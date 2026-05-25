[GALLERY] Geely Okavango - SUV "Tàu" về Việt Nam, liệu có làm nên chuyện?

Thị trường ôtô Việt Nam chuẩn bị đón nhận thêm một tân binh trong phân khúc xe đa dụng dành cho gia đình khi Geely vừa công bố kế hoạch cho ra mắt mẫu Okavango.

Thị trường ôtô Việt Nam lâu nay vốn rất khắc nghiệt với những mẫu SUV 7 chỗ lưng chừng. Không đủ sang để cạnh tranh nhóm xe tiền tỉ, nhưng cũng không đủ thương hiệu để kéo khách phổ thông. Và Geely Okavango sắp mở bán tại Việt Nam có vẻ đang bước đúng vào khoảng giữa đầy rủi ro đó.
Theo các thông tin từ đại lý, Geely Okavango sắp bán tại Việt Nam với giá dự kiến khoảng 760-820 triệu đồng, định vị ở phân khúc SUV 7 chỗ cỡ D. Vấn đề là ở tầm giá này, người Việt đang có quá nhiều lựa chọn an toàn hơn. Nếu cần thương hiệu mạnh, giữ giá tốt và dễ bán lại, khách hàng sẽ nhìn sang Toyota Fortuner.
Nếu thích nhiều công nghệ nhưng vẫn có mạng lưới rộng và tâm lý yên tâm hơn, Hyundai SantaFe hay Kia Sorento và Toyota Forntuner đã đứng sẵn ở đó. Còn nếu chỉ cần một chiếc xe rộng để chở gia đình, nhóm MPV như Xpander, Avanza hay Custin hay Carnival lại thực dụng hơn rất nhiều. Okavango vì thế rơi vào tình cảnh khá khó hiểu
Sở hữu thiết kế to xác, khong nội thất 7 chỗ ngồi, giá mềm, nhiều option miên man… nhưng không đánh trúng một nhu cầu nào thật sự rõ ràng. Nhìn thông số, Geely Okavango không tệ. Xe dài gần 4,9 m, trục cơ sở 2.825 mm, dùng máy 2.0 turbo 215 mã lực, hộp số ly hợp kép 7 cấp và có gói ADAS trên bản cao.
Nội thất xe cũng đầy màn hình, cửa sổ trời, camera 360 và thiết kế theo kiểu xe Trung Quốc hiện đại. Nhưng vấn đề của thị trường Việt Nam chưa bao giờ nằm hoàn toàn ở thông số. Người mua SUV 7 chỗ thường là nhóm khách rất bảo thủ. Họ quan tâm thương hiệu, độ bền, hệ thống dịch vụ, giá trị bán lại và mức độ phổ biến ngoài đường hơn là một màn hình lớn thêm vài inch hay thêm vài tính năng hỗ trợ lái.
Đó là lý do nhiều mẫu xe Trung Quốc trước đây từng gây chú ý mạnh lúc ra mắt nhưng nhanh chóng hụt hơi sau vài tháng. Người dùng Việt vẫn còn dè dặt với câu hỏi quen thuộc: 5 năm nữa sửa ở đâu?, bán lại cho ai?, hãng còn tồn tại không?. Ngay cả trên các diễn đàn quốc tế, Okavango cũng không phải mẫu xe tạo được sự tin tưởng quá mạnh. Một số thảo luận trên Reddit cho thấy người dùng vẫn lo về hậu mãi, pin mild-hybrid hay khả năng giữ giá của dòng xe này.
Điều khó cho Geely là hãng lại đang bước vào Việt Nam ở giai đoạn thị trường ôtô không còn dễ dãi. Người tiêu dùng giờ tỉnh táo hơn nhiều sau các làn sóng xe Trung Quốc đánh nhanh rút nhanh. Trong khi đó, Geely cũng không còn lợi thế giá rẻ gây sốc như thời MG hay BAIC khi mới vào Việt Nam. Giá 760-820 triệu đồng nghe có vẻ hấp dẫn với một SUV cỡ D, nhưng thực tế đã chạm vùng mà người mua bắt đầu cân nhắc thương hiệu và giá trị dài hạn thay vì chỉ nhìn option.
Nói cách khác, Okavango giống một mẫu xe hợp lý trên giấy hơn là một chiếc xe tạo được ham muốn sở hữu thật sự. Có thể Geely đang nhắm đến nhóm khách hàng thích xe to, nhiều công nghệ, không quá nặng chuyện thương hiệu và muốn ăn dày option trong tầm dưới 1 tỷ đồng. Nhưng tệp này ở Việt Nam thực tế không lớn. Và họ cũng đang bị chia nhỏ bởi hàng loạt đối thủ Trung Quốc khác như Chery, Jaecoo, GAC hay BYD.
Điều thú vị là chính cái tên Okavango cũng phản ánh sự lúng túng về định vị. Xe to kiểu SUV gia đình Mỹ, thiết kế pha chút MPV, nhưng lại cố mang dáng vẻ SUV cao cấp. Nó không thật sự nam tính kiểu Toyota Fortuner, không sang như Hyundai SantaFe mới, cũng không thực dụng như Toyota Carnival.
Cuối cùng, Geely Okavango có thể sẽ trở thành một mẫu xe được khen rất nhiều trên mạng về giá ngon, option khủng, nhưng ngoài đời lại khá hiếm người xuống tiền. Bởi với người Việt, đặc biệt ở phân khúc SUV gia đình, mua xe chưa bao giờ chỉ là mua một chiếc xe. Đó còn là mua sự yên tâm. Và đây mới là thứ khó nhất để một thương hiệu mới như Geely chinh phục.
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Geely Okavango sắp bán tại Việt Nam. ​
