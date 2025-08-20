Top phụ kiện "đáng tiền" cho VinFast Limo Green khi chạy dịch vụ

VinFast Limo Green chạy điện mới ra mắt Việt Nam được thiết kế với cấu hình cơ bản, hướng đến nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải.

Video: Trải nghiệm VinFast Limo Green chạy điện mới ra mắt Việt Nam.

Vì thế sau khi nhận xe, các chủ xe MPV điện VinFast Limo Green vẫn có thể bổ sung thêm một số phụ kiện cần thiết dưới đây để tăng tính tiện nghi và tối ưu trải nghiệm cho cả tài xế lẫn hành khách.

Phim cách nhiệt

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nhiệt độ trong cabin dễ tăng cao, gây khó chịu cho cả tài xế lẫn hành khách. Phim cách nhiệt là giải pháp vừa chống nóng, vừa ngăn tia UV gây hại, đồng thời tăng tính riêng tư cho xe dịch vụ.

Chi phí dán phim cách nhiệt cho MPV 7 chỗ như Limo Green dao động từ 4,1 - 20 triệu đồng, tuy nhiên gói phổ thông khoảng 4,1 - 5,7 triệu đồng thường được các chủ xe dịch vụ lựa chọn để tối ưu chi phí.

Bọc ghế da

VinFast Limo Green được trang bị ghế nỉ, dễ bám bụi và khó vệ sinh. Với xe chạy dịch vụ, việc bọc lại ghế da gần như là lựa chọn bắt buộc.

Chất liệu da dễ lau chùi, chống thấm và mang lại cảm giác thoải mái hơn cho hành khách. Giá bọc ghế dao động từ 4,5 - 21 triệu đồng, tùy loại da mà chủ xe lựa chọn.

Thảm lót sàn

Sàn xe nguyên bản bọc nỉ, dễ bám bụi và ẩm mốc. Việc trang bị thảm lót sàn giúp giữ vệ sinh nội thất, hạn chế mùi khó chịu và nâng cao độ bền của sàn xe.

Trên thị trường, thảm nỉ có giá rẻ nhất (dao động từ 200.000 - 400.000 đồng), trong khi các loại cao su hoặc da cao cấp có thể lên tới 2 - 4 triệu đồng.

Màn hình HUD hoặc màn ODO

Giống như VF 3, Limo Green không có bảng đồng hồ sau vô-lăng, các thông số được hiển thị trên màn hình trung tâm. Điều này có thể khiến tài xế bị phân tâm khi quan sát tốc độ.

Để khắc phục, có thể lắp màn HUD (hiển thị tốc độ trên kính lái) với chi phí từ 750.000 - 1.000.000 đồng. Nếu muốn hiển thị nhiều thông tin hơn, người dùng có thể lựa chọn màn ODO gắn ngay sau vô-lăng, giá dao động từ 2 - 4 triệu đồng.

Camera hành trình

Dù không bắt buộc với xe dưới 9 chỗ, nhưng camera hành trình là phụ kiện hữu ích cho xe dịch vụ, giúp bảo vệ quyền lợi của tài xế và hành khách trong các tình huống tranh chấp. Giá camera hành trình phổ biến trong khoảng 1,5 - 7 triệu đồng.