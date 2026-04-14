Dự thảo này đã làm rõ ranh giới giữa việc "độ" xe và cải tạo phương tiện. Cụ thể, một số thay đổi về ngoại thất ôtô như thay cản trước/sau, lưới tản nhiệt...

Dự thảo Thông tư mới đang được Bộ Xây dựng đưa ra lấy ý kiến đã bổ sung nhiều quy định cụ thể liên quan đến các trường hợp ôtô thay đổi trang bị nhưng không bị coi là cải tạo. Theo đó, một số hạng mục “độ” nội thất và ngoại thất, nếu đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật, vẫn có thể được cấp chứng nhận đăng kiểm như bình thường.

Văn bản dự kiến điều chỉnh toàn diện quy trình kiểm định phương tiện cơ giới, bao gồm thủ tục kiểm định, miễn kiểm định lần đầu, đánh giá an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cải tạo, cũng như kiểm định khí thải đối với môtô, xe gắn máy. Khi được ban hành, quy định này sẽ thay thế Thông tư 47/2024/TT-BGTVT hiện hành.

Đề xuất nới quy định đăng kiểm với ôtô "độ" phụ kiện nội, ngoại thất.

Điểm đáng chú ý là dự thảo đã làm rõ ranh giới giữa việc “độ” xe và cải tạo phương tiện. Cụ thể, một số thay đổi về ngoại thất như thay cản trước/sau, lưới tản nhiệt, ốp sườn, viền chắn bùn, cánh gió phía sau hoặc ốp vành bánh xe vẫn được chấp nhận nếu là phụ kiện do nhà sản xuất cung cấp. Điều kiện kèm theo là sau khi lắp đặt, kích thước tổng thể của xe không được vượt quá 100 mm so với thông số gốc, đồng thời khối lượng phải nằm trong giới hạn sai số cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Tương tự, đối với nội thất, các thay đổi như bọc ghế, điều chỉnh cơ cấu ghế ngồi, lắp đặt màn hình giải trí, hệ thống âm thanh, camera giám sát, camera hành trình, thiết bị điều khiển điều hòa hoặc đèn trang trí trong khoang nội thất sẽ không bị xem là cải tạo.

Ngoài ra, dự thảo cũng đề cập đến một số thay đổi kết cấu thùng hàng không bị coi là cải tạo như điều chỉnh cửa thùng, thay vật liệu tôn bọc, gia cố khung mui, bổ sung hoặc tháo bỏ nắp che thùng đối với xe tải, rơ-moóc hoặc xe bán tải. Một số chi tiết phụ trợ như bậc lên xuống, ốp trang trí ống xả, bảo vệ đèn, cánh lướt gió hay mui gió cũng nằm trong nhóm được chấp nhận.

Tuy vậy, mọi thay đổi đều phải đảm bảo không làm sai lệch đáng kể các thông số kỹ thuật cơ bản của xe, bao gồm kích thước tổng thể, kích thước thùng hàng và khối lượng. Các giá trị này phải nằm trong phạm vi sai số cho phép theo quy định hiện hành.

Việc bổ sung các quy định chi tiết được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi hơn cho người sử dụng phương tiện, đồng thời giúp phân định rõ những trường hợp cần thực hiện thủ tục cải tạo, qua đó nâng cao tính minh bạch và tuân thủ pháp luật trong hoạt động đăng kiểm.