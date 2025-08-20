Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

Top phụ kiện "đáng tiền" cho VinFast Limo Green khi chạy dịch vụ

VinFast Limo Green chạy điện mới ra mắt Việt Nam được thiết kế với cấu hình cơ bản, hướng đến nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải.

Thảo Nguyễn
Video: Trải nghiệm VinFast Limo Green chạy điện mới ra mắt Việt Nam.

Vì thế sau khi nhận xe, các chủ xe MPV điện VinFast Limo Green vẫn có thể bổ sung thêm một số phụ kiện cần thiết dưới đây để tăng tính tiện nghi và tối ưu trải nghiệm cho cả tài xế lẫn hành khách.

Phim cách nhiệt

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nhiệt độ trong cabin dễ tăng cao, gây khó chịu cho cả tài xế lẫn hành khách. Phim cách nhiệt là giải pháp vừa chống nóng, vừa ngăn tia UV gây hại, đồng thời tăng tính riêng tư cho xe dịch vụ.

2-1920.jpg

Chi phí dán phim cách nhiệt cho MPV 7 chỗ như Limo Green dao động từ 4,1 - 20 triệu đồng, tuy nhiên gói phổ thông khoảng 4,1 - 5,7 triệu đồng thường được các chủ xe dịch vụ lựa chọn để tối ưu chi phí.

Bọc ghế da

VinFast Limo Green được trang bị ghế nỉ, dễ bám bụi và khó vệ sinh. Với xe chạy dịch vụ, việc bọc lại ghế da gần như là lựa chọn bắt buộc.

3-4649.jpg

Chất liệu da dễ lau chùi, chống thấm và mang lại cảm giác thoải mái hơn cho hành khách. Giá bọc ghế dao động từ 4,5 - 21 triệu đồng, tùy loại da mà chủ xe lựa chọn.

Thảm lót sàn

Sàn xe nguyên bản bọc nỉ, dễ bám bụi và ẩm mốc. Việc trang bị thảm lót sàn giúp giữ vệ sinh nội thất, hạn chế mùi khó chịu và nâng cao độ bền của sàn xe.

4-7255.jpg

Trên thị trường, thảm nỉ có giá rẻ nhất (dao động từ 200.000 - 400.000 đồng), trong khi các loại cao su hoặc da cao cấp có thể lên tới 2 - 4 triệu đồng.

Màn hình HUD hoặc màn ODO

Giống như VF 3, Limo Green không có bảng đồng hồ sau vô-lăng, các thông số được hiển thị trên màn hình trung tâm. Điều này có thể khiến tài xế bị phân tâm khi quan sát tốc độ.

5-9288.jpg

Để khắc phục, có thể lắp màn HUD (hiển thị tốc độ trên kính lái) với chi phí từ 750.000 - 1.000.000 đồng. Nếu muốn hiển thị nhiều thông tin hơn, người dùng có thể lựa chọn màn ODO gắn ngay sau vô-lăng, giá dao động từ 2 - 4 triệu đồng.

Camera hành trình

Dù không bắt buộc với xe dưới 9 chỗ, nhưng camera hành trình là phụ kiện hữu ích cho xe dịch vụ, giúp bảo vệ quyền lợi của tài xế và hành khách trong các tình huống tranh chấp. Giá camera hành trình phổ biến trong khoảng 1,5 - 7 triệu đồng.

#VinFast Limo Green tại Việt Nam #phụ kiện xe VinFast Limo Green #xe MPV VinFast Limo Green #VinFast Limo Green chạy dịch vụ #VinFast Limo Green 2025 chạy điện #giá xe VinFast Limo Green 2025

Bài liên quan

Xe

Cận cảnh VinFast Limo Green giá 749 triệu tại Việt Nam, trang bị xịn sò

Hôm nay những chiếc MPV điện VinFast Limo Green đầu tiên đã chính thức tới tay khách hàng tại Hà Nội, đây là mẫu xe 7 chỗ được mong chờ nhất năm 2025.

1-349.jpg
Hôm nay (5/8), VinFast chính thức tổ chức lễ bàn giao mẫu xe điện 7 chỗ Limo Green tới khách hàng tại Hà Nội. Đây là sản phẩm chiến lược được hãng giới thiệu trong năm 2025, thu hút sự quan tâm nhờ thiết kế thực dụng, giá bán cạnh tranh và trang bị công nghệ vận hành hiện đại.
11.jpg
Limo Green là mẫu xe MPV 7 chỗ đa dụng đầu tiên của VinFast. Xe sở hữu kích thước tổng thể 4.740 x 1.872 x 1.728 (mm), chiều dài cơ sở 2.840 mm, mang lại không gian nội thất rộng rãi cho 7 người ngồi.
Xem chi tiết

Xe

VinFast Limo Green giá 749 triệu đồng, chạy 450km/lần sạc

Với thiết kế 7 chỗ rộng rãi, động cơ điện cho quãng đường di chuyển tới 450km, VinFast Limo Green hứa hẹn tạo nên làn sóng mới trong phân khúc MPV tại Việt Nam.

1-1530.jpg
VinFast Limo Green là mẫu MPV chạy điện hoàn toàn đầu tiên của hãng xe Việt, nhắm trực diện vào phân khúc MPV phổ thông vốn đang rất sôi động với những cái tên như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross hay Suzuki XL7.
2-2922.jpg
Đây là nhóm xe được ưa chuộng nhất nhì thị trường nhờ khả năng chuyên chở linh hoạt, thiết kế thực dụng và giá bán hợp lý. Ngay từ khi xuất hiện, Limo Green đã thu hút sự chú ý nhờ sở hữu thiết kế 7 chỗ ngồi, phù hợp với nhu cầu gia đình và dịch vụ vận chuyển.
Xem chi tiết

Xe

VinFast Limo Green - MPV điện Việt sẽ "hot" hơn xe Trung, Nhật?

Hãng xe VinFast sắp cho ra mắt Limo Green, MPV điện 7 chỗ đầu tiên của Việt Nam, cạnh tranh trực tiếp các mẫu MPV gia đình từ Nhật Bản và Trung Quốc.

505381822-10161733809105353-6658080058316389241-n.jpg
VinFast vừa chính thức giới thiệu mẫu MPV chạy điện mang tên Limo Green, đánh dấu lần đầu hãng bước vào phân khúc xe đa dụng hoàn toàn bằng điện. Đây cũng là mẫu MPV điện 7 chỗ đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam, hướng đến nhóm khách hàng gia đình và dịch vụ, vốn đang tăng trưởng nhanh.
505357484-10161733809355353-4129419251216342376-n.jpg
Limo Green được định vị giữa phân khúc MPV cỡ nhỏ và cỡ trung, kết hợp thiết kế nhỏ gọn phù hợp đô thị với không gian rộng rãi cho 7 người ngồi. Ngoại thất mang phong cách tối giản đặc trưng của xe điện với đèn LED hiện đại, mâm khí động học và đầu xe liền khối không lưới tản nhiệt.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới