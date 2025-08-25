Top phim chiếu rạp dịp nghỉ lễ 2/9

Hà Nội

Giải trí

Những bộ phim hay dịp Quốc khánh 2/9 năm nay gồm Mưa đỏ, Cô dâu ma và Làm giàu với ma 2.

Thu Cúc (tổng hợp)
Một trong những bộ phim hay dịp Quốc khánh 2/9 năm nay là Mưa đỏ. Theo Znews, Mưa đỏ lấy cảm hứng từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Ảnh: Znews.
Một trong những bộ phim hay dịp Quốc khánh 2/9 năm nay là Mưa đỏ. Theo Znews, Mưa đỏ lấy cảm hứng từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Ảnh: Znews.
Nội dung phim Mưa đỏ xoay quanh Cường - một sinh viên theo học tại Nhạc viện Hà Nội từ bỏ cơ hội du học để lên đường nhập ngũ. Cường sau đó trở thành thành viên của Tiểu đội 1, sát cánh bên các đồng đội. Ảnh: Thế Giới Điện Ảnh.
Nội dung phim Mưa đỏ xoay quanh Cường - một sinh viên theo học tại Nhạc viện Hà Nội từ bỏ cơ hội du học để lên đường nhập ngũ. Cường sau đó trở thành thành viên của Tiểu đội 1, sát cánh bên các đồng đội. Ảnh: Thế Giới Điện Ảnh.
Dàn diễn viên phim Mưa đỏ gồm Đỗ Nhật Hoàng, Hạ Anh, Steven Nguyễn, Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Đình Khang, Đinh Thị Thúy Hà, Hứa Vĩ Văn, Thân Thúy Hà, Trần Lực. Ảnh: VTV.
Dàn diễn viên phim Mưa đỏ gồm Đỗ Nhật Hoàng, Hạ Anh, Steven Nguyễn, Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Đình Khang, Đinh Thị Thúy Hà, Hứa Vĩ Văn, Thân Thúy Hà, Trần Lực. Ảnh: VTV.
Theo số liệu từ Box Office Vietnam (đơn vị quan sát độc lập), tính đến chiều ngày 24/8, phim Mưa đỏ thu hơn 86 tỷ đồng. Ảnh: Vietnamnet.
Theo số liệu từ Box Office Vietnam (đơn vị quan sát độc lập), tính đến chiều ngày 24/8, phim Mưa đỏ thu hơn 86 tỷ đồng. Ảnh: Vietnamnet.
Ra rạp dịp lễ 2/9, bộ phim Cô dâu ma là tác phẩm kinh dị, kết hợp giữa điện ảnh Việt Nam và Thái Lan. Ảnh: VOV.
Ra rạp dịp lễ 2/9, bộ phim Cô dâu ma là tác phẩm kinh dị, kết hợp giữa điện ảnh Việt Nam và Thái Lan. Ảnh: VOV.
Theo Tiền Phong, phim Cô dâu ma là câu chuyện của Yến (Rima Thanh Vy đóng) - cô gái Việt bước vào cuộc hôn nhân xa xứ, đối diện với nghi lễ kỳ dị, áp lực gia tộc và hàng loạt hiện tượng tâm linh rùng rợn. Ảnh: VOV.
Theo Tiền Phong, phim Cô dâu ma là câu chuyện của Yến (Rima Thanh Vy đóng) - cô gái Việt bước vào cuộc hôn nhân xa xứ, đối diện với nghi lễ kỳ dị, áp lực gia tộc và hàng loạt hiện tượng tâm linh rùng rợn. Ảnh: VOV.
JJ Krissanapoom là chồng màn ảnh của Rima Thanh Vy. Theo Harper's Bazaar Việt Nam, nam diễn viên người Thái Lan là thành viên của nhóm nhạc thần tượng đình đám Nine by Nine, đóng nhiều phim. Ảnh: Harper's Bazaar Việt Nam.
JJ Krissanapoom là chồng màn ảnh của Rima Thanh Vy. Theo Harper’s Bazaar Việt Nam, nam diễn viên người Thái Lan là thành viên của nhóm nhạc thần tượng đình đám Nine by Nine, đóng nhiều phim. Ảnh: Harper’s Bazaar Việt Nam.
Làm giàu với ma 2 cũng Ra rạp dịp lễ 2/9. Theo Người Lao Động, nội dung phim kể về hành trình đầy bi hài của 5 con người với những toan tính khác nhau nhằm đưa thi thể minh tinh Anh Thư về quê nhà. Đổi lại, hồn ma của cô hứa sẽ trả cho họ chiếc nhẫn kim cương trị giá 9 tỷ đồng. Ảnh: An Ninh Thủ Đô.
Làm giàu với ma 2 cũng Ra rạp dịp lễ 2/9. Theo Người Lao Động, nội dung phim kể về hành trình đầy bi hài của 5 con người với những toan tính khác nhau nhằm đưa thi thể minh tinh Anh Thư về quê nhà. Đổi lại, hồn ma của cô hứa sẽ trả cho họ chiếc nhẫn kim cương trị giá 9 tỷ đồng. Ảnh: An Ninh Thủ Đô.
Theo Vietnamnet, phim Làm giàu với ma 2 có sự góp mặt của Hoài Linh, Tuấn Trần, La Thành, Diệp Bảo Ngọc, Võ Tấn Phát, NSND Việt Anh, nghệ sĩ Trung Dân, NSƯT Công Ninh, nghệ sĩ Phước Sang, diễn viên Thanh Thức, Hứa Minh Đạt... Ảnh: An Ninh Thủ Đô.
Theo Vietnamnet, phim Làm giàu với ma 2 có sự góp mặt của Hoài Linh, Tuấn Trần, La Thành, Diệp Bảo Ngọc, Võ Tấn Phát, NSND Việt Anh, nghệ sĩ Trung Dân, NSƯT Công Ninh, nghệ sĩ Phước Sang, diễn viên Thanh Thức, Hứa Minh Đạt... Ảnh: An Ninh Thủ Đô.
Thu Cúc (tổng hợp)
#nghỉ lễ 2/9 #bộ phim hay dịp Quốc khánh 2/9 #Quốc khánh 2/9 #bộ phim hay

