục số, việc thiếu kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ có thể khiến các em dễ bị tổn thương trước những hình thức lừa đảo, dụ dỗ hay bắt nạt trực tuyến.

Học sinh hăng hái tương tác, chia sẻ và trả lời các tình huống thực tế về an toàn, an ninh mạng.

Từ thực tế đó, chương trình do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tổ chức tập trung vào ba nhóm nội dung thiết thực: an toàn, an ninh mạng; nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến; ứng phó với quấy rối, bạo lực trên không gian mạng.

Dưới sự hướng dẫn của bà Ngô Minh Trang, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Vietnet (Vietnet-ICT), học sinh cùng phân tích những kịch bản có thể xảy ra khi sử dụng Internet. Từ việc nhận diện tài khoản giả mạo, kiểm chứng thông tin đến cân nhắc trước các yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân, các em từng bước hình thành tư duy cảnh giác trước những nguy cơ tiềm ẩn.

Điểm đáng chú ý là kiến thức được chuyển hóa thành những nguyên tắc ngắn gọn, dễ ghi nhớ và có thể áp dụng ngay. Với “Quy tắc vàng 3 KHÔNG”, học sinh được hướng dẫn không bấm vào đường link lạ; không cung cấp mật khẩu, mã xác thực và thông tin cá nhân; không chuyển tiền hoặc nạp tiền theo những yêu cầu đáng ngờ trên mạng.

Tuy nhiên, nguy cơ trên môi trường số không chỉ đến từ các thủ đoạn chiếm đoạt tài sản hay thông tin cá nhân. Những hành vi quấy rối, dụ dỗ, bắt nạt trực tuyến cũng có thể gây tổn thương cho trẻ em, đặc biệt khi các em thiếu kỹ năng ứng phó hoặc ngần ngại tìm kiếm sự giúp đỡ.

Thông qua các tình huống giả định, học sinh được hướng dẫn từ chối yêu cầu không an toàn, lưu giữ bằng chứng, chặn và báo cáo tài khoản có hành vi xâm hại; đồng thời chủ động tìm đến cha mẹ, thầy cô hoặc người lớn đáng tin cậy. Các kênh hỗ trợ như Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 cũng được giới thiệu để các em biết cách tìm kiếm sự trợ giúp khi cần thiết. Những kiến thức ấy tiếp tục được củng cố qua phần thi Rung Chuông Vàng do các cán bộ Quỹ Vì Tầm Vóc Việt điều hành. Tại đây, học sinh phải vận dụng điều vừa học để lựa chọn phương án xử lý trước những tình huống cụ thể, thay vì đơn thuần ghi nhớ lý thuyết.

“Các ví dụ trong buổi học rất gần với những gì chúng em gặp khi dùng mạng. Em hiểu hơn rằng rủi ro có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức, vào nhiều thời điểm khác nhau, nên mình cần cẩn thận và biết cách bảo vệ bản thân mỗi khi lên mạng”, em Bàn Văn Bằng, học sinh Trường PTDTBT THCS Tiền Phong, chia sẻ.

Với em Bàn Thị Anh Trúc, học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Tiền Phong, bài học còn được tiếp nối bên ngoài lớp học. Em cho biết sẽ chú ý bảo vệ thông tin của bản thân và bố mẹ, báo ngay cho người lớn khi gặp vấn đề, đồng thời kể lại những điều đã học để gia đình cùng biết cách phòng tránh.

Bên cạnh hoạt động trang bị kiến thức và kỹ năng số, Ban Tổ chức cũng trao tặng 1.056 ly sữa TH true MILK cho học sinh hai điểm trường, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của Tập đoàn TH đối với các em.

Từ nhận diện nguy cơ đến biết cách ứng phó, từ tự bảo vệ đến chia sẻ kiến thức với người thân, chương trình đã bước đầu tạo ra sự chuyển biến trong nhận thức của học sinh. Những kỹ năng tưởng chừng nhỏ bé ấy chính là nền tảng để các em tham gia môi trường số một cách chủ động, an toàn và có trách nhiệm.

Hoạt động tại Phú Thọ là một phần trong chiến dịch “Kiến tạo tương lai số - She Codes the Future”, được triển khai từ ngày 20/10 đến 20/11/2026 với sự tham gia của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, Tập đoàn TH, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) và Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women). Chiến dịch xuất phát từ một thực tế đáng suy ngẫm: công nghệ đang mở rộng cơ hội học tập, việc làm và phát triển, nhưng khả năng tiếp cận và làm chủ những cơ hội ấy vẫn chưa đồng đều.

Theo số liệu UNICEF, chỉ khoảng 36% người trẻ Việt Nam từ 15 đến 24 tuổi có kỹ năng số cơ bản. Đáng chú ý, tỷ lệ này ở thanh thiếu niên dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng núi chỉ đạt 8%. Điều đó đồng nghĩa với việc phần lớn các em vẫn thiếu những kỹ năng nền tảng để chủ động tham gia môi trường số.

Khoảng cách số vì thế không còn đơn thuần được đo bằng số lượng thiết bị hay khả năng kết nối Internet. Nó còn nằm ở sự chênh lệch về kiến thức, kỹ năng, mức độ an toàn và khả năng tận dụng công nghệ để tạo dựng tương lai. Với phụ nữ và trẻ em gái, những rào cản ấy có thể trở nên phức tạp hơn khi cộng hưởng với định kiến giới và điều kiện tiếp cận giáo dục còn hạn chế.

Để giải quyết vấn đề từ nhiều phía, “She Codes the Future” triển khai bốn trụ nội dung gồm She Breaks, She Knows, She Leads và She Creates, lần lượt hướng tới phá bỏ định kiến giới, trang bị kiến thức công nghệ, lan tỏa hình mẫu phụ nữ trong lĩnh vực STEM và huy động nguồn lực hỗ trợ trẻ em gái còn gặp nhiều rào cản.

Cô Bùi Thị Lương - Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH Tiền Phong phát biểu tại Chương trình truyền thông về an toàn, an ninh mạng.

Trong đó, chương trình tại Phú Thọ là hoạt động cụ thể hóa trụ nội dung She Knows, đưa mục tiêu nâng cao năng lực số đến gần học sinh bằng những kiến thức có thể vận dụng trong thực tế. Đây cũng là cách tiếp cận quan trọng của chiến dịch: muốn mở rộng cơ hội trong tương lai, trước hết phải giúp trẻ em biết sử dụng công nghệ an toàn ngay từ hôm nay.

Trong mạng lưới triển khai, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt giữ vai trò trực tiếp tổ chức các hoạt động cộng đồng và hỗ trợ người hưởng lợi. Tập đoàn TH cùng BAC A BANK đồng hành lan tỏa thông điệp, huy động nguồn lực, trong khi UN Women hỗ trợ kỹ thuật cho chiến dịch.

Ông Vũ Xuân Thái, Quản lý Chương trình Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, nhấn mạnh: “Các em cần được trang bị kiến thức và kỹ năng để nhận diện, phòng tránh và ứng phó với những rủi ro này. Đây cũng là cách để Quỹ Vì Tầm Vóc Việt góp phần hiện thực hóa mục tiêu của chiến dịch She Codes the Future: giúp phụ nữ và trẻ em gái tự tin, chủ động và an toàn trong thế giới số”.

Tuy nhiên, một buổi học chỉ có thể là bước khởi đầu trong hành trình trang bị kỹ năng số cho trẻ em. Để những kiến thức được tiếp nhận trở thành khả năng tự bảo vệ trong thực tế, cần có quá trình giáo dục thường xuyên, với sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và các tổ chức xã hội.

Từ yêu cầu đó, chiến dịch “Kiến tạo tương lai số - She Codes the Future” tiếp tục mở rộng các hoạt động hỗ trợ dài hạn thông qua Quỹ Tương lai số (Digital Future Fund), hướng tới trang bị kiến thức, kỹ năng và mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ cho học sinh thuộc các nhóm yếu thế.

Sự chủ động, tự tin của các em học sinh khi tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng số.

Từ mục tiêu ấy, chương trình tại Phú Thọ cũng mở ra sự kết nối với một hoạt động dài hạn hơn của chiến dịch: Quỹ Tương lai số (Digital Future Fund).

Theo cơ chế gây quỹ, với mỗi sản phẩm TH được khách hàng mua trên các nền tảng trực tuyến trong thời gian diễn ra chiến dịch, Tập đoàn TH đóng góp 920 đồng vào Quỹ Tương lai số. Tương tự, mỗi giao dịch mở tiết kiệm online hợp lệ tại BAC A BANK sẽ đóng góp 92.000 đồng. Khách hàng không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào. Chiến dịch đặt mục tiêu huy động tối đa 600 triệu đồng.

Hai mức đóng góp 920 đồng và 92.000 đồng cùng gắn với con số 92, gợi nhắc thực tế có tới 92% thanh thiếu niên dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng núi chưa có kỹ năng số cơ bản. Từ một số liệu phản ánh khoảng cách cơ hội, chiến dịch xây dựng cơ chế để những giao dịch thường ngày có thể đóng góp nguồn lực hỗ trợ cộng đồng.

Dự kiến, sau chiến dịch, Quỹ Tương lai số sẽ tiếp tục triển khai trong vòng một năm với bốn khóa tập huấn dành cho 200 học sinh dân tộc thiểu số và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nội dung được mở rộng từ an toàn, an ninh mạng, phòng chống lừa đảo và bạo lực trực tuyến đến kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập, định hướng nghề nghiệp. Quỹ cũng dự kiến hỗ trợ học bổng và các khóa học ngắn hạn liên quan đến STEM, ICT và AI cho trẻ em gái dân tộc thiểu số và có hoàn cảnh khó khăn. Nếu chương trình tại Phú Thọ giúp học sinh biết cách nhận diện nguy cơ và tự bảo vệ trước những rủi ro hiện hữu, thì các hoạt động dài hạn của Quỹ Tương lai số hướng tới mục tiêu xa hơn: giúp các em có đủ năng lực để nắm bắt những cơ hội mà công nghệ mang lại.

Bởi một thế hệ công dân số không thể được hình thành chỉ bằng việc phổ cập thiết bị hay mở rộng đường truyền. Điều quan trọng hơn là trang bị kiến thức, kỹ năng và sự tự tin để mỗi người có thể chủ động lựa chọn, tự bảo vệ và phát triển trong môi trường số.

Từ những bài học nhận diện lừa đảo tại một ngôi trường vùng cao, Tập đoàn TH cùng Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và các đối tác đang góp phần xây dựng nền tảng ấy. Khi “lá chắn số” được hình thành từ sớm và tiếp tục bồi đắp bằng giáo dục, những đứa trẻ hôm nay sẽ có thêm sự an toàn, năng lực và cơ hội để làm chủ tương lai của chính mình.