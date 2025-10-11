Hà Nội

Top sự thật kinh ngạc ít người biết về các loài thỏ

Giải mã

Thỏ là những sinh vật nhỏ bé nhưng ẩn chứa vô số điều đáng kinh ngạc về sinh học, hành vi và vai trò trong văn hóa loài người.

T.B (tổng hợp)
Thỏ không phải là loài gặm nhấm. Dù có răng cửa lớn như chuột, thỏ thuộc bộ Lagomorpha riêng biệt, khác hoàn toàn với bộ Rodentia. Ảnh: Pinterest.
Răng thỏ không ngừng mọc suốt đời. Răng của chúng dài ra liên tục, nên thỏ phải gặm cỏ hoặc cành cây để mài mòn tự nhiên. Ảnh: Pinterest.
Thỏ giao tiếp bằng tai. Hướng và vị trí tai giúp chúng biểu lộ cảm xúc như cảnh giác, thư giãn hay tò mò, đồng thời giúp phát hiện nguy hiểm. Ảnh: Pinterest.
Chúng có thể quay đầu 180 độ. Khả năng xoay đầu linh hoạt giúp thỏ quan sát xung quanh mà không cần di chuyển cơ thể. Ảnh: Pinterest.
Chúng chạy nhanh đến khó tin. Một số loài như thỏ rừng châu Âu có thể đạt vận tốc 70 km/h, giúp thoát khỏi kẻ săn mồi. Ảnh: Pinterest.
Thỏ ăn lại phân của chính mình. Hành vi này gọi là “cecotrophy”, giúp hấp thụ tối đa chất dinh dưỡng chưa tiêu hóa hết. Ảnh: Pinterest.
Thỏ cái có thể mang thai kép. Nhờ cơ quan sinh dục đặc biệt, thỏ cái có thể thụ thai lần hai khi vẫn đang mang thai. Ảnh: Pinterest.
Thỏ tượng trưng cho sự may mắn. Trong nhiều nền văn hóa, đặc biệt là phương Tây, bàn chân thỏ được xem là bùa may mắn. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
