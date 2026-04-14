Đề xuất nới quy định đăng kiểm với ôtô "độ" phụ kiện nội, ngoại thất

Dự thảo này đã làm rõ ranh giới giữa việc “độ” xe và cải tạo phương tiện. Cụ thể, một số thay đổi về ngoại thất ôtô như thay cản trước/sau, lưới tản nhiệt...

Thảo Nguyễn
Video: Đăng kiểm xe "cao tuổi" luôn khổ sở và phiền phức?

Dự thảo Thông tư mới đang được Bộ Xây dựng đưa ra lấy ý kiến đã bổ sung nhiều quy định cụ thể liên quan đến các trường hợp ôtô thay đổi trang bị nhưng không bị coi là cải tạo. Theo đó, một số hạng mục “độ” nội thất và ngoại thất, nếu đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật, vẫn có thể được cấp chứng nhận đăng kiểm như bình thường.

Văn bản dự kiến điều chỉnh toàn diện quy trình kiểm định phương tiện cơ giới, bao gồm thủ tục kiểm định, miễn kiểm định lần đầu, đánh giá an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cải tạo, cũng như kiểm định khí thải đối với môtô, xe gắn máy. Khi được ban hành, quy định này sẽ thay thế Thông tư 47/2024/TT-BGTVT hiện hành.

Đề xuất nới quy định đăng kiểm với ôtô "độ" phụ kiện nội, ngoại thất.

Điểm đáng chú ý là dự thảo đã làm rõ ranh giới giữa việc “độ” xe và cải tạo phương tiện. Cụ thể, một số thay đổi về ngoại thất như thay cản trước/sau, lưới tản nhiệt, ốp sườn, viền chắn bùn, cánh gió phía sau hoặc ốp vành bánh xe vẫn được chấp nhận nếu là phụ kiện do nhà sản xuất cung cấp. Điều kiện kèm theo là sau khi lắp đặt, kích thước tổng thể của xe không được vượt quá 100 mm so với thông số gốc, đồng thời khối lượng phải nằm trong giới hạn sai số cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Tương tự, đối với nội thất, các thay đổi như bọc ghế, điều chỉnh cơ cấu ghế ngồi, lắp đặt màn hình giải trí, hệ thống âm thanh, camera giám sát, camera hành trình, thiết bị điều khiển điều hòa hoặc đèn trang trí trong khoang nội thất sẽ không bị xem là cải tạo.

Ngoài ra, dự thảo cũng đề cập đến một số thay đổi kết cấu thùng hàng không bị coi là cải tạo như điều chỉnh cửa thùng, thay vật liệu tôn bọc, gia cố khung mui, bổ sung hoặc tháo bỏ nắp che thùng đối với xe tải, rơ-moóc hoặc xe bán tải. Một số chi tiết phụ trợ như bậc lên xuống, ốp trang trí ống xả, bảo vệ đèn, cánh lướt gió hay mui gió cũng nằm trong nhóm được chấp nhận.

Dự thảo mới này đã làm rõ ranh giới giữa việc “độ” xe và cải tạo phương tiện.

Tuy vậy, mọi thay đổi đều phải đảm bảo không làm sai lệch đáng kể các thông số kỹ thuật cơ bản của xe, bao gồm kích thước tổng thể, kích thước thùng hàng và khối lượng. Các giá trị này phải nằm trong phạm vi sai số cho phép theo quy định hiện hành.

Việc bổ sung các quy định chi tiết được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi hơn cho người sử dụng phương tiện, đồng thời giúp phân định rõ những trường hợp cần thực hiện thủ tục cải tạo, qua đó nâng cao tính minh bạch và tuân thủ pháp luật trong hoạt động đăng kiểm.

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Siết đăng kiểm, ôtô "trượt" kiểm định chưa hết hạn cũng cấm lưu hành

Nghị định 89/2026 chính thức áp dụng từ ngày 1/7/2026, bổ sung quy định về đăng kiểm điện tử và siết chặt các trường hợp giấy chứng nhận hết hiệu lực.

Video: Tiêu chuẩn khí thải ôtô được áp dụng từ 01/03/2026 (Nguồn VTV24)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 89/2026 nhằm thay thế Nghị định 166/2024, thiết lập khung pháp lý mới nghiêm ngặt hơn đối với dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Quy định mới tập trung vào việc nâng cao trách nhiệm của chủ phương tiện trong việc bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Từ ngày 1/7/2026, các quy định này sẽ chính thức đi vào đời sống, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong hoạt động quản lý phương tiện dựa trên nền tảng số.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Xe ôtô sẽ được cấp chứng nhận đăng kiểm điện tử từ 1/3

Từ 1/3, chủ xe cơ giới sẽ được cấp chứng nhận kiểm định điện tử nhằm giúp giảm chi phí vận hành, hạn chế rủi ro thất lạc giấy tờ và tạo tiền đề cho việc số hóa.

Video: Xe ôtô sẽ được cấp chứng nhận đăng kiểm điện tử từ 1/3 (THĐT).

Sự chuyển đổi từ hình thức cấp chứng nhận bản giấy truyền thống sang định dạng điện tử đánh dấu bước ngoặt lớn trong công tác quản lý phương tiện giao thông tại Việt Nam. Thay vì phải bảo quản tờ giấy chứng nhận vốn dễ hư hỏng hoặc thất lạc, từ đầu tháng 3, các chủ xe sẽ được hệ thống đăng kiểm ghi nhận kết quả kiểm định trực tuyến ngay sau khi phương tiện đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Việc số hóa này giúp các trung tâm đăng kiểm tiết kiệm đáng kể chi phí in ấn phôi chuyên dùng, đồng thời giảm bớt các thủ tục cấp lại phiền hà cho người dân khi chẳng may làm mất bản gốc.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Chuyển đổi số trong đăng kiểm ôtô - sắp có chứng nhận điện tử

Chứng nhận kiểm định điện tử dự kiến được cấp từ tháng 3, thay thế giấy truyền thống, nâng cao hiệu quả quản lý, hạn chế giả mạo giấy tờ và dễ dàng tra cứu.

Video: Những trường hợp ôtô bị từ chối đăng kiểm mà tài xế cần lưu ý

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, chủ phương tiện ôtô có thể đón nhận một thay đổi đáng chú ý trong hoạt động đăng kiểm khi giấy chứng nhận kiểm định dự kiến được cấp dưới dạng bản điện tử, thay cho hình thức giấy truyền thống.

Xem chi tiết

